Energikrisens offer – här är länderna som drabbas hårdast

En global energikris har utlösts av det som beskrivs som det tredje Gulfkriget och störningar i Hormuzsundet.

Det har fått konsekvenser som slår hårdast mot världens fattigare länder.

En ny analys visar att kombinationen av stort importberoende och svaga ekonomiska buffertar gör vissa ekonomier särskilt sårbara för en djup kris.

Skapar dubbelt tryck

Länder som Pakistan och Egypten pekas ut som de mest utsatta i The Economists kartläggning. Båda är starkt beroende av energiimport från Mellanöstern samtidigt som de har begränsade valutareserver.

När energipriserna stiger ökar deras importkostnader snabbt, samtidigt som inflödet av pengar från gästarbetare i Gulfstaterna riskerar att minska.

Detta skapar ett dubbelt tryck på ekonomin, med växande underskott och fallande valutor.

Pakistan befinner sig i en särskilt svår situation, där valutareserverna täcker mindre än tre månaders import.