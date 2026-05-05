Kinas nya bild av USA: En supermakt på fall

Kina har länge, precis som resten av världen, sett USA som en supermakt.

Men nu kan bilden på att förändras. Enligt kinesiska bedömare är bilden av USA ett land på nedgång.

Den bilden har förstärkts under Donald Trumps återkomst till Vita huset, som tolkas både som ett symptom på amerikanska problem och en person som förvärrar dem.

Polariseringen lyfts fram

Uppfattningen har vuxit fram under lång tid, men fick fart efter finanskrisen 2008.

I kinesiska akademiska och politiska kretsar beskrivs USA:s ekonomiska modell som obalanserad, med växande skulder, finansialisering och försvagad industribas.

”Många av Kinas ledande intellektuella och tjänstemän tror att den amerikanska makten är på väg att avta för gott”, skriver The Economist.

Samtidigt anses landets roll som global säkerhetsgarant bli allt svårare att upprätthålla.

Den politiska utvecklingen väger tungt i analysen. Polariseringen i USA lyfts fram som ett tecken på ett system som har svårt att fatta långsiktiga beslut.