Medan fastighetsimperiet rörde sig mot ett oundvikligt sammanbrott tycks miljonrullningen till ägarens privata lyxliv ha fortsatt. Uppgifter från förvaltarberättelsen visar hur det krisande bolaget finansierade både privatjet och en dyr lägenhet i London mitt under bolagets ekonomiska kris.
Miljardskulder och privatjet – dolda miljonrullningen i fastighetskraschen
Det dolda lyxlivet i skuggan av det raserade fastighetsimperiet Kvalitena AB börjar nu nystas upp i detalj. Bolaget, som under en längre tid tampats med akuta likviditetsproblem innan det slutligen försattes i konkurs, tycks ha haft helt andra prioriteringar än att betala sina borgenärer.
I den nyligen offentliggjorda förvaltarberättelsen blottläggs ett omfattande utflöde av likviditet som kan ha gått till att täcka privata levnadskostnader för bolagets mångårige ägare Mikael Andersson.
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80 miljoner till privatflyg och London-adress
De enskilt mest iögonfallande posterna återfinns i förvaltarberättelsens sammanställning över rörelsefrämmande kostnader. Mitt under den ekonomiska krisen godkändes utgifter på svindlande belopp.
Bland annat noteras en post på 64,05 miljoner kronor för nyttjandet av privatjet. Samtidigt har bolaget lagt många miljoner på en lägenhet i London. Totalt handlar det om minst 80 miljoner kronor som slussats ut till ändamål helt utan en uppenbar affärsmässig koppling till Kvalitenas kärnverksamhet.
I redovisningen har utgifterna gett upphov till en fordran på moderbolaget Dorco International B.V. En fordran som moderbolaget inte kan reglera. Enligt en utredning från PwC kan transaktionerna vara att betrakta som förtäckta värdeöverföringar.
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Expertens dom: Uppseendeväckande
Erfarne advokaten Olle Flygt har granskat uppgifterna och sparar inte på orden om förvaltarens slutsatser visar sig stämma:
“Som jag förstår förvaltarberättelsen menar förvaltaren att de kostnaderna egentligen är privat konsumtion. Om det stämmer är det uppseendeväckande”, säger Flygt till Realtid.
Han pekar på att det kan handla om olagliga värdeöverföringar och att rätt väg att gå snarare än klassisk återvinning kan vara är att utkräva ett så kallat återbärings- och bristtäckningsansvar enligt aktiebolagslagens regler.
Det innebär att man kan gå både direkt på den som varit mottagare av pengarna/värdena och på den eller de personer som beslutat om eller verkställt överföringarna för att utkräva ett personligt ansvar.
Förvaltarens kommentar om Kvalitena
Trots de enorma beloppen och ett miljardunderskott i konkursen har fallet hittills fått förvånansvärt lite uppmärksamhet. När Realtid söker Kvalitenas konkursförvaltare, Christian Bergqvist på CMS Wistrand Advokatbyrå, är han mycket förbehållsam med information kring hur miljonerna ska jagas rätt på.
“I Kvalitenas konkurs har det inte väckts någon återvinningstalan och jag har för närvarande inga kommentarer till vilka utredningar som pågår i övrigt”, skriver Christian Bergqvist till Realtid.