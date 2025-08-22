Donald Trump inledde veckan med hopp om att ett fredsavtal i Ukraina var nära. Inte ens en vecka senare tycks glöden ha falnat.
Fyra dagar – mer orkade inte Trump
Mest läst i kategorin
Trump slaktar förnyelsebar energi – hotar AI
Förnyelsebara energiprojekt har stängts ner på löpande band i USA efter att Donald Trump tagit sin hand ifrån dem. Nu är frågan om energin räcker till. I år har projekt för ren energi till ett värde av 18,6 miljarder dollar ställts in i USA enligt Atlas Public Policy’s Clean Economy Tracker. Förra året var det …
Storbritannien vill bygga enormt datacenter – stäms
Den brittiska regeringen rev upp beslut och valde att godkänna bygget av ett enormt datacenter. Det får miljöaktivister att se rött. I takt med att AI-utvecklingen bara ångar på ställs också allt större krav på infrastrukturen. En central del av det är datacenter, där behovet ökar allt mer och leder till spänningar. Nu har miljöaktivister …
Turister och klimatet är en tickande bomb för ekonomin
Att semestra i södra Europa är populärare än någonsin. Men frågan är hur hållbart det är i längden när allt fler ska dela på allt färre resurser. Samtidigt som temperaturen bara stiger. Allt fler vill semestra i södra Europa. År 2024 ökade antalet internationella besökare i Grekland med 14,7 procent jämfört med 2019 års nivåer, …
Så lärde sig europeiska ledare att tala med Trump
Förolämpningar och hot har övergått i komplimanger. Det kan vara resultatet av de europeiska ledarnas intensivkurs i hur man ska tala med Donald Trump. Ända sedan Donald Trump blev ett namn på den politiska scenen har relationen till Europa varit präglad av spänningar och osäkerhet. Men den senaste tiden har tonen förändrats. Vid ett möte …
EU:s miljöchef rasar mot BP: "Borde skämmas"
Stora bolag som BP sinkar klimatomställningen och bidrar till ökar polarisering. Det är den tidigare klimatkommissionären Connie Hedegaards hårda omdöme. När den danska politikern Connie Hedegaard blev EU:s första klimatkommissionär 2010 var hon känd för att vara direkt och drastisk i sina uttalanden. Det har hon än en gång visat när hon nu kritiserar storföretaget …
I måndags träffade Donald Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tillsammans med ett antal europeiska ledare i Vita huset.
Då lovade Trump att all hans energi riktades mot att försöka mäkla fram en fred som var runt hörnet.
Men bara fyra dagar senare tycks optimismen vara som bortblåst – och Trump tvingas återigen konfrontera samma låsningar som tidigare, skriver Wall Street Journal.
Missa inte: Putin och Trump: ”Nu får inte européerna röra till det”. Realtid
Lanserade en plan B
Trump hade hoppats att kunna arrangera ett toppmöte med Rysslands ledare Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj i Washington.
När det inte gick enligt plan lanserades en reservidé om att de två själva skulle mötas för att diskutera en väg framåt.
Inget av detta har förverkligats, och optimismen har snabbt förbytts i frustration.
En central fråga är hur en eventuell fred skulle kunna garanteras. Diskussioner mellan USA och europeiska regeringar har kretsat kring en fredsbevarande styrka som skulle kunna avskräcka Ryssland från framtida angrepp.
Missa inte: Det här är Ukrainas nya hemliga vapen. Dagens PS
Senaste nytt
Moskva sa nej direkt
Förslaget avvisades dock snabbt av Moskva och väckte frågor om hur långt Trump är beredd att gå i att engagera amerikanska trupper i en sådan insats.
Samtidigt har kriget på marken fortsatt som en blodig utdragen kraftmätning i östra och södra Ukraina, där Ryssland pressar fram små vinster till högt pris.
Ukraina har få möjligheter att vända utvecklingen utan en större tillförsel av vapen och soldater. Landet satsar på att utveckla egen långdistanskapacitet, men resultaten väntas först mot slutet av året.
Missa inte: Trump vill få bort Fed-topp – anklagas för brott. Realtid
Olika personligheter
Skillnader i förhandlingsstil gör situationen mer komplicerad. Trump agerar ofta improviserat och sätter stort värde vid personliga relationer, medan Putin anses metodisk och kyligt kalkylerande.
För Kreml handlar tiden om att vinna gradvisa fördelar på slagfältet, snarare än att snabbt nå en kompromiss.
Trump hade hoppats på ett genombrott, men möts i stället av en rysk strategi som bygger på uthållighet.
Missa inte: Donald Trump hävdar att han avslutat sex krig. News55
”Kommer aldrig gå med på det”
Den amerikanska presidenten har inte heller backat upp sin diplomatiska linje med kraftfulla åtgärder. Ukraina har inte fått de långdistansmissiler som skulle kunna förändra styrkeförhållandet, skriver The Hill.
Enligt experter som tidigare arbetat med Trump och Ukraina är det osannolikt att han ska kunna nå fram till en lösning.
”Vi är idag där vi var för två veckor sedan, och där vi var för sex månader sedan. Det kommer aldrig att bli en överenskommelse. Putin kommer aldrig att gå med på det”, säger Kurt Volker, som var USA:s särskilda representant för Ukraina-förhandlingarna under Trumps första mandatperiod, till WSJ.
Missa inte: Trump slaktar förnyelsebar energi – hotar AI. Realtid
ANNONS