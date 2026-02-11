Vill vi verkligen vara sämre än danskarna?

KRÖNIKA – Trots att vi i Sverige har lägre löner än ovan nämnda länder jobbar vi mer. På snart femtio år har vi låtit åtta timmars arbetsdag och fem veckors semester vara normen.

Det är dags att vi blir bäst i Norden igen! Sänk arbetstiden och ge mer frihet till miljontals arbetande svenskar.

Det här är en krönika och åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt Realtids uppfattning.

Se även:

Hagströmer försvarar miljardärer: ”Ska inte ge allmosor”

Fastna inte i kostnadsfrågan

Det är lätt att samtalet fastnar i kostnaderna för företagen. De flesta vill faktiskt se en arbetstidsförkortning, men många besväras över hur vi ska klara kostnaderna.

Men om danskarna och norrmännen klarar av det med deras höga löner borde det inte innebära ett ekonomiskt ragnarök för Sverige heller. Vi har gjort det flera gånger förut utan att det sänkte vår ekonomi i avgrunden.

Faktum är att båda sidorna, näringslivet och facket, säger precis tvärtemot varandra. Näringslivet säger att det blir dyrt. Facken säger att det skulle vara bra för ekonomin. Sanningen ligger troligen någonstans däremellan.

ANNONS

För någon kommer förkortad arbetstid att kosta och för en annan (gissningsvis väldigt många fler) kommer det att bli bättre.

Men jag vill rikta uppmärksamheten mot en tanke som borde kittla allas fantasi, oavsett politisk övertygelse. En hel extra timme till var och en. Varje vardag.