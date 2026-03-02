I Europa har Sveriges ställning som gruvnation blivit allt viktigare. En osäker omvärld ökar kraven på egen produktion, och för vissa metaller har vi en avgörande roll att spela.
Sveriges järngrepp i EU – producerar 90 procent av viktiga metallen
Det brukar ofta pratas om att Kina har ett järngrepp på marknaden för många metaller som är viktiga i allt från ny teknik, starka magneter och för den i dag så aktuella vapenindustrin.
Men Kina är inte den enda aktören med en viktig position på metallmarknaden. Sverige är ett av EU:s viktigaste gruvländer, och när det kommer till järnmalm spelar vi en avgörande roll.
Sverige har över 90 procent
Bland EU-länderna har Sveriges produktion av järnmalm en extrem särställning. Vi producerar årligen 25 miljoner ton järnmalm, enligt Wikipedia. Det betyder att vi står för över över 90 procent av unionens inhemska produktion och utan oss skulle man vara helt beroende av extern import.
Svenskt järn och stål utgör ungefär 20 procent av EU:s marknad, enligt kommisionens hemsida. Resten importeras från länder utanför EU.
Jämfört med globala jättar som Australien, Brasilien och Kina är vi fortfarande en liten aktör på järnmarknaden. Men när EU vill säkerställa ökad självständighet blir inhemsk produktion av metaller en strategisk fråga.
Mer specifikt kommer EU:s järnmalm från norra Sverige. Vi är även störst i unionen vad gäller produktionen av zink och bly.
EU satsar på kritiska råvaror
European Critical Raw Materials Act syftar till att säkra EU:s tillgång till material som koppar, litium och kobolt, vilka är avgörande för grön teknik och försvar.
Målet är att stärka den inhemska värdekedjan och minska sårbarheten mot enskilda leverantörer, då Kina till exempel står för 97 procent av tillgången på magnesium.
Järn är på grund av sin vanliga förekomst och det faktum att det finns starka leverantörer i olika delar av världen inte en av av de kritiska eller strategiska råvarorna.
Men järn, och framför allt stålet som det används för att tillverka, är en central basmetall som används precis överallt i det moderna samhället.
Tänkbar utmanare
Om Ukraina i framtiden ges möjlighet att ansluta sig till EU kan vår tid som unionens malmjätte vara över.
Ukraina producerar mer än dubbelt så mycket järnmalm som Sverige och skulle bli ett stort komplement till svensk produktion.
