Varningstecknet för Trump – tappar hos unga män

Stödet för Donald Trump bland unga män i USA ser ut att vackla. Där har han annars varit stark traditionellt sett.

Samtidigt har Demokraterna svårt att fylla tomrummet.

Det får unga män som väljargrupp att framstå alltmer politiskt obunden inför höstens mellanårsval.

Mycket har blivit dyrare

Republikanerna har länge haft ett grepp om manliga väljare, inte minst genom en profil som betonar styrka, ordning och traditionella ideal.

Trump har förstärkt den bilden under sina kampanjer, där han ofta framställt sig själv som handlingskraftig och kompromisslös.

Men flera mätningar pekar nu på ett tydligt tapp, särskilt bland män mellan 18 och 29 år. Bakom förändringen ligger framför allt ekonomin, skriver The Economist.

Höga priser på mat och boende, i kombination med en osäker arbetsmarknad, gör det svårt för många att ta steget in i vuxenlivet.