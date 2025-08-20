Trump vill få bort Fed-topp – anklagas för brott

Under onsdagen skrev Donald Trump på sin sociala medier-plattform Truth Social att Lisa Cook bör avgå från sin post som styrelseledamot för den amerikanska centralbanken Fed.

Kravet på avgång kommer efter att chefen för Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, uppmanat justitieminister Pam Bondi att utreda Cook för två hypotekslån, skriver Bloomberg.

Enligt ett brev från Pulte, som Bloomberg tagit del av, ska Cook ha: ”förfalskat bankdokument och fastighetsregister för att erhålla mer förmånliga lånevillkor, vilket potentiellt kan ha begått bolånebedrägeri enligt straffrättslig lagstiftning”.

Ger sig efter politiska motståndare

Lisa Cook, ursprungligen professor i ekonomi och internationella relationer på Michigan State University, tillsattes som ledamot i Fed av Biden-administrationen under 2022.

Trump-administration har tidigare drivit anklagelser om bolånebedrägerier mot högprofilerade demokrater. Bland annat Adam Schiff, senator från Kalifornien och Letitia James, attorney general i New York.

Missa inte:

Powell höll för Trump-trycket. Dagens PS

ANNONS

I skrivande stund har ingen formell utredning startats mot Cook och Pam Bondis justitiedepartement har valt att inte kommentera ärendet.