Här är frågorna som hindrar ett avtal mellan Iran och USA

USA och Iran närmar sig ett nytt preliminärt avtal efter flera veckors intensiva förhandlingar.

Men osäkerheten kring ett långsiktigt fredsavtal i Mellanöstern finns ändå kvar.

Bakgrunden är förstås den utdragna konflikten kring Hormuzsundet och Irans kärnenergiprogram, där båda sidor nu söker en tillfällig lösning för att undvika en ny militär upptrappning.

Förlänger vapenvilan i två månader

Enligt uppgifter från diplomatiska källor diskuteras ett upplägg där den nuvarande vapenvilan förlängs med minst 60 dagar, rapporterar The Economist.

Avtalet skulle samtidigt innehålla principöverenskommelser om att återöppna Hormuzsundet, begränsa Irans kärntekniska verksamhet och stegvis lätta på amerikanska sanktioner.

Därefter väntas mer detaljerade förhandlingar fortsätta under sommaren.

Flera känsliga frågor återstår dock. Iran kräver ekonomiska lättnader direkt vid en uppgörelse, medan USA vill koppla lättade sanktioner i framtiden till konkreta framsteg i kärnförhandlingarna.

