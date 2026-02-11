Det är något konstigt med friheten. Den är ofta frontfigur för många reformer. Men när svenska arbetare vill jobba mindre, som danskarna och norrmännen redan gör, står friheten inte särskilt högt i kurs.
Vill vi verkligen vara sämre än danskarna?
KRÖNIKA – Trots att vi i Sverige har lägre löner än ovan nämnda länder jobbar vi mer. På snart femtio år har vi låtit åtta timmars arbetsdag och fem veckors semester vara normen.
Det är dags att vi blir bäst i Norden igen! Sänk arbetstiden och ge mer frihet till miljontals arbetande svenskar.
Det här är en krönika och åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt Realtids uppfattning.
Fastna inte i kostnadsfrågan
Det är lätt att samtalet fastnar i kostnaderna för företagen. De flesta vill faktiskt se en arbetstidsförkortning, men många besväras över hur vi ska klara kostnaderna.
Men om danskarna och norrmännen klarar av det med deras höga löner borde det inte innebära ett ekonomiskt ragnarök för Sverige heller. Vi har gjort det flera gånger förut utan att det sänkte vår ekonomi i avgrunden.
Faktum är att båda sidorna, näringslivet och facket, säger precis tvärtemot varandra. Näringslivet säger att det blir dyrt. Facken säger att det skulle vara bra för ekonomin. Sanningen ligger troligen någonstans däremellan.
För någon kommer förkortad arbetstid att kosta och för en annan (gissningsvis väldigt många fler) kommer det att bli bättre.
Men jag vill rikta uppmärksamheten mot en tanke som borde kittla allas fantasi, oavsett politisk övertygelse. En hel extra timme till var och en. Varje vardag.
Vad gör danskarna med sin fritid?
Vad tror du att dansken gör med sina extra timmar? Vad skulle du göra om du, till exempel, fick en hel timme av fritid varje vardag?
För någon kan det vara tiden som behövs för att orka gå till gymmet. För en annan kan det vara efterlängtad tid med familj eller vänner. Den tredje kanske plockar upp en kvällskurs eller startar eget.
De många miljontals timmar som frigörs varje år skulle var och en få förfoga över själv. Och den som tror att miljontals fria timmar inte har ett eget värde, måste ha en total avsaknad av fantasi.
Låt oss sluta snegla avundsjukt på de lediga danskarna. Gör istället plats i ditt hjärta för vår tids stora frihetsreform.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
