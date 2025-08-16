Putin och Trump: "Nu får inte européerna röra till det"

På fredagskvällen svensk tid landade Donald Trump och Vladimir Putin på Joint Base Elmendorf-Richardson utanför Anchorage i Alaska, för vad som skulle bli deras första fysiska möte under Trumps andra mandatperiod och Putins första besök på amerikansk mark på nära tio år.

Mötet, som varade i drygt två och en halv timme, blev därmed det längsta ansikte-mot-ansikte-samtalet mellan de två ledarna. Båda tonade ner förväntningarna inför mötet, men signalerade efteråt att man gjort framsteg rapporterar Dagens PS

Vi kom inte helt fram, men vi har goda chanser att nå fram, sade Trump på den gemensamma presskonferensen.

Putin, som inledde pressträffen, beskrev samtalen som ”ömsesidigt respektfulla” och tackade Trump för inbjudan. Han passade samtidigt på att varna Ukraina och Europa för att ”inte skapa hinder” för fred.

Fokus på vapenvila

Högst på dagordningen stod möjligheten till en vapenvila i Ukraina. Trump betonade att han skulle kontakta Nato och Ukrainas president Volodymyr Zelensky efter mötet.

Vi var överens om mycket. Det är väldigt få punkter kvar, men en av dem är mycket viktig, sade Trump.

Putin antydde att någon form av preliminär överenskommelse kan ha nåtts, men ville inte ge detaljer. Han talade också om potentialen för utökat handelsutbyte mellan USA och Ryssland, något som snabbt avfärdades av Trump med orden: ”Det finns ingen överenskommelse förrän det finns en överenskommelse”.