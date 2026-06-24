Efter drönarattackerna: Moskvas oljejätte kan vara borta i månader

Attacken är en del av Ukrainas intensifierade kampanj mot ryska raffinaderier och bränslelogistik.



Under våren och sommaren har flera stora anläggningar tvingats stoppa eller skala ned produktionen, vilket pressat den ryska bränslemarknaden.

Enligt Reuters kommer raffinaderiet i Moskva sannolikt behöva vara ur drift i minst sex månader Anläggningen tillhör de viktigaste för bränsleförsörjningen i Moskvaregionen och står för en betydande del av produktionen av bensin och diesel.

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Bränslepriserna stiger i Ryssland

Bensinpriserna har stigit 6,6 procent sedan årsskiftet. I juni ökade priserna ytterligare och nådde i snitt 69,11 rubel per liter. Regeringen beskriver läget som ”utmanande men under kontroll”, För att säkra tillgången på hemmaplan övervägs nu ett totalstopp för diesel­export.

Ett sådant beslut skulle innebära att mer diesel stannar kvar på den ryska marknaden i stället för att säljas utomlands.

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