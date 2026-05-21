För snart 200 år sen flydde svenskar till USA i drivor på grund av usla levnadsförhållanden och hopp om ett bättre liv. I dag är det amerikanerna som fått nog och fler än någonsin utvandrar.
Utvandrarna – folk lämnar USA i rekordfart
”Det var intressant att se hur många som överväger detta”, säger Von Bradley, en 45-åring från San Diego, till CNBC. Han är en av många som betalt hundratals dollar för att medverka på ett informationstillfälle för amerikaner som vill lämna landet.
”Det var mycket att ta in, men jag har antecknat och samlat på mig broschyrer med informationen jag behöver”.
Bradley överväger nämligen att utvandra, som hundratusentals andra amerikaner redan har gjort det senaste året.
Historiskt trendbrott skakar USA
För första gången på minst 50 år uppvisar USA en negativ nettomigrering. Enligt tankesmedjan The Brookings Institution lämnade mellan 10 000 och 295 000 fler personer landet än vad som flyttade in under 2025, skriver CNBC.
Den största gruppen utgörs av människor som väljer att flytta helt frivilligt. Brookings uppskattar att mellan 210 000 och 405 000 amerikanska medborgare packade sina väskor och lämnade landet förra året.
Utvandringen drivs delvis av skärpta immigrationslagar och utvisningar. Samtidigt väljer allt fler bofasta medborgare att söka lyckan utomlands för studier, karriärmöjligheter, familjeliv eller pension.
Miljonindustrin bakom flykten från USA
Den växande utvandringsvågen har skapat en ny, lukrativ marknad för nischade rådgivningsbolag. Ett exempel är företaget Expatsi, som arrangerar flyttmässor och guidade visningsresor för amerikaner som vill lämna sitt hemland.
Vid företagets senaste konferens i San Diego fördubblades deltagarantalet till cirka 600 personer jämfört med året innan. Biljetterna till det två dagar långa eventet kostade mellan 500 och 1 000 dollar per person.
Deltagarna fick lyssna till över 50 experter som föreläste om internationell beskattning, utländska sjukvårdssystem och visumregler. Populära destinationer som diskuterades flitigt var bland annat Mexiko, Portugal, Kanada och Nya Zeeland.
Politik och ekonomi styr besluten
Politiska spänningar uppges vara den absolut största drivkraften bakom viljan att emigrera. Hela 89 procent av de tillfrågade konferensdeltagarna uppgav politiska skäl som den främsta orsaken till flytten.
Många pekar på inskränkta aborträttigheter och förändrade rösträttslagar som tecken på att USA backar utvecklingsmässigt. Andra söker sig till länder vars politiska ledarskap och jämställdhetslagstiftning bättre matchar deras personliga värderingar.
Ekonomiska faktorer väger också tungt då 57 procent vill flytta för att sänka sina levnadskostnader. För personer som Von Bradley hägrar södra Spanien, där en stark dollar förväntas ge betydligt mer livskvalitet under pensionen.