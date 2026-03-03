Prognosen: "Det ser väldigt bra ut för svensk ekonomi"

En omvärld präglad av geopolitisk oro är vad vi ser just nu.

”Det sätter också sin prägel på världsekonomin. Den höga globala politiska risken behöver dock inte utmynna i stora ekonomiska problem för Sverige på kort sikt”.

Det säger DNB Carnegies chefsekonom Ulf Andersson, som ser en bred underliggande styrka i återhämtningen.

Hetsar inte upp sig

Utvecklingen i den svenska återhämtningen bromsades tillfälligt när ökad global osäkerhet i samband med att Donald Trump återvände till makten skapade avvaktande hushåll och företag.

Därefter tog aktiviteten åter fart, och 2025 avslutades starkare än väntat.

Enligt Andersson fortsätter den positiva trenden in i 2026, då aktörer i ekonomin blivit mer luttrade inför politiska utspel och därmed mer benägna att konsumera och investera.

”Nu vet vi lite mer vad som gäller. Jag tror också att aktörerna i ekonomin, hushåll, företag och investerar, har vant sig att läsa av vad som sker på ett annat sätt och tänker lite mer långsiktigt. Man vågar konsumera, man vågar investera och hetsar inte upp sig lika mycket över utspel som man gjorde då för ett år sedan”, säger Ulf Andersson.