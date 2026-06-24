Miljardskulder och privatjet – dolda miljonrullningen i fastighetskraschen 

Det dolda lyxlivet i skuggan av det raserade fastighetsimperiet Kvalitena AB börjar nu nystas upp i detalj. Bolaget, som under en längre tid tampats med akuta likviditetsproblem innan det slutligen försattes i konkurs, tycks ha haft helt andra prioriteringar än att betala sina borgenärer.

I den nyligen offentliggjorda förvaltarberättelsen blottläggs ett omfattande utflöde av likviditet som kan ha gått till att täcka privata levnadskostnader för bolagets mångårige ägare Mikael Andersson.

Kvalitenas doldisägare Mikael Andersson har fått se sitt företag gå i konkurs, trots att de sålt av fastigheter på bland annat Strandvägen. (Foto: TT/Fox)

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80 miljoner till privatflyg och London-adress

De enskilt mest iögonfallande posterna återfinns i förvaltarberättelsens sammanställning över rörelsefrämmande kostnader. Mitt under den ekonomiska krisen godkändes utgifter på svindlande belopp.

Lista över anmärkningsvärda rörelsefrämmande kostnader från förvaltarberättelsen. (Skärmdump från CMS Wistrands förvaltarberättelse)

Bland annat noteras en post på 64,05 miljoner kronor för nyttjandet av privatjet. Samtidigt har bolaget lagt många miljoner på en lägenhet i London. Totalt handlar det om minst 80 miljoner kronor som slussats ut till ändamål helt utan en uppenbar affärsmässig koppling till Kvalitenas kärnverksamhet.

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I redovisningen har utgifterna gett upphov till en fordran på moderbolaget Dorco International B.V. En fordran som moderbolaget inte kan reglera. Enligt en utredning från PwC kan transaktionerna vara att betrakta som förtäckta värdeöverföringar.

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