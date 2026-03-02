Sveriges järngrepp i EU – producerar 90 procent av viktiga metallen

Det brukar ofta pratas om att Kina har ett järngrepp på marknaden för många metaller som är viktiga i allt från ny teknik, starka magneter och för den i dag så aktuella vapenindustrin.

Men Kina är inte den enda aktören med en viktig position på metallmarknaden. Sverige är ett av EU:s viktigaste gruvländer, och när det kommer till järnmalm spelar vi en avgörande roll.

Sverige har över 90 procent

Bland EU-länderna har Sveriges produktion av järnmalm en extrem särställning. Vi producerar årligen 25 miljoner ton järnmalm, enligt Wikipedia. Det betyder att vi står för över över 90 procent av unionens inhemska produktion och utan oss skulle man vara helt beroende av extern import.

Svenskt järn och stål utgör ungefär 20 procent av EU:s marknad, enligt kommisionens hemsida. Resten importeras från länder utanför EU.

Sverige är, efter Brasilien, EU:s största leverantör av järn och stål.

Jämfört med globala jättar som Australien, Brasilien och Kina är vi fortfarande en liten aktör på järnmarknaden. Men när EU vill säkerställa ökad självständighet blir inhemsk produktion av metaller en strategisk fråga.

Mer specifikt kommer EU:s järnmalm från norra Sverige. Vi är även störst i unionen vad gäller produktionen av zink och bly.