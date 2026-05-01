OS-stjärna utmanar Meloni från vänsterkanten

Italiens vänster letar efter en kandidat som kan bryta Giorgia Melonis starka opinionsläge inför höstens val.



Nu pekar flera bedömare på Silvia Salis som i dag är vice ordförande i Italiens olympiska kommitté.

Hon har ingen partipolitisk bakgrund, men hon är medial, tydlig och van att hantera press. Det gör henne till ett strategiskt val för en opposition som länge haft svårt att samla sig.

Läs också: Strid om guld i Italien skakar EU:s grundvalar – Realtid

Ekonomin styr valrörelsen i Italien

Valrörelsen domineras av ekonomiska frågor. Italien brottas med låg tillväxt, hög statsskuld och fortsatt pressade hushåll, rapporterar Politico.



Melonis regering har försökt kombinera konservativ kulturpolitik med en mer pragmatisk ekonomisk linje, vilket har stärkt hennes stöd i mitten.

Vänstern behöver därför en kandidat som kan tala om ekonomin utan att fastna i interna konflikter. Salis ses som ett försök att bredda budskapet och nå väljare som inte längre identifierar sig med partiets traditionella profiler.

Liknande trend i flera länder

I flera europeiska länder försöker oppositionen, likt vänstern i Italien, hitta nya ansikten som kan möta väljarnas ekonomiska oro och samtidigt signalera förnyelse.



Salis är ett exempel på hur partier testar profiler utanför politiken när de etablerade namnen inte räcker för att vinna tillbaka förtroende.

Läs också: Svenskar arbetar tio år längre än italienare – Realtid