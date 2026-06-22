Trumps tilltag har fått Italien att koka: "Smutsade ned flaggan"

Giorgia Meloni och Donald Trump har hamnat i en öppen konflikt efter flera år av nära politiska band.

Bråket markerar en tydlig omsvängning för den italienska premiärministern, som länge setts som den amerikanske presidentens främsta allierade i Europa.

Konflikten utlöstes efter att Trump i en intervju hävdat att Meloni upprepade gånger bett om att få fotograferas med honom vid G7-mötet i Frankrike.

Utlöste en konflikt

Uttalandet väckte starka reaktioner i Rom och Meloni svarade offentligt att uppgifterna var påhittade.

Trump fortsatte därefter attackerna på sociala medier.

Han kritiserade Melonis popularitet på hemmaplan och anklagade henne för att vilja förbättra sina opinionssiffror genom att återupprätta relationen med Vita huset, skriver Financial Times.

Meloni slog tillbaka och pekade på presidentens egna fallande opinionssiffror.

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