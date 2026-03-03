Prognosen: "Det ser väldigt bra ut för svensk ekonomi"

Förutsättningarna för en stark svensk ekonomi under året är mycket goda, enligt DNB Carnegies chefsekonom Ulf Andersson.
En omvärld präglad av geopolitisk oro är vad vi ser just nu.
”Det sätter också sin prägel på världsekonomin. Den höga globala politiska risken behöver dock inte utmynna i stora ekonomiska problem för Sverige på kort sikt”.
Det säger DNB Carnegies chefsekonom Ulf Andersson, som ser en bred underliggande styrka i återhämtningen.
Utvecklingen i den svenska återhämtningen bromsades tillfälligt när ökad global osäkerhet i samband med att Donald Trump återvände till makten skapade avvaktande hushåll och företag.
Därefter tog aktiviteten åter fart, och 2025 avslutades starkare än väntat.
Enligt Andersson fortsätter den positiva trenden in i 2026, då aktörer i ekonomin blivit mer luttrade inför politiska utspel och därmed mer benägna att konsumera och investera.
”Nu vet vi lite mer vad som gäller. Jag tror också att aktörerna i ekonomin, hushåll, företag och investerar, har vant sig att läsa av vad som sker på ett annat sätt och tänker lite mer långsiktigt. Man vågar konsumera, man vågar investera och hetsar inte upp sig lika mycket över utspel som man gjorde då för ett år sedan”, säger Ulf Andersson.
Ett viktigt styrketecken är att Konjunkturinstitutets barometerindikator har legat över det historiska genomsnittet under flera månader, för första gången på flera år.
Hushållens konsumtion har samtidigt ökat sex kvartal i rad och utgör nära hälften av BNP, vilket ger tydlig effekt på tillväxten.
”Förutsättningarna för just svensk ekonomi ser väldigt bra ut. Vi är välpositionerade på många sätt om man jämför med många andra länder. Det vi gör i Sverige och är bra på, det är vad som efterfrågas både i Sverige och i vår omvärld”, säger han.
Samtidigt finns risker. Den globala upprustningen driver efterfrågan men bidrar också till högre skuldsättning och räntekostnader internationellt.
Skulle marknadens förtroende försvagas kan det leda till stigande räntor och dämpad aktivitet.
En eskalering av konflikter i Mellanöstern skulle dessutom kunna påverka oljepriser och därmed den globala konjunkturen.
Den starka svenska kronan är en annan osäkerhetsfaktor. För exportbolag kan en fortsatt förstärkning bli betungande, även om den samtidigt gynnar konsumenter genom billigare import.
Finansminister Elisabeth Svantesson har beskrivit Sverige som motståndskraftigt mot yttre chocker, med hänvisning till låg statsskuld och diversifierad ekonomi.
Andersson understryker dock att Sverige är starkt beroende av Europa, särskilt Tyskland, och att utvecklingen där blir avgörande för hur uthållig återhämtningen blir.
”Vi är inte på något sätt opåverkade från vad som händer i omvärlden. Vi är ju väldigt exponerade mot infrastrukturell ekonomi. Och det är ju både då en styrka men kan också vara ett bekymmer”, säger han.