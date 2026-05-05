Ett sårat land med minskat inflytande, men med stor kapacitet att göra skada. Det är vad Kina i allt större utsträckning ser i USA.
Kinas nya bild av USA: En supermakt på fall
Kina har länge, precis som resten av världen, sett USA som en supermakt.
Men nu kan bilden på att förändras. Enligt kinesiska bedömare är bilden av USA ett land på nedgång.
Den bilden har förstärkts under Donald Trumps återkomst till Vita huset, som tolkas både som ett symptom på amerikanska problem och en person som förvärrar dem.
Polariseringen lyfts fram
Uppfattningen har vuxit fram under lång tid, men fick fart efter finanskrisen 2008.
I kinesiska akademiska och politiska kretsar beskrivs USA:s ekonomiska modell som obalanserad, med växande skulder, finansialisering och försvagad industribas.
”Många av Kinas ledande intellektuella och tjänstemän tror att den amerikanska makten är på väg att avta för gott”, skriver The Economist.
Samtidigt anses landets roll som global säkerhetsgarant bli allt svårare att upprätthålla.
Den politiska utvecklingen väger tungt i analysen. Polariseringen i USA lyfts fram som ett tecken på ett system som har svårt att fatta långsiktiga beslut.
Vill agera försiktigt
Trumps politiska stil tolkas som ett uttryck för denna utveckling, men också som något som förvärrar den genom att driva fram konflikter både inrikes och utrikes.
Trots denna diagnos präglas Kinas agerande av försiktighet.
En central tanke hos ledningen är att en försvagad hegemon, som dagens USA, kan bli mer oförutsägbar och benägen att använda sin militära och ekonomiska styrka aggressivt.
Det skapar incitament för Kina att undvika direkta konfrontationer, även när landet stärker sin position i regionen, exempelvis kring Taiwan och i Sydkinesiska havet.
Fortfarande en stark aktör
Samtidigt finns en mer nyanserad syn bland vissa kinesiska forskare. De betonar att USA:s relativa nedgång inte innebär att landet förlorat sin faktiska styrka.
USA är fortsatt ledande inom teknologi, ekonomi och militär kapacitet. Historiskt har landet dessutom visat förmåga att återhämta sig från perioder av politisk splittring.
Resultatet blir en dubbel strategi. Kina agerar mer självsäkert i vissa frågor, men undviker steg som riskerar att provocera fram en kraftig amerikansk reaktion.
Denna balansgång speglar en bredare insikt i Peking: även en makt i nedgång kan utgöra ett betydande hot.
