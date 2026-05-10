Ny upptäckt: Förhistoriska människor levde i bergen

Arkeologer har upptäckt spår av vad som kan vara en omkring 7 000 år gammal kopparutvinning i en grotta högt uppe i Pyrenéerna.

Fynden utmanar tidigare teorier om att förhistoriska människor endast vistades på så höga höjder under kortare perioder.

Grottan, kallad Cave 338, ligger på drygt 2 200 meters höjd i de östra Pyrenéerna.

Tros ha transporterats dit

Där har forskare hittat tecken på återkommande mänsklig aktivitet från omkring 5 000 före vår tideräkning fram till slutet av det första årtusendet före vår tideräkning, skriver Earth.com.

Utgrävningar mellan 2021 och 2023 har avslöjat mer än en halv meter tjocka lager av eldstäder, keramik, djurben och stora mängder gröna mineralfragment.

Forskarna misstänker att mineralerna är malakit, en kopparhaltig bergart som ofta förknippas med tidig metallhantering.

Enligt forskarna förekommer mineralet inte naturligt inne i grottan, vilket tyder på att människor transporterat dit materialet.