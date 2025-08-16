Anmäl en snattare – få pengar av butiken

Butiksägare och anställda i flera länder larmar om att stölder och snatterier har ökat under den senaste tiden.

Det gäller även brittiska livsmedelskedjan Iceland – och där tar man nu till en ovanlig metod.

Kunder ska nämligen få en belöning på ett pund (ungefär 13 kronor) insatt på sitt lojalitetskort om de rapporterar en misstänkt snattare, skriver The Guardian.

Når rekordnivåer

Belöningen ges efter att butikspersonalen verifierat händelsen och kan användas omedelbart i butik.

Åtgärden motiveras med att snatterier och stölder kostar företaget omkring 20 miljoner pund årligen, resurser som enligt bolaget annars skulle kunna användas till fler arbetstimmar för personal eller lägre priser för kunder.

Iceland koncentrerar sig främst på frysta matprodukter och finns på en rad platser runt om i Storbritannien. (Foto: Matt Dunham/AP/TT).

Kedjan framhåller att problemet med butiksstölder inte är begränsat till större städer utan även förekommer i mindre orter och byar runt om i landet.

Enligt officiell statistik från april i år uppgick antalet anmälda snatterier i England och Wales under 2024 till över en halv miljon, den högsta nivån som någonsin registrerats.

