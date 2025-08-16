Realtid
Anmäl en snattare – få pengar av butiken

snattare
Om en kund på kedjan Iceland ser ett snatteri kan den brittiska butikskedjan belöna en anmälan. (Foto: Roboflow Universe).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Den brittiska butikskedjan Iceland har tröttnat på stölder. Nu inför man ett nytt system för att uppmuntra kunder att anmäla snatterier.

Butiksägare och anställda i flera länder larmar om att stölder och snatterier har ökat under den senaste tiden.

Det gäller även brittiska livsmedelskedjan Iceland – och där tar man nu till en ovanlig metod.

Kunder ska nämligen få en belöning på ett pund (ungefär 13 kronor) insatt på sitt lojalitetskort om de rapporterar en misstänkt snattare, skriver The Guardian.

Når rekordnivåer

Belöningen ges efter att butikspersonalen verifierat händelsen och kan användas omedelbart i butik.

Åtgärden motiveras med att snatterier och stölder kostar företaget omkring 20 miljoner pund årligen, resurser som enligt bolaget annars skulle kunna användas till fler arbetstimmar för personal eller lägre priser för kunder.

Iceland koncentrerar sig främst på frysta matprodukter och finns på en rad platser runt om i Storbritannien. (Foto: Matt Dunham/AP/TT).
Kedjan framhåller att problemet med butiksstölder inte är begränsat till större städer utan även förekommer i mindre orter och byar runt om i landet.

Enligt officiell statistik från april i år uppgick antalet anmälda snatterier i England och Wales under 2024 till över en halv miljon, den högsta nivån som någonsin registrerats.

Kan vara ännu högre

Branschorganisationen British Retail Consortium menar dock att de verkliga siffrorna är betydligt högre, bland annat på grund av organiserade ligor som stjäl på beställning.

Debatten om hur stölder ska bekämpas har intensifierats efter att flera företrädare för både polis och politik uppmanat allmänheten att agera mot snattare.

Samtidigt har varningar utfärdats om riskerna med att konfrontera gärningsmän. Vissa politiker har även föreslagit att butiker bör undvika att exponera stöldbegärliga varor som alkohol nära entréer.

Självscanning kan ha bidragit

Sedan 2014 gäller i England och Wales att stölder under 200 pund i regel inte leder till fängelsestraff, vilket enligt många handlare har bidragit till att butiker blivit en lättare måltavla.

Samtidigt har flera större kedjor minskat bemanningen och i större utsträckning infört självscanningssystem för att spara kostnader, något kritiker menar underlättar för tjuvar.

Vill ha hårdare straff

Detaljhandeln har samtidigt investerat stora belopp i säkerhet, bland annat i kamerateknik med ansiktsigenkänning och AI-baserad övervakning.

Regeringen arbetar just nu med en ny lagstiftning som bland annat slopar 200-pundsgränsen för lågvärdesstölder och inför ett nytt brottsrubricering för angrepp på butikspersonal.

