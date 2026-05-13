Lagerminskningen i mars och april har legat på omkring fyra miljoner fat per dag, enligt IEA:s månatliga rapport.
Världens oljelager töms i rekordfart
Lagren av olja runt om i världen krymper i rekordfart och kommer fortsätta att minska, varnar västvärldens energiorganisation IEA.
Enligt IEA används lagren för att täcka minskat utbud av olja till följd av Irankriget.
Läs även:
Expert om toppmötet: Då skulle Kina överge Iran
Oljelager rasar
Lagerminskningen i mars och april har legat på omkring fyra miljoner fat per dag, enligt IEA:s månatliga rapport.
Enligt IEA har Irans och USA:s blockad av Hormuzsundet – med farleder ut ur Persiska viken – gjort att utbudet av olja globalt minskat med 12,8 miljoner fat per dag sedan USA och Israel började bomba Iran den 28 februari.
Även om konflikten skulle lösas tror vi att det tar tid – veckor och månader – för att få upp flödet genom Hormuzsundet till normala nivåer, säger Toril Bosoni, enhetschef på IEA.