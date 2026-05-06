Analys: Svensk turism är en miljardbransch – men fortfarande en myra i BNP

Svensk turism omsätter över 500 miljarder kronor. Ändå är turismen fortfarande en liten del av svensk ekonomi. Hotellen fylls, nya aktörer jagar marknadsandelar och Arlanda borde enligt Viggo Cavling öppna dörren för lågprisflyget på riktig.
Svensk turism mår inte dåligt. Men den mår heller inte så bra som den kunde.
Enligt beräkningar från Tillväxtverket omsatte turismen i Sverige 504 miljarder kronor förra året. Av detta kom ungefär 150 miljarder från utländska besökare.
Det är pengar som märks. På hotell, restauranger, museer, flygplatser och i taxibilar. Men i den svenska ekonomin är turismen fortfarande liten.
”Ungefär två procent av BNP är turism. Jämför man med Grekland och Spanien ligger de på 20–30 procent”, säger Viggo Cavling, redaktör för Perfect Weekend till Realtid TV.
Hotellens aktiekurs heter Revpar
För hotellen handlar allt om Revpar, Revenue Per Available Room. Det är intäkten per tillgängligt rum och branschens egen aktiekurs.
”Du kan sälja ut ett hotell genom att bara sänka priserna. Men Revpar visar om du faktiskt tjänar pengar”, säger Viggo Cavling.
Stockholm har på senare tid lyckats fylla många hotellrum, enligt Visita. Problemet är att priserna inte alltid hängt med. Då ser det bra ut i lobbyn men sämre ut i Excelarket. Och det är där hotellchefer numera bor mentalt.
En annan rörelse i branschen är Bellboy, som vill samla fristående hotellägare i en större struktur.
Sverige har omkring 2 000 hotell. Ungefär hälften tillhör större kedjor. Resten drivs ofta av mindre ägare, ibland familjer som haft fastigheten i generationer.
Bellboys idé är att dessa hotellägare ska kunna gå in som delägare i en större grupp. På sikt kan målet bli börsen.
”Har du väl byggt ett hotell, med fastighet, rum och toaletter på plats, då kan det ticka på om man sköter det rätt”, säger Cavling.
Arlanda borde öppna för lågprisflyget
Viggo Cavling menar att svensk turism behöver ett större grepp. Hans recept är enkelt: gör Arlanda mer attraktivt för lågprisflyget.
”Alla lågprisbolag borde få landa gratis på Arlanda i två–tre år. Då skulle hela samhället blomstra upp”, säger han.
Han jämför med Portugal efter eurokrisen, där Lissabon lyckades vända utvecklingen genom att öppna upp för lågprisflyg. Fler flyg gav fler besökare. Fler besökare gav fler hotellnätter. Fler hotellnätter gav fler jobb.