Ukraina tar över initiativet i kriget – allt tuffare för Ryssland

Ryssland möter växande militära och politiska problem i kriget mot Ukraina.

Det kommer samtidigt som ukrainska styrkor ökar pressen längs fronten och långt inne på ryskt territorium.

Efter flera månader av intensiva strider pekar nya bedömningar på att initiativet i kriget i allt större utsträckning har gått över till Ukraina.

Tydliga tecken i Moskva

Utvecklingen märktes tydligt under årets segerparad i Moskva den 9 maj.

För första gången på över två decennier genomfördes firandet utan de stora kolonner av stridsvagnar och tunga militära fordon som normalt dominerar Röda torget.

Ryska myndigheter bedömde att stora samlingar av militär utrustning skulle kunna bli mål för ukrainska drönarattacker, skriver The Economist.

Samtidigt fortsätter Ryssland att drabbas av omfattande förluster vid fronten. Enligt flera analyser förlorar den ryska armén fler soldater varje månad än vad landet lyckas rekrytera.

