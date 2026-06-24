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Börs & finans

Klart: Stridsvagnstillverkare till börsen

Norsk variant av stridsvagnen Leopard 2. Arkivbild.
Norsk variant av stridsvagnen Leopard 2. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/TT
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Tysk-franska KNDS, stridsvagnstillverkare av Leopard 2, noterar 20 procent av sina aktier på börserna i Frankfurt och Paris, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Beskedet kommer efter en fransk-tysk uppgörelse i helgen.

Stridsvagnstillverkare med 11 000 anställda

KNDS, med 11 000 anställda, ägs inför noteringen av franska staten tillsammans med det tyska holdingbolaget Wegmann & Co, med lika stora ägarandelar.

Wegmann & Co kommer i samband med noteringen att sälja en 40-procentig ägarandel i KNDS till den tyska staten, medan den franska staten avyttrar aktier så att deras andel minskar till 40 procent.

KNDS intäkter lyfte 16 procent till 4,4 miljarder euro i fjol.

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