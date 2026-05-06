Analys: Svensk turism är en miljardbransch – men fortfarande en myra i BNP

Viggo Cavling

Svensk turism omsätter över 500 miljarder kronor. Ändå är turismen fortfarande en liten del av svensk ekonomi. Hotellen fylls, nya aktörer jagar marknadsandelar och Arlanda borde enligt Viggo Cavling öppna dörren för lågprisflyget på riktig.

Svensk turism mår okej

Svensk turism mår inte dåligt. Men den mår heller inte så bra som den kunde.

Enligt beräkningar från Tillväxtverket omsatte turismen i Sverige 504 miljarder kronor förra året. Av detta kom ungefär 150 miljarder från utländska besökare.

Det är pengar som märks. På hotell, restauranger, museer, flygplatser och i taxibilar. Men i den svenska ekonomin är turismen fortfarande liten.

”Ungefär två procent av BNP är turism. Jämför man med Grekland och Spanien ligger de på 20–30 procent”, säger Viggo Cavling, redaktör för Perfect Weekend till Realtid TV.

Scandic dominerar i Sverige tillsammans med Petter Stordalen.

Hotellens aktiekurs heter Revpar

För hotellen handlar allt om Revpar, Revenue Per Available Room. Det är intäkten per tillgängligt rum och branschens egen aktiekurs.

”Du kan sälja ut ett hotell genom att bara sänka priserna. Men Revpar visar om du faktiskt tjänar pengar”, säger Viggo Cavling.

Stockholm har på senare tid lyckats fylla många hotellrum, enligt Visita. Problemet är att priserna inte alltid hängt med. Då ser det bra ut i lobbyn men sämre ut i Excelarket. Och det är där hotellchefer numera bor mentalt.

Norska Thon vill in i Stockholm

En av de mest intressanta hotellhändelserna är Thon Gruppens satsning på Vasagatan i Stockholm.

Det gamla Terminus, mitt emot Centralstationen, har blivit Thon Hotel Vasa. Hotellet har 149 rum och markerar en tydlig norsk offensiv i Sverige.

”Det är nästan som ett butikshotell. Väldigt snyggt och exklusivt”, säger Viggo Cavling till Realtid TV..

Thon är fortfarande mindre än Scandic och Petter Stordalens hotellimperium. Men bolaget har över 70 hotell i Norge och ambitionen är tydlig.

”De hotar inte elefanterna än. Men det är en myra som kan växa”, säger Cavling.

Bellboy samlar de mindre hotellen

En annan rörelse i branschen är Bellboy, som vill samla fristående hotellägare i en större struktur.

Sverige har omkring 2 000 hotell. Ungefär hälften tillhör större kedjor. Resten drivs ofta av mindre ägare, ibland familjer som haft fastigheten i generationer.

Bellboys idé är att dessa hotellägare ska kunna gå in som delägare i en större grupp. På sikt kan målet bli börsen.

”Har du väl byggt ett hotell, med fastighet, rum och toaletter på plats, då kan det ticka på om man sköter det rätt”, säger Cavling.

Hatat i kommentarsfält, älskat i bokslutet och av Viggo Cavling.

Arlanda borde öppna för lågprisflyget

Viggo Cavling menar att svensk turism behöver ett större grepp. Hans recept är enkelt: gör Arlanda mer attraktivt för lågprisflyget.

”Alla lågprisbolag borde få landa gratis på Arlanda i två–tre år. Då skulle hela samhället blomstra upp”, säger han.

Han jämför med Portugal efter eurokrisen, där Lissabon lyckades vända utvecklingen genom att öppna upp för lågprisflyg. Fler flyg gav fler besökare. Fler besökare gav fler hotellnätter. Fler hotellnätter gav fler jobb.

Hemester räcker inte

Inför varje sommar talas det om hemester. Men svenskarna har fortfarande ett närmast religiöst behov av en vecka i solen.

”Det räcker att det regnar en midsommarhelg, så löser det sig för charteroperatörerna”, säger Cavling till Realtid TV..

Hans framtidsbild är ändå positiv. Hotell, restauranger och upplevelser är sådant människor fortsatt är beredda att betala för.

”Jag tror att detta är en framtidsbransch. Min dröm är fler bra hotell, restauranger, butikshotell och glampingplatser runt om i landet”, avslutar Viggo Cavling.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

