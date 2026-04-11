Medan vapenvilan mellan USA, Israel och Iran lämnar de flesta strategiska frågor olösta, pekar flera bedömare ut Kina som konfliktens stora ekonomiska vinnare tack vare landets dominerande ställning inom förnybar energi och cleantech.
Därför är Kina de stora vinnarna i Irankriget
”Kina är vinnaren i det här kriget ur ett ekonomiskt perspektiv, ur ett energimixperspektiv”, säger han till Bloomberg, säger Deutsche Banks investeringschef för tillväxtmarknader på sin private banking-enhet, Jacky Tang, till Bloomberg.
Tang menar att konflikten tvingar Asiens stora oljeimportörer, Japan, Sydkorea och Indien, att diversifiera sin energiförsörjning, och att den utrustning som krävs för omställningen oundvikligen kommer att komma från Kina.
Längre fram ”vet alla” att världen inte kan förlita sig på olja, menar Tang.
Årtionden av uppbyggnad
Kinas position stärks av årtionden av statligt understödd uppbyggnad av cleantech-sektorn.
Förnybar energi står nu för nära 40 procent av landets elproduktion, jämfört med cirka 25 procent för ett decennium sedan, enligt en rapport från analysorganisationen Ember.
Barclays bedömer att förnybart utgör nästan 50 procent av den installerade kraftkapaciteten.
”Ett decennium av förnybar utbyggnad och elektrifiering har väsentligt minskat Kinas exponering mot energichocker”, skriver ett analytikerteam under ledning av Jian Chang, Barclays chefekonom för Kina, i ett kundmeddelande den 8 april, enligt Bloomberg.
Välfylld oljereserv
Kina har också byggt upp en strategisk oljereserv på 1,3 miljarder fat, tillräckligt för att täcka inhemsk efterfrågan i tre månader, rapporterar Unherd.
Det ger den kinesiska staten möjlighet att erbjuda prisstabilitet till inhemska tillverkare medan energikostnaderna stiger för konkurrenter utomlands.
Nu står kinesiska exportörer som batteritillverkaren CATL, elbilsjätten BYD och solpanelstillverkaren LONGI inför ett drömscenario.
Företagen har ägnat årtionden åt att skapa världens mest effektiva förnybara produkter med optimerade leveranskedjor, och nu väntas den globala efterfrågan öka kraftigt.
Indonesiens president har redan aviserat planer på att tiodubbla landets solkapacitet från 11 till 100 gigawatt under de närmaste två åren, medan Sydkoreas president har uttryckt liknande ambitioner.
Osäkerheter kvarstår
Samtidigt kvarstår osäkerheten kring konflikten. En tvåveckorsvapenvila har förhandlats fram av Pakistan, men parterna tolkar villkoren.
Hormuzsundents status förblir en knäckfråga, Iran hävdar rätten att ta ut transitavgifter, medan Trump talar om en ”fullständig och omedelbar öppning”.
Strategianalytikern Jonathan Spyer skriver i The Spectator att ingenting i grunden har lösts och att konflikten snarare representerar en rond i en pågående maktkamp.
Så länge osäkerheten kvarstår bedömer Deutsche Banks Tang att övervikt i kinesiska cleantech-aktier bör hållas i schack.
En typisk kundportfölj har 10–15 procent av sin kinesiska aktieallokering i ren energi.