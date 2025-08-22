Fyra dagar – mer orkade inte Trump

I måndags träffade Donald Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tillsammans med ett antal europeiska ledare i Vita huset.

Då lovade Trump att all hans energi riktades mot att försöka mäkla fram en fred som var runt hörnet.

Men bara fyra dagar senare tycks optimismen vara som bortblåst – och Trump tvingas återigen konfrontera samma låsningar som tidigare, skriver Wall Street Journal.

Lanserade en plan B

Trump hade hoppats att kunna arrangera ett toppmöte med Rysslands ledare Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj i Washington.

När det inte gick enligt plan lanserades en reservidé om att de två själva skulle mötas för att diskutera en väg framåt.

Trump och Putin beskrivs som två personer med helt olika förhandlingsstil, vilket försvårar processen. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT).

Inget av detta har förverkligats, och optimismen har snabbt förbytts i frustration.

En central fråga är hur en eventuell fred skulle kunna garanteras. Diskussioner mellan USA och europeiska regeringar har kretsat kring en fredsbevarande styrka som skulle kunna avskräcka Ryssland från framtida angrepp.

