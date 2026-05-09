Det finns många tusen anställda tjänstemän inom EU:s institutioner. Den samlade upplevelsen hos dem är att makten nu flyttas någon annanstans.
EU-tjänstemän är missnöjda – har fått mindre makt
EU-kommissionens tjänstemannakår i Bryssel upplever att dess inflytande minskar.
Detta sker paradoxalt nog trots att unionen under de senaste två decennierna fått allt större makt över medlemsländernas politik.
Det framgår av en analys i The Economist som beskriver hur EU:s maktutövande pressas både av nationella regeringar och av en allt mer centraliserad politisk ledning inom kommissionen.
Många anställda inom EU-sfären
Omkring 33 000 tjänstemän arbetar inom EU-kommissionen, medan ytterligare tusentals är anställda i andra EU-institutioner som Europeiska centralbanken.
Tjänstemännen har länge haft en central roll i utformningen av unionens lagstiftning, konkurrensregler och handelspolitik.
Gruppen beskrivs som starkt präglad av stöd för frihandel, multilateralt samarbete och rättsstatliga principer.
Under senare år har EU fått utökade befogenheter genom flera stora kriser, däribland eurokrisen, pandemin och Rysslands invasion av Ukraina.
Mer makt till presidenten
Samtidigt har medlemsländerna blivit mer aktiva i att styra unionens arbete direkt från nationella huvudstäder.
Enligt analysen har toppmöten mellan EU-ledare fått större betydelse för kommissionens prioriteringar, vilket begränsat tjänstemännens handlingsutrymme.
Parallellt har makten inom kommissionen koncentrerats till den politiska ledningen. Under Jean-Claude Juncker och senare Ursula von der Leyen har presidenternas stab fått ett större grepp om beslutsfattandet.
Missnöje med avtalet
Syftet har varit att göra kommissionen mer politisk och mindre teknokratisk, men utvecklingen har också lett till missnöje bland tjänstemän som anser sig detaljstyrda.
Spänningarna blev särskilt tydliga i samband med fjolårets handelsuppgörelse mellan EU och USA under Donald Trump.
Delar av kommissionens handelsavdelning motsatte sig avtalet, som ansågs gå emot unionens traditionella frihandelslinje. Kort därefter lämnade handelschefen Sabine Weyand sin post.
Regler luckras upp
Även inom konkurrenspolitiken märks förändringar. Regler som tidigare gett Bryssel stort inflytande över statliga subventioner och techjättar håller på att luckras upp efter påtryckningar från stora medlemsländer som Frankrike och Tyskland.
Trots utvecklingen fortsätter intresset för EU-karriärer att vara mycket stort.
I en nyligen avslutad rekryteringsomgång sökte omkring 170 000 personer tjänster som administratörer inom EU:s institutioner, skriver Altinget. Färre än en procent väntas få anställning.
