Joel Halldorf: ”Politiker ser religion som ett politiskt kapital”

I en tid av ideologiskt vakuum vänder sig världens ledare allt oftare till det heliga för att vinna legitimitet. Kyrkohistorikern Joel Halldorf menar att vi ser ett globalt skifte där religionen inte längre trycks bort, utan bjuds in i maktens korridorer som en kraftfull retorisk livvakt.
Under lång tid hölls religionen på armlängds avstånd i politiken, men idag har pendeln svängt. Joel Halldorf konstaterar i sin nya bok, Makten och det heliga, att politiker på högsta nivå nu aktivt omger sig med religiösa symboler och företrädare för att signalera fromhet och vinna förtroende.
”Politikerna vill verkligen åt den kraft som finns i religionen”, förklarar Halldorf. Han ser detta tydligt hos ledare som Donald Trump och Vladimir Putin, som båda använder religiösa inramningar för att stärka sin auktoritet.
Krigets mjuka faktorer
När nationer går i krig räcker det sällan med rationella argument om naturresurser eller strategiska hamnar för att motivera befolkningen. Här blir religionen ett effektivt verktyg för att paketera hårda politiska mål som ädla strider.
Halldorf lyfter fram hur kriget i Ukraina av Putin beskrivs som en kamp för ”andlig enhet”, och hur amerikanska väljare ser Iran genom bibliska glasögon.
”Religionen ger någonting som är värt att dö för, och ett löfte om himmelsk belöning för de som dör.”
Frågan om Donald Trumps personliga tro är underordnad den politiska ”deal” han slutit med de amerikanska evangelikalerna. Trots hans moraliska brister röstade 83 procent av gruppen på honom i det senaste valet. Halldorf menar att stödet bottnar i en djup rädsla för att förlora privilegier i ett alltmer sekulariserat USA.
I denna kontext fungerar Trump inte som en andlig vägledare, utan som en livvakt. ”Du frågar inte så mycket om din livvakts karaktär så länge han kan slå ner dina fiender”, säger Halldorf och varnar för att kyrkorna ibland är för naiva inför den cynism som präglar toppolitiken.
Det religiösa språket når Sverige
Sverige, som ofta beskrivs som världens mest sekulariserade land, är inte isolerat från trenden. Halldorf ser en glidning där svenska politiker börjat använda religiösa referenser för att kritisera motståndare eller visa på inre djup. Han nämner exempel som Nooshi Dadgostar och Alice Bah Kuhnke, som båda använt bibliska motiv i debatten om migrations- och socialpolitik.
Skillnaden mot 1980-talet är markant. Där religiös tro förr kunde ses som en belastning, betraktas det idag snarare som ett tecken på existentiell reflektion. ”Idag betraktas man lite som en person som förstår poesi om man säger att man är religiös”, menar han.
Ideologiskt vakuum banar väg
Den främsta anledningen till religionens återkomst är enligt Halldorf de klassiska ideologiernas kräftgång. När socialismen och liberalismen tappar sin förmåga att inspirera uppstår ett tomrum som religionen – och nationalismen – fyller.
För att vända trenden krävs att politiska ledare återigen lyckas formulera visioner som samlar människor utan att låna makt från det heliga. Halldorf betonar dock att det finns en gräns för inblandningen. Historien visar att när kyrka och makt flätas samman för tätt, blir resultatet nästan alltid korrumperande för båda parter.