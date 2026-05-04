Det har blivit dyrare för unga i USA, och många tvingas bo kvar hemma. Det kan bli ett politiskt problem för Donald Trump.
Varningstecknet för Trump – tappar hos unga män
Stödet för Donald Trump bland unga män i USA ser ut att vackla. Där har han annars varit stark traditionellt sett.
Samtidigt har Demokraterna svårt att fylla tomrummet.
Det får unga män som väljargrupp att framstå alltmer politiskt obunden inför höstens mellanårsval.
Mycket har blivit dyrare
Republikanerna har länge haft ett grepp om manliga väljare, inte minst genom en profil som betonar styrka, ordning och traditionella ideal.
Trump har förstärkt den bilden under sina kampanjer, där han ofta framställt sig själv som handlingskraftig och kompromisslös.
Men flera mätningar pekar nu på ett tydligt tapp, särskilt bland män mellan 18 och 29 år. Bakom förändringen ligger framför allt ekonomin, skriver The Economist.
Höga priser på mat och boende, i kombination med en osäker arbetsmarknad, gör det svårt för många att ta steget in i vuxenlivet.
Svårt att skaffa eget hem
Att flytta hemifrån, bilda familj eller köpa bostad upplevs som allt mer avlägset.
Missnöjet med Trump innebär dock inte att unga män söker sig till Demokraterna. Tvärtom finns en utbredd känsla av att partiet inte talar till dem.
Många uppfattar att fokus ligger på problem som män orsakar, snarare än de problem de själva möter.
Det har fått flera demokratiska företrädare att försöka justera kursen.
Försöker nå ut
Guvernörerna Gavin Newsom har lanserat satsningar kring utbildning och arbetsliv för unga män, medan Wes Moore lyfter frågor om skolresultat och bristen på manliga förebilder.
Försöken signalerar en vilja att bredda partiets tilltal.
Bostadsmarknaden återkommer som en avgörande fråga. Höga hyror och begränsat byggande gör det svårt för unga att etablera sig.
Bor kvar hemma
Forskning pekar på att ökade boendekostnader bidrar till att fler bor kvar hemma längre och i vissa fall lämnar arbetsmarknaden.
Totalt sett pekar statistiken på att har unga män blivit en svårfångad väljargrupp. Många tvekar mellan partierna eller överväger att inte rösta alls.
För både Republikanerna och Demokraterna handlar det nu om att visa att de förstår de ekonomiska hinder som präglar generationens väg in i vuxenlivet, menar experter.
