Därför är Kina de stora vinnarna i Irankriget

”Kina är vinnaren i det här kriget ur ett ekonomiskt perspektiv, ur ett energimixperspektiv”, säger han till Bloomberg, säger Deutsche Banks investeringschef för tillväxtmarknader på sin private banking-enhet, Jacky Tang, till Bloomberg.

Tang menar att konflikten tvingar Asiens stora oljeimportörer, Japan, Sydkorea och Indien, att diversifiera sin energiförsörjning, och att den utrustning som krävs för omställningen oundvikligen kommer att komma från Kina.

Längre fram ”vet alla” att världen inte kan förlita sig på olja, menar Tang.

Årtionden av uppbyggnad

Kinas position stärks av årtionden av statligt understödd uppbyggnad av cleantech-sektorn.

Förnybar energi står nu för nära 40 procent av landets elproduktion, jämfört med cirka 25 procent för ett decennium sedan, enligt en rapport från analysorganisationen Ember.

ANNONS

Barclays bedömer att förnybart utgör nästan 50 procent av den installerade kraftkapaciteten.

”Ett decennium av förnybar utbyggnad och elektrifiering har väsentligt minskat Kinas exponering mot energichocker”, skriver ett analytikerteam under ledning av Jian Chang, Barclays chefekonom för Kina, i ett kundmeddelande den 8 april, enligt Bloomberg.