Kriminella gäng sätter skräck i butiksägare

tyskland
Allt fler butiker tvingas installera olika typer av säkerhetsåtgärder för att komma åt stölderna. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Stölder och snatterier blir allt vanligare i butiker i Tyskland. Fler och fler butiksägare vidtar nu dyra säkerhetsåtgärder.

Att butiker drabbas mer av stölder och snatteri är en trend som syns i flera länder, och Tyskland är inget undantag.

Under förra året förlorade tyska butiker över fyra miljarder euro under 2024 på grund av stölder.

Nu rasar en debatt i landet om vad det beror på – och vad som bör göras, skriver Euronews.

”Stjäl varor av hög kvalitet”

Stölderna kan delas upp beroende på vem som står för dem. Kundstölder utgjorde den största delen, med nästan tre miljarder euro i förluster.

Av dessa kopplades nästan en miljard euro till organiserad brottslighet. Kriminella nätverk uppges arbeta alltmer professionellt.

”Grupper av kriminella kör genom stadskärnor och stjäl varor av hög kvalitet – parfym, skor, elektronik – för att sälja dem vidare på den grå marknaden”, säger Stefan Genth, som är ordförande för butikägarnas branschorganisation i Tyskland, HDE.

Även anställda bidrog till förluster, med interna stölder på närmare 900 miljoner euro. Ytterligare 370 miljoner euro försvann genom stölder från leverantörer och serviceföretag.

Polisanmäler inte alla stölder

Problemet med butiksstölder har vuxit sedan pandemin, trots att den officiella brottsstatistiken visar en minskning av anmälda fall med fem procent under 2024.

Enligt branschens egna uppskattningar anmäls dock bara två procent av stölderna, vilket gör att inventeringar blir det huvudsakliga sättet att upptäcka omfattningen.

Många handlare avstår från att polisanmäla, då de upplever att rättsväsendet sällan driver ärendena vidare, enligt en tidigare granskning från Euronews.

Tuff period i Tyskland

Det är inte bara den organiserade brottsligheten som ligger bakom problemet. Stigande levnadskostnader och högre arbetslöshet anses bidra till ökningen av ”vardagstölder”.

Tysklands ekonomi har under senare år pressats av höga energipriser och svag produktivitet.

En femtedel av befolkningen är i riskzonen för fattigdom eller socialt utanförskap, arbetslösheten är den högsta sedan 2020 och bostadskostnaderna slukar en stor del av många hushålls inkomster.

Säkerhetsåtgärder införs

Matbutiker, särskilt mindre stormarknader, är mest utsatta och där uppgick de förlorade varorna till närmare två miljarder euro under året. Även byggvaruhus och apotek rapporterade ökade förluster.

För att hantera problemet investerar allt fler butiker i säkerhetsåtgärder. Det inkluderar kameraövervakning, butikskontrollanter, personalutbildning och stöldskyddsutrustning.

