Svaga vindar och brutal hetta ger skyhöga elpriser

Elpriserna når i dagarna nivåer på uppemot 6 kronor per kilowattimme (kWh) kvällstid i Tyskland, Danmark och flera andra delar av norra kontinenten – priser som även smittar Sydsverige till viss del.

Anledningen är den höga elförbrukning som luftkonditioneringarna bidrar till i den extrema sommarvärme som nu härskar i stora delar av Europa.

När dessutom vindkraftberoende Tyskland drabbas av vindstilla väderlek blir elunderskottet påtagligt, framför allt i Tyskland.

Tuffa prognoser för elpriser

Enligt Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia, väntas elproduktionen från förnybar kraft landa på enbart runt 3 GW tisdag kväll när solen faller på himlen, mot en elanvändning på cirka 50 GW. Prognoserna ser ännu värre ut för onsdag kväll.

Då gäller det att använda all tillgänglig elproduktion som finns, som massvis med gamla tyska gas- och kolkraftverk. Och de vill ha rejält betalt, konstaterar Sigvardsson.

I sydligaste Sverige, elområde 4, stiger priset på elen till stundtals över 2,50 kr/kWh under tisdagskvällen.