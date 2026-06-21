Pension tidigt lockar många – men risken ökar att tjänstepensionen inte räcker

Trots åratal av råd om att hålla igen på uttagen väljer många pensionärer att göra tvärtom.



I en DN‑intervju som återges av Dagens PS säger äldreforskaren Boo Johansson att det är rimligt att använda mer av pensionen tidigt i livet, eftersom det är då man har kraft och intresse att resa och göra det man vill .



Forskaren Loretta Platts framhåller att en betydande andel inte når mycket höga åldrar. Hon konstaterar att många pensionärer inte värderar stora sparade summor vid hög ålder lika högt som möjligheten att leva aktivt medan båda makarna är friska

En studie från Jönköping University visar att korta uttagstider är vanliga. Många vill få tillgång till pengarna medan de fortfarande är aktiva – för att resa, uppleva saker och ”hinna medan man kan”.

Ett kort uttag ger ett högre månadsbelopp under de första åren som pensionär. Men när pengarna tas ut snabbt finns också en tydlig konsekvens: tjänstepensionen kan vara slut långt innan pensionären slutar behöva den.

Svenskar lever allt längre

Pensionsmyndighetens senaste dödlighetsrapport visar att många underskattar hur länge de kan förväntas leva. Myndigheten skiljer mellan medellivslängd och medianlivslängd. Medianlivslängden visar den ålder som hälften av en årskull förväntas nå.

För en 66-åring 2025 innebär det en medianlivslängd på 90 år för kvinnor och 88,5 år för män. Det innebär att många kan behöva planera för betydligt fler år som pensionärer än de själva räknar med.

Fler år kräver längre planering

SCB:s demografiska analyser visar att livslängden har ökat i nästan varje generation sedan mitten av 1900-talet. Karolinska Institutets forskning pekar på samma trend: dödligheten i högre åldrar fortsätter att sjunka och fler når en mycket hög ålder.

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När människor lever längre blir planering av uttagstid allt viktigare. De som tar ut tjänstepensionen snabbt kan hinna med att njuta av livet som pensionär. Samtidigt riskerar de att stå utan tjänstepension längre fram i livet.



