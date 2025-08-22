Realtid
Fyra dagar – mer orkade inte Trump

trump
Det var gladare miner i måndags när Volodomyr Zelenskyj var på besök i Vita huset, men sedan dess har optimismen hunnit falna. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Donald Trump inledde veckan med hopp om att ett fredsavtal i Ukraina var nära. Inte ens en vecka senare tycks glöden ha falnat.

I måndags träffade Donald Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tillsammans med ett antal europeiska ledare i Vita huset.

Då lovade Trump att all hans energi riktades mot att försöka mäkla fram en fred som var runt hörnet.

Men bara fyra dagar senare tycks optimismen vara som bortblåst – och Trump tvingas återigen konfrontera samma låsningar som tidigare, skriver Wall Street Journal.

Lanserade en plan B

Trump hade hoppats att kunna arrangera ett toppmöte med Rysslands ledare Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj i Washington.

När det inte gick enligt plan lanserades en reservidé om att de två själva skulle mötas för att diskutera en väg framåt.

Trump och Putin beskrivs som två personer med helt olika förhandlingsstil, vilket försvårar processen. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT).
Inget av detta har förverkligats, och optimismen har snabbt förbytts i frustration.

En central fråga är hur en eventuell fred skulle kunna garanteras. Diskussioner mellan USA och europeiska regeringar har kretsat kring en fredsbevarande styrka som skulle kunna avskräcka Ryssland från framtida angrepp.

Moskva sa nej direkt

Förslaget avvisades dock snabbt av Moskva och väckte frågor om hur långt Trump är beredd att gå i att engagera amerikanska trupper i en sådan insats.

Samtidigt har kriget på marken fortsatt som en blodig utdragen kraftmätning i östra och södra Ukraina, där Ryssland pressar fram små vinster till högt pris.

Ukraina har få möjligheter att vända utvecklingen utan en större tillförsel av vapen och soldater. Landet satsar på att utveckla egen långdistanskapacitet, men resultaten väntas först mot slutet av året.

Olika personligheter

Skillnader i förhandlingsstil gör situationen mer komplicerad. Trump agerar ofta improviserat och sätter stort värde vid personliga relationer, medan Putin anses metodisk och kyligt kalkylerande.

För Kreml handlar tiden om att vinna gradvisa fördelar på slagfältet, snarare än att snabbt nå en kompromiss.

Trump hade hoppats på ett genombrott, men möts i stället av en rysk strategi som bygger på uthållighet.

”Kommer aldrig gå med på det”

Den amerikanska presidenten har inte heller backat upp sin diplomatiska linje med kraftfulla åtgärder. Ukraina har inte fått de långdistansmissiler som skulle kunna förändra styrkeförhållandet, skriver The Hill.

Enligt experter som tidigare arbetat med Trump och Ukraina är det osannolikt att han ska kunna nå fram till en lösning.

”Vi är idag där vi var för två veckor sedan, och där vi var för sex månader sedan. Det kommer aldrig att bli en överenskommelse. Putin kommer aldrig att gå med på det”, säger Kurt Volker, som var USA:s särskilda representant för Ukraina-förhandlingarna under Trumps första mandatperiod, till WSJ.

