USA:s President Donald Trump skriver på sociala medier att Lisa Cook, styrelseledamot i landets centralbank, Fed, måste avgå. Detta efter att hon har anklagats för att på olaglig väg ordnat förmånliga lånevillkor till sig själv.
Trump vill få bort Fed-topp – anklagas för brott
Mest läst i kategorin
Lånade ut till bedragare – krävs på 161 miljoner
Den norske advokaten Per Asle Ousdal höll i ett pyramidspel värt hundratals miljoner. Nu försöker förvaltaren få in pengar från de som skodde sig på upplägget. För ett år sedan rullades en gigantisk skandal upp i Norge. Det stod klart att advokaten Per Asle Ousdal hade stått för ett omfattande lånebedrägeri. Arbetet med att säkra …
Wall Street-experter: Altman har fel om bubblan
Bubbla eller tillväxtmotor? Trots AI-gurun Sam Altmans uttalanden är Wall Street övertygat om att AI-värderingarna inte är uppblåsta. OpenAI:s vd Sam Altman har sällat sig till en kör av röster som varnar för att den pågående AI-boomen har drag av en klassisk finansbubbla. I en intervju med The Verge liknade han stämningen vid 1990-talets dotcom-yra. …
Försvarsaktier faller efter toppmötet
Stigande förhoppningar om ett toppmöte mellan Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj får europeiska försvarsaktier att backa rejält. Tyska Rheinmetall är ned 3,6 procent medan italienska Leonardo faller 4,6 procent. Detta samtidigt som svenska Saab i sin tur presterar allra sämst på Stockholmsbörsens OMXS30-lista med en nedgång på 3,8 procent. Efter att president Donald Trump träffat …
Soho House stänger dörren – köps ut från börsen
Medlemsklubben är inte längre öppen för allmänheten. Soho House köps upp av en amerikansk fastighetsjätte efter fyra tuffa år på börsen. För fyra år sedan noterades kedjan för exklusiva medlemsklubbar, Soho House, på New York-börsen. Det har varit en turbulent tid. Nu står det klart att bolaget återigen blir ett privat bolag efter att ha …
Nederländsk uppstickare tar upp kampen på Wall Street
Optiver, med huvudkontor i Amsterdam, har handlat med värdepapper i nästan 40 år. Nu försöker man slå sig in på marknaden i USA. Algoritmhandeln på Wall Street är en av de tuffaste branscherna i finansvärlden. Det stoppar dock inte en nederländsk utmanare från att försöka knuffa ner de amerikanska jättarna från tronen. Optiver trappar upp …
Under onsdagen skrev Donald Trump på sin sociala medier-plattform Truth Social att Lisa Cook bör avgå från sin post som styrelseledamot för den amerikanska centralbanken Fed.
Kravet på avgång kommer efter att chefen för Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, uppmanat justitieminister Pam Bondi att utreda Cook för två hypotekslån, skriver Bloomberg.
Enligt ett brev från Pulte, som Bloomberg tagit del av, ska Cook ha: ”förfalskat bankdokument och fastighetsregister för att erhålla mer förmånliga lånevillkor, vilket potentiellt kan ha begått bolånebedrägeri enligt straffrättslig lagstiftning”.
Fed fortsätter att trotsa Trump: ”Osäkerheten extremt hög”
USA:s centralbank Federal Reserve behåller styrräntan oförändrad trots ökande ekonomiska risker.
Ger sig efter politiska motståndare
Lisa Cook, ursprungligen professor i ekonomi och internationella relationer på Michigan State University, tillsattes som ledamot i Fed av Biden-administrationen under 2022.
Trump-administration har tidigare drivit anklagelser om bolånebedrägerier mot högprofilerade demokrater. Bland annat Adam Schiff, senator från Kalifornien och Letitia James, attorney general i New York.
Missa inte:
Powell höll för Trump-trycket. Dagens PS
I skrivande stund har ingen formell utredning startats mot Cook och Pam Bondis justitiedepartement har valt att inte kommentera ärendet.
Senaste nytt
Trump fortsätter pressa Fed
Det är heller inte första gången Donald Trump har inlett konflikt med Fed. Presidenten har vid ett flertal tillfällen uttryckt missnöje med centralbankschefen Jerome Powells uteblivna räntesänkningar.
Läs även:
Finanskrisens spöke oroar Wall Street. Dagens PS
Trump har också uppmanat Fed-chefen att avgå vid flera tillfällen och ett bråk har uppstått om ett omfattande renoveringsprojekt av Federal Reserves byggnad till en kostnad om 2,5 miljarder dollar.
Projektet har blivit till ett politiskt slagträ där Vita huset har bett om att inspektera bygget som de menar kan vara ”grovt misskött” och potentiell grund för att säga upp Powell på grund av korruption.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.