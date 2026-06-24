Tysk-franska KNDS, stridsvagnstillverkare av Leopard 2, noterar 20 procent av sina aktier på börserna i Frankfurt och Paris, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
Klart: Stridsvagnstillverkare till börsen
Beskedet kommer efter en fransk-tysk uppgörelse i helgen.
Stridsvagnstillverkare med 11 000 anställda
KNDS, med 11 000 anställda, ägs inför noteringen av franska staten tillsammans med det tyska holdingbolaget Wegmann & Co, med lika stora ägarandelar.
Wegmann & Co kommer i samband med noteringen att sälja en 40-procentig ägarandel i KNDS till den tyska staten, medan den franska staten avyttrar aktier så att deras andel minskar till 40 procent.
KNDS intäkter lyfte 16 procent till 4,4 miljarder euro i fjol.