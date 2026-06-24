Premiärminister Sanae Takaichis uttalande om ett möjligt japanskt deltagande i ett Taiwan‑krig har fått konsekvenser. Kina stramar nu åt exporten av centrala mineraler till Japan.
Kina slår tillbaka – stryper mineralflöden efter Japans Taiwan‑uttalande
Kina har i år begränsat leveranserna av flera kritiska mineraler till Japan. Åtgärderna slår allt hårdare mot japanska företag som är beroende av kinesiska mellanprodukter för allt från verktygstillverkning till elektronik.
Bakgrunden: Takaichis Taiwan‑uttalande
Kinas exportrestriktioner kom efter att Japans premiärminister Sanae Takaichi i november väckt Pekings ilska med uttalanden om att japanska styrkor kan komma att involveras i ett hypotetiskt krig om Taiwan.
Sedan dess har de diplomatiska kontakterna mellan Kina och Japan varit frostiga, rapporterar Mining.com. Japans ambassadör har inte fått till möten med Kinas utrikesdepartement, och Takaichi har avstått från att träffa Kinas president Xi Jinping vid APEC på grund av personangrepp från kinesiskt håll.
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Japansk industri pressas
Japanska företag börjar nu märka effekterna. Sumitomo Electric, en av landets största köpare av tungsten, varnar för att produktionen hotas om Kina fortsätter hålla igen.
Företaget uppger att man redan tvingas använda lager och öka återvinningen för att hålla fabrikerna igång.
Även andra metallbolag, som Mitsubishi Materials, arbetar för att minska sitt beroende av kinesiska mineraler genom ökad återvinning och alternativa leveranskedjor.
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Tokyo letar nu efter andra alternativ
Regeringen i Tokyo försöker samtidigt minska sårbarheten. Japan har dessutom anslutit sig till G7:s mål att reducera beroendet av ett enskilt land för sällsynta jordartsmetaller och mineraler till högst 60 procent till 2030.
Åtgärder som återvinning, prisgolv och handelspolitiska verktyg diskuteras för att stärka försörjningstryggheten.
Men beroendet är fortsatt stort. Kina står för omkring 60 procent av världens gruvproduktion av sällsynta jordartsmetaller och över 90 procent av raffineringen, enligt IEA.
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