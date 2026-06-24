Kina slår tillbaka – stryper mineralflöden efter Japans Taiwan‑uttalande

Kina har i år begränsat leveranserna av flera kritiska mineraler till Japan. Åtgärderna slår allt hårdare mot japanska företag som är beroende av kinesiska mellanprodukter för allt från verktygstillverkning till elektronik.

Bakgrunden: Takaichis Taiwan‑uttalande

Kinas exportrestriktioner kom efter att Japans premiärminister Sanae Takaichi i november väckt Pekings ilska med uttalanden om att japanska styrkor kan komma att involveras i ett hypotetiskt krig om Taiwan.

Sedan dess har de diplomatiska kontakterna mellan Kina och Japan varit frostiga, rapporterar Mining.com. Japans ambassadör har inte fått till möten med Kinas utrikesdepartement, och Takaichi har avstått från att träffa Kinas president Xi Jinping vid APEC på grund av personangrepp från kinesiskt håll.

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