Trump slaktar förnyelsebar energi – hotar AI

I år har projekt för ren energi till ett värde av 18,6 miljarder dollar ställts in i USA enligt Atlas Public Policy’s Clean Economy Tracker. Förra året var det endast 827 miljoner dollar.

Investerarnas meddelanden om nya satsningar minskade också med nästan 20 procent till 15,8 miljarder dollar i år, jämfört med 20,9 miljarder dollar under samma period 2024, det skriver Financial Times.

En stor anledning till de minskade investeringarna är att Donald Trump, efter sitt makttillträde, tagit bort flera skattelättnader och lån som Biden-administrationen hade infört.

Detta har också lett till flera konkurser. Hela elva bolag har fallit omkull under årets gång

Energibrist kan slå hårt mot AI

Den minskade mängden förnyelsebar energi är något som oroar industrin. Inte minst den växande AI-branschen som kräver allt större mängder lättillgänglig energi som.

”Förnybar energi kan byggas och anslutas på ett år eller två, på ett sätt som uppfyller datacenterutvecklarnas tidsfrister. Om du ignorerar förnybar energi missar du en viktig del av ekvationen”, säger Advait Arun, energipolitisk analytiker vid Center for Public Interest till FT.

Värst ser det just nu ut för solenergin som helt kommer bli av med sina skatteincitament i slutet av året.