Klart: Stridsvagnstillverkare till börsen

Beskedet kommer efter en fransk-tysk uppgörelse i helgen.

Stridsvagnstillverkare med 11 000 anställda

KNDS, med 11 000 anställda, ägs inför noteringen av franska staten tillsammans med det tyska holdingbolaget Wegmann & Co, med lika stora ägarandelar.

Wegmann & Co kommer i samband med noteringen att sälja en 40-procentig ägarandel i KNDS till den tyska staten, medan den franska staten avyttrar aktier så att deras andel minskar till 40 procent.

KNDS intäkter lyfte 16 procent till 4,4 miljarder euro i fjol.