Att bo på över 2 000 meters höjd kan vara tufft. Ändå är det precis vad några av våra äldre förfader tros ha gjort.
Ny upptäckt: Förhistoriska människor levde i bergen
Arkeologer har upptäckt spår av vad som kan vara en omkring 7 000 år gammal kopparutvinning i en grotta högt uppe i Pyrenéerna.
Fynden utmanar tidigare teorier om att förhistoriska människor endast vistades på så höga höjder under kortare perioder.
Grottan, kallad Cave 338, ligger på drygt 2 200 meters höjd i de östra Pyrenéerna.
Tros ha transporterats dit
Där har forskare hittat tecken på återkommande mänsklig aktivitet från omkring 5 000 före vår tideräkning fram till slutet av det första årtusendet före vår tideräkning, skriver Earth.com.
Utgrävningar mellan 2021 och 2023 har avslöjat mer än en halv meter tjocka lager av eldstäder, keramik, djurben och stora mängder gröna mineralfragment.
Forskarna misstänker att mineralerna är malakit, en kopparhaltig bergart som ofta förknippas med tidig metallhantering.
Enligt forskarna förekommer mineralet inte naturligt inne i grottan, vilket tyder på att människor transporterat dit materialet.
Lär ha använts återkommande
Många fragment verkar dessutom ha krossats eller utsatts för hög värme, något som pekar på medveten bearbetning snarare än slumpmässiga eldskador.
Arkeologerna har identifierat totalt 23 eldstäder i grottan.
Flera av dem har anlagts ovanpå äldre härdar, vilket antyder att platsen användes återkommande under lång tid och att kunskap om platsen fördes vidare mellan generationer.
Kol-14-dateringar visar att människor inte bodde permanent i grottan utan återvände dit periodvis, ibland efter flera hundra års uppehåll.
Mänskliga kvarlevor har hittats
Forskarna menar att platsen sannolikt hade en särskild funktion kopplad till resurser eller ritualer.
Bland fynden finns också ben från får, getter, grisar och harar, många med spår av slakt och matlagning. Analyser av träkol visar att människor använde bergstall som bränsle.
Forskarna har även hittat två mänskliga kvarlevor från ett barn, vilket öppnar för att grottan ibland kan ha använts som gravplats.
Två smycken har också upptäckts: ett hänge av snäcka från Medelhavsområdet och ett av björntand. Föremålen tyder på kulturella kontakter mellan olika samhällen i regionen.
