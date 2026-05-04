En högre levnadsstandard för många har inte lett till en lyckligare befolkning i USA. Kanske kan det bero på att man jämför sig med andra.
Amerikaner blir rikare – och olyckligare
USA:s ekonomi har stärkts kraftigt de senaste åren.
Men ny forskning pekar på ett tydligt fall i hur amerikaner upplever sina liv. Många tycks helt enkelt vara olyckligare.
Enligt ekonomen Sam Peltzman har något grundläggande förändrats sedan pandemin 2020.
”Världen är annorlunda”
Genom data från General Social Survey, som sedan 1970-talet mäter hur lyckliga amerikaner känner sig, syns ett historiskt brott.
Under decennier låg nettobalansen mellan mycket lyckliga och mindre lyckliga stabilt på höga nivåer, trots kriser och recessioner.
Men 2020 föll siffrorna kraftigt och har därefter bara återhämtat sig marginellt.
Utvecklingen beskrivs som mer än en tillfällig svacka. Enligt Peltzman handlar det om en förändring i själva mekanismen bakom hur människor upplever välbefinnande.
”Du måste utgå från antagandet att världen är annorlunda nu”, säger han till Fortune.
Märks inte på samma sätt
Det innebär att förbättrade ekonomiska faktorer inte längre får samma genomslag i människors vardag.
Samtidigt visar andra mått att ekonomin går starkt. Arbetslösheten är relativt låg och hushållens tillgångar har ökat. Men många upplever ändå en pressad situation.
Förklaringen ligger delvis i det som kallas förväntningsgapet, det vill säga skillnaden mellan vad människor har och vad de anser att de borde ha uppnått.
Fler missnöjda högutbildade
Forskning av Andrew Clark och Andrew Oswald visar att upplevd framgång i hög grad styrs av jämförelser med omgivningen. När utbildning blivit vanligare och inkomsterna stigit generellt, har också ribban höjts.
Resultatet blir att fler känner sig misslyckade trots att deras faktiska levnadsstandard förbättrats.
Enligt Peter Turchin kan utvecklingen kopplas till en överproduktion av högutbildade, där allt fler konkurrerar om ett begränsat antal kvalificerade jobb.
Det riskerar att skapa frustration och ökad polarisering.
Minskad tillit
Parallellt har tilliten i samhället minskat. Edelman Trust Institute beskriver hur förtroendet för institutioner som myndigheter, medier och sjukvård fallit kraftigt efter pandemin.
När grundläggande antaganden om framtiden ifrågasätts påverkas också människors trygghet.
En annan tydlig skiljelinje går mellan gifta och ogifta. Gifta personer rapporterar betydligt högre livstillfredsställelse, medan ensamstående har sett en markant försämring.
Det förstärker bilden av ett samhälle där skillnader i livsvillkor ökar, menar experter.
