Kriminella gäng sätter skräck i butiksägare

Att butiker drabbas mer av stölder och snatteri är en trend som syns i flera länder, och Tyskland är inget undantag.

Under förra året förlorade tyska butiker över fyra miljarder euro under 2024 på grund av stölder.

Nu rasar en debatt i landet om vad det beror på – och vad som bör göras, skriver Euronews.

”Stjäl varor av hög kvalitet”

Stölderna kan delas upp beroende på vem som står för dem. Kundstölder utgjorde den största delen, med nästan tre miljarder euro i förluster.

Av dessa kopplades nästan en miljard euro till organiserad brottslighet. Kriminella nätverk uppges arbeta alltmer professionellt.

”Grupper av kriminella kör genom stadskärnor och stjäl varor av hög kvalitet – parfym, skor, elektronik – för att sälja dem vidare på den grå marknaden”, säger Stefan Genth, som är ordförande för butikägarnas branschorganisation i Tyskland, HDE.

Även anställda bidrog till förluster, med interna stölder på närmare 900 miljoner euro. Ytterligare 370 miljoner euro försvann genom stölder från leverantörer och serviceföretag.

