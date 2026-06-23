Så smutsig är elbilen – med kolkraft

Forskare vid MIT har undersökt hur utsläppen påverkas när en elbil laddas med el från kolkraft. De ville pröva hur mycket klimatnytta som återstår i det värsta tänkbara scenariot – långt ifrån de förnybara elsystem som ofta dominerar debatten.



Analysen bygger på skillnaden i utsläpp mellan olika sätt att producera energi och hur effektivt energin används i bilen.



De jämförde resultaten med utsläppen från en bensinbil och fokuserade på användningsfasen – alltså vad som händer när bilarna körs, inte på deras totala klimatpåverkan över hela livscykeln.

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Bensinbilen blir måttstocken

Bensinbilen fungerade som en stabil måttstock: den släpper ut ungefär lika mycket varje gång den körs. Elbilens utsläpp däremot skiftar kraftigt beroende på vilken el den laddas med

Elbilen står sig bättre än väntat

Beräkningen utgår från kolkraft, den smutsigaste elmixen i modern drift. Enligt rapportering från Futurism visar MIT:s analys att elbilen ofta släpper ut mindre per kilometer än bensinbilen. Skillnaden är mindre än i regioner med renare el, men den består.

MIT förklarar resultatet med skillnaden i verkningsgrad. En bensinmotor förlorar det mesta av energin som värme, medan elmotorn använder en betydligt större del till att driva bilen framåt.



Det gör att elbilen ofta släpper ut mindre – trots att elen kommer från kolkraft.

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Elmixen avgör klimatnyttan

MIT drar slutsatsen att både elmixen och skillnader i energieffektivitet mellan drivlinorna påverkar klimatnyttan. När elen blir renare växer elbilens fördel snabbt.

Men även i ett kolkraftsdominerat system står elbilen sig bättre än väntat.

Forskarna understryker att resultatet inte försvarar kolkraft. Däremot visar analysen att elbilen kan ge en klimatvinst även under mycket ogynnsamma förutsättningar, och att klimatnyttan ökar när elproduktionen ställer om.



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