Trump slaktar förnyelsebar energi – hotar AI

Det blir ingen medvind för vindkraft så länge Trump får bestämma. Foto: (Robert F. Bukaty / Alex Brandon / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Förnyelsebara energiprojekt har stängts ner på löpande band i USA efter att Donald Trump tagit sin hand ifrån dem. Nu är frågan om energin räcker till.

I år har projekt för ren energi till ett värde av 18,6 miljarder dollar ställts in i USA enligt Atlas Public Policy’s Clean Economy Tracker. Förra året var det endast 827 miljoner dollar.

Investerarnas meddelanden om nya satsningar minskade också med nästan 20 procent till 15,8 miljarder dollar i år, jämfört med 20,9 miljarder dollar under samma period 2024, det skriver Financial Times.

En stor anledning till de minskade investeringarna är att Donald Trump, efter sitt makttillträde, tagit bort flera skattelättnader och lån som Biden-administrationen hade infört.

Detta har också lett till flera konkurser. Hela elva bolag har fallit omkull under årets gång

Energibrist kan slå hårt mot AI

Den minskade mängden förnyelsebar energi är något som oroar industrin. Inte minst den växande AI-branschen som kräver allt större mängder lättillgänglig energi som.

”Förnybar energi kan byggas och anslutas på ett år eller två, på ett sätt som uppfyller datacenterutvecklarnas tidsfrister. Om du ignorerar förnybar energi missar du en viktig del av ekvationen”, säger Advait Arun, energipolitisk analytiker vid Center for Public Interest till FT.

Värst ser det just nu ut för solenergin som helt kommer bli av med sina skatteincitament i slutet av året.

Trump skyller på förnyelsebar energi

Retoriken från Vita huset har inte varit nådig mot förnyelsebar energi. Under onsdagen gick Trump ut extra hårt mot vind och solenergi på sociala medier där han kallade dessa energislag för ”ÅRHUNDRADETS BLUFF”, skriver AP News.

Presidenten meddelade också att hans administration inte kommer godkänna några nya vind- eller solenergiprojekt, trots ökat energibehov.

Priserna på energi har också ökat i landet. Sedan årets början har elräkningarna stigit i pris med nästan 10 procent, enligt Forbes.

Enligt Donald Trump är det de förnyelsebara energikällornas fel att priserna har stigit så kraftigt, rapporterar CNBC.

Donald TrumpsolcellerUSAvindkraft
