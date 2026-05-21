Utvandrarna – folk lämnar USA i rekordfart

”Det var intressant att se hur många som överväger detta”, säger Von Bradley, en 45-åring från San Diego, till CNBC. Han är en av många som betalt hundratals dollar för att medverka på ett informationstillfälle för amerikaner som vill lämna landet.

”Det var mycket att ta in, men jag har antecknat och samlat på mig broschyrer med informationen jag behöver”.

Bradley överväger nämligen att utvandra, som hundratusentals andra amerikaner redan har gjort det senaste året.

Historiskt trendbrott skakar USA

För första gången på minst 50 år uppvisar USA en negativ nettomigrering. Enligt tankesmedjan The Brookings Institution lämnade mellan 10 000 och 295 000 fler personer landet än vad som flyttade in under 2025, skriver CNBC.

Den största gruppen utgörs av människor som väljer att flytta helt frivilligt. Brookings uppskattar att mellan 210 000 och 405 000 amerikanska medborgare packade sina väskor och lämnade landet förra året.

Utvandringen drivs delvis av skärpta immigrationslagar och utvisningar. Samtidigt väljer allt fler bofasta medborgare att söka lyckan utomlands för studier, karriärmöjligheter, familjeliv eller pension.

