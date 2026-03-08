Börsbarometern: "Ränta-på-ränta-effekt på steroider"

Först kommer svensk råvarudominans inom EU på tal. Sverige har en unik position som EU:s i särklass största järnmalmsproducent. Vi står för drygt 90 procent av produktionen inom unionen, vilket gör oss till en avgörande spelare i Europas självförsörjning.

”Utan oss hade man inte producerat järn i EU”, konstaterar Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid. Han understryker vikten av att ta vara på svenska gruvtillgångar som ger oss en unik position i unionen.

Utdelningssäsongen står för dörren

Våren innebär högtid för aktiesparare när föregående års vinster ska skiftas ut. Storbankerna pekas ut som de stora dragloken, där Handelsbanken beräknas dela ut 11–12 procent i år.

”Återinvestering av utdelningar ger en ränta-på-ränta-effekt på steroider”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Han tipsar även om att studera bolag som avslutat stora investeringsfaser och nu står inför att kunna frigöra betydande kapital till sina ägare.

Den svenska löne- och tidsparadoxen

En av de mest brännande frågorna är den svenska löneutvecklingen i relation till våra grannländer. Färska siffror visar att Sverige nu har Nordens lägsta löner, samtidigt som vi arbetar flest timmar.

”Vi jobbar fyra eller fem timmar mer än norrmännen och danskarna, men tjänar betydligt mindre. Det är helt bedrövligt”, säger Edvard Lundkvist. Han menar att motståndet mot arbetstidsförkortning i Sverige är ologiskt när länder som Finland och Danmark lyckats genomföra det utan ”ekonomisk armageddon”.

Mellanöstern och de ekonomiska riskerna

Konflikten i Mellanöstern har återigen satt fokus på energipriser och fraktrutter. Särskilt Asien drabbas hårt på grund av sitt importberoende, medan USA som nettoexportör av olja klarat sig bättre.

Trots oron manar chefsekonomer till visst lugn för svensk del. Edvard, som intervjuade DNB Carnegies Ulf Andersson tidigare i veckan, säger:

”Det krävs en långvarig och intensiv konflikt för att den svenska högkonjunkturen ska komma av sig helt”, refererar Lundkvist, även om den mänskliga katastrofen i regionen är total.