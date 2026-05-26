Varför har USA och Iran så svårt att komma överens? Några punkter pekas ut som särskilt svåra att enas om.
Här är frågorna som hindrar ett avtal mellan Iran och USA
USA och Iran närmar sig ett nytt preliminärt avtal efter flera veckors intensiva förhandlingar.
Men osäkerheten kring ett långsiktigt fredsavtal i Mellanöstern finns ändå kvar.
Bakgrunden är förstås den utdragna konflikten kring Hormuzsundet och Irans kärnenergiprogram, där båda sidor nu söker en tillfällig lösning för att undvika en ny militär upptrappning.
Förlänger vapenvilan i två månader
Enligt uppgifter från diplomatiska källor diskuteras ett upplägg där den nuvarande vapenvilan förlängs med minst 60 dagar, rapporterar The Economist.
Avtalet skulle samtidigt innehålla principöverenskommelser om att återöppna Hormuzsundet, begränsa Irans kärntekniska verksamhet och stegvis lätta på amerikanska sanktioner.
Därefter väntas mer detaljerade förhandlingar fortsätta under sommaren.
Flera känsliga frågor återstår dock. Iran kräver ekonomiska lättnader direkt vid en uppgörelse, medan USA vill koppla lättade sanktioner i framtiden till konkreta framsteg i kärnförhandlingarna.
Hård ekonomisk press
En central konflikt gäller också Irans lager av höganrikat uran, där Washington vill se materialet flyttas ut ur landet medan Teheran motsätter sig det.
Ett alternativ som diskuteras är att FN:s atomenergiorgan IAEA tar kontroll över lagret och övervakar en nedblandning av materialet på plats.
Iran pressas ekonomiskt av den amerikanska blockaden mot landets oljeexport och hamnar.
Trump vill ha billigare olja
Landets oljelager uppges vara nära full kapacitet, samtidigt som oljeproduktionen riskerar att påverkas om exporten fortsätter vara begränsad.
Samtidigt bedömer iranska ledare att president Donald Trump också är under stark press att få fram ett avtal inför mellanårsvalet i USA senare i år.
Förhandlingarna skapar samtidigt politiska spänningar i Washington. Republikaner i kongressen har kritiserat avtalslinjen och varnat för att Iran riskerar att stärkas ekonomiskt och strategiskt.
Lär fortsätta att vara osäkert
Parallellt har flera republikanska senatorer stött initiativ som skulle begränsa presidentens möjlighet att beordra nya militära angrepp mot Iran utan kongressens godkännande.
Även om ett avtal nås väntas osäkerheten bestå.
Återstarten av oljeexporten genom Hormuzsundet bedöms kunna ta månader eftersom tankfartyg, försäkringsbolag och energibolag fortfarande tvekar inför risken för nya strider i regionen.
