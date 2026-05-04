Amerikaner blir rikare – och olyckligare

USA:s ekonomi har stärkts kraftigt de senaste åren.

Men ny forskning pekar på ett tydligt fall i hur amerikaner upplever sina liv. Många tycks helt enkelt vara olyckligare.

Enligt ekonomen Sam Peltzman har något grundläggande förändrats sedan pandemin 2020.

”Världen är annorlunda”

Genom data från General Social Survey, som sedan 1970-talet mäter hur lyckliga amerikaner känner sig, syns ett historiskt brott.

Under decennier låg nettobalansen mellan mycket lyckliga och mindre lyckliga stabilt på höga nivåer, trots kriser och recessioner.

Men 2020 föll siffrorna kraftigt och har därefter bara återhämtat sig marginellt.

Utvecklingen beskrivs som mer än en tillfällig svacka. Enligt Peltzman handlar det om en förändring i själva mekanismen bakom hur människor upplever välbefinnande.

”Du måste utgå från antagandet att världen är annorlunda nu”, säger han till Fortune.