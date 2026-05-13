Världens oljelager töms i rekordfart

Lagren av olja runt om i världen krymper i rekordfart och kommer fortsätta att minska, varnar västvärldens energiorganisation IEA.

Enligt IEA används lagren för att täcka minskat utbud av olja till följd av Irankriget.

Oljelager rasar

Lagerminskningen i mars och april har legat på omkring fyra miljoner fat per dag, enligt IEA:s månatliga rapport.

Enligt IEA har Irans och USA:s blockad av Hormuzsundet – med farleder ut ur Persiska viken – gjort att utbudet av olja globalt minskat med 12,8 miljoner fat per dag sedan USA och Israel började bomba Iran den 28 februari.