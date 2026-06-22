Giorgia Meloni hävdar att Donald Trump ljög om ett fototillfälle under G7-mötet. Konflikten har nu eskalerats med flera nya turer.
Trumps tilltag har fått Italien att koka: "Smutsade ned flaggan"
Giorgia Meloni och Donald Trump har hamnat i en öppen konflikt efter flera år av nära politiska band.
Bråket markerar en tydlig omsvängning för den italienska premiärministern, som länge setts som den amerikanske presidentens främsta allierade i Europa.
Konflikten utlöstes efter att Trump i en intervju hävdat att Meloni upprepade gånger bett om att få fotograferas med honom vid G7-mötet i Frankrike.
Utlöste en konflikt
Uttalandet väckte starka reaktioner i Rom och Meloni svarade offentligt att uppgifterna var påhittade.
Trump fortsatte därefter attackerna på sociala medier.
Han kritiserade Melonis popularitet på hemmaplan och anklagade henne för att vilja förbättra sina opinionssiffror genom att återupprätta relationen med Vita huset, skriver Financial Times.
Meloni slog tillbaka och pekade på presidentens egna fallande opinionssiffror.
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Har blivit en belastning
Ordväxlingen kommer vid en känslig tidpunkt för den italienska regeringschefen. Inför nästa valrörelse har hennes tidigare närhet till Trump blivit allt mer problematisk.
Flera bedömare menar att den amerikanske presidenten numera är en belastning för europeiska högerpartier snarare än en tillgång.
Relationen mellan ledarna har redan varit ansträngd under sommaren.
Den amerikansk-israeliska attacken mot Iran skapade politiska spänningar i Italien, där stigande energipriser och oro för ekonomiska konsekvenser väckt kritik.
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”En hedersfråga”
Rom valde också att inte ge amerikanska stridsflyg tillgång till italienska baser för insatser kopplade till operationen mot Iran.
”Det är en hedersfråga, och heder, för en nationalist, är något politiskt. Det är som om han på något sätt smutsat ned den italienska flaggan”, säger Giovanni Orsina, statsvetare vid Luiss-universitetet i Rom, till FT.
Ytterligare irritation uppstod när Trump riktade kritik mot påven Leo XIV, som motsatt sig kriget mot Iran.
Kan stärka Meloni i Italien
Meloni beskrev då presidentens utspel som oacceptabelt, men undvek fortfarande en direkt konfrontation.
Trots den hårda tonen kan konflikten ge Meloni vissa politiska fördelar. Italienska politiker från både höger och vänster har i stor utsträckning ställt sig bakom henne efter Trumps personliga angrepp.
Bilden av en italiensk ledare som försvarar nationens anseende mot världens mäktigaste politiker kan stärka hennes ställning på hemmaplan.
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