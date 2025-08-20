Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Trump vill få bort Fed-topp – anklagas för brott

Styrelsordförande för Fed, Jerome Powell, samtalar med Lisa Cook. Foto: (Mark Schiefelbein / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

USA:s President Donald Trump skriver på sociala medier att Lisa Cook, styrelseledamot i landets centralbank, Fed, måste avgå. Detta efter att hon har anklagats för att på olaglig väg ordnat förmånliga lånevillkor till sig själv.

Under onsdagen skrev Donald Trump på sin sociala medier-plattform Truth Social att Lisa Cook bör avgå från sin post som styrelseledamot för den amerikanska centralbanken Fed.

Kravet på avgång kommer efter att chefen för Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, uppmanat justitieminister Pam Bondi att utreda Cook för två hypotekslån, skriver Bloomberg.

Enligt ett brev från Pulte, som Bloomberg tagit del av, ska Cook ha: ”förfalskat bankdokument och fastighetsregister för att erhålla mer förmånliga lånevillkor, vilket potentiellt kan ha begått bolånebedrägeri enligt straffrättslig lagstiftning”.

Fed fortsätter att trotsa Trump: ”Osäkerheten extremt hög”

USA:s centralbank Federal Reserve behåller styrräntan oförändrad trots ökande ekonomiska risker.

Ger sig efter politiska motståndare

Lisa Cook, ursprungligen professor i ekonomi och internationella relationer på Michigan State University, tillsattes som ledamot i Fed av Biden-administrationen under 2022.

Trump-administration har tidigare drivit anklagelser om bolånebedrägerier mot högprofilerade demokrater. Bland annat Adam Schiff, senator från Kalifornien och Letitia James, attorney general i New York.

Powell höll för Trump-trycket. Dagens PS

I skrivande stund har ingen formell utredning startats mot Cook och Pam Bondis justitiedepartement har valt att inte kommentera ärendet.

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Trump fortsätter pressa Fed

Det är heller inte första gången Donald Trump har inlett konflikt med Fed. Presidenten har vid ett flertal tillfällen uttryckt missnöje med centralbankschefen Jerome Powells uteblivna räntesänkningar.

Finanskrisens spöke oroar Wall Street. Dagens PS

Trump har också uppmanat Fed-chefen att avgå vid flera tillfällen och ett bråk har uppstått om ett omfattande renoveringsprojekt av Federal Reserves byggnad till en kostnad om 2,5 miljarder dollar.

Projektet har blivit till ett politiskt slagträ där Vita huset har bett om att inspektera bygget som de menar kan vara ”grovt misskött” och potentiell grund för att säga upp Powell på grund av korruption.

CentralbankFedTrumpUSA
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

