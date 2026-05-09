EU-tjänstemän är missnöjda – har fått mindre makt

EU-kommissionens tjänstemannakår i Bryssel upplever att dess inflytande minskar.

Detta sker paradoxalt nog trots att unionen under de senaste två decennierna fått allt större makt över medlemsländernas politik.

Det framgår av en analys i The Economist som beskriver hur EU:s maktutövande pressas både av nationella regeringar och av en allt mer centraliserad politisk ledning inom kommissionen.

Många anställda inom EU-sfären

Omkring 33 000 tjänstemän arbetar inom EU-kommissionen, medan ytterligare tusentals är anställda i andra EU-institutioner som Europeiska centralbanken.

Tjänstemännen har länge haft en central roll i utformningen av unionens lagstiftning, konkurrensregler och handelspolitik.

Gruppen beskrivs som starkt präglad av stöd för frihandel, multilateralt samarbete och rättsstatliga principer.

Under senare år har EU fått utökade befogenheter genom flera stora kriser, däribland eurokrisen, pandemin och Rysslands invasion av Ukraina.