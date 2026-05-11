Förlusterna fortsätter att vara stora för Ryssland i kriget. De senaste analyserna pekar på en större fördel för Ukraina.
Ukraina tar över initiativet i kriget – allt tuffare för Ryssland
Ryssland möter växande militära och politiska problem i kriget mot Ukraina.
Det kommer samtidigt som ukrainska styrkor ökar pressen längs fronten och långt inne på ryskt territorium.
Efter flera månader av intensiva strider pekar nya bedömningar på att initiativet i kriget i allt större utsträckning har gått över till Ukraina.
Tydliga tecken i Moskva
Utvecklingen märktes tydligt under årets segerparad i Moskva den 9 maj.
För första gången på över två decennier genomfördes firandet utan de stora kolonner av stridsvagnar och tunga militära fordon som normalt dominerar Röda torget.
Ryska myndigheter bedömde att stora samlingar av militär utrustning skulle kunna bli mål för ukrainska drönarattacker, skriver The Economist.
Samtidigt fortsätter Ryssland att drabbas av omfattande förluster vid fronten. Enligt flera analyser förlorar den ryska armén fler soldater varje månad än vad landet lyckas rekrytera.
Stora förluster
Uppskattningar gör gällande att omkring 35 000 ryska soldater dödas eller skadas varje månad.
Särskilt stor betydelse har Ukrainas ökade användning av FPV-drönare, små explosiva drönare som styrs direkt mot mål på marken.
Tekniken har förändrat krigföringen och gjort det betydligt svårare för ryska styrkor att transportera soldater, ammunition och skadade nära frontlinjen.
Slår mot nya mål
Ryska militärbloggare och analytiker har under våren varnat för att Ukraina tagit ledningen inom drönarteknik.
Ukrainska system använder i allt större utsträckning artificiell intelligens och fiberoptiska kablar som gör dem svårare att störa elektroniskt.
Samtidigt fortsätter Ukraina att slå mot mål långt inne i Ryssland. Oljeraffinaderier, flygbaser, hamnar och militära anläggningar har attackerats med långdistansdrönare under våren.
Ökat pressen på ekonomin
Flera av attackerna har skett hundratals mil från den ukrainska gränsen.
De återkommande attackerna har ökat pressen på rysk ekonomi och på landets luftförsvar. Enligt bedömare har Ryssland svårt att skydda både militära och ekonomiska mål över det stora territoriet.
Trots detta är läget fortfarande osäkert. Analytiker varnar för att Ryssland fortfarande kan försöka samla resurser för en större offensiv senare under sommaren.
