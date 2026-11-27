Söndag – från majoritet till minoritet

Jag flyger med Pegasus från Arlanda till Istanbul. Det är nästan bara turkar på planet. Jag slås av hur det är att gå från att vara i majoritet till att vara i minoritet. Det är väldigt nyttigt.

Jag ska tillbringa natten på flygplatsen och klockan 01.30 flyga vidare till min nya favoritstad Tbilisi för att delta i en turistkonferens, inbjuden av den georgiska staten.

Skriver på min bok och dagbok på planet. Det är trångt, men det går. Landar på en flygplats som känns som Skavsta, fast hundra gånger större.

Måndag – min nya favoritstad

The Telegraph i Tbilisi är numera ett lyxhotell, men byggnaden uppfördes på 1970-talet som stadens centrala post- och telegrafkontor. Mitt rum, 248, är en lång korridor som slutar med en fantastisk utsikt över min just nu favoritstad i världen, Tbilisi. Drygt 1,3 miljoner människor myser här.

Går en promenad bort till Stamba, som både är ett hotell, ett kontorshotell, ett bibliotek, en bistro och ett bageri. Äter en ljuvlig lunch under bar himmel. Det är över tjugo grader i solen och den letar sig ner mellan trädgrenarna på uteserveringen på en innergård. Runt mig sitter tjejer och killar i generation Z och flippar på sina telefoner och dricker latte. På vägen hem köper jag ett par skor.

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Läser om regeringsförhandlingarna hemma i Sverige. Precis som jag förutspått kraschar Centerns förhandlingar med S, MP och V. Följaktligen vänder sig ETR till Ulf Kristersson. Jag utgår från att han blir ordinarie statsminister nästa vecka.

Många kommer att vara arga på Magda för att hon slarvade bort vinsten, men det hade aldrig blivit en vinst om hon lovat att ta med V i regeringen. Precis som Fälldin aldrig hade vunnit valet 1976 om han sagt att han skulle tvingas starta Barsebäck 2. Bägge mörkade för att vinna och då kan det bli så här. Socialdemokraterna med Kjell-Olof Feldt mörkade också den stora devalvering som genomfördes efter valsegern 1982.

Tisdag – Gud, vin och onda grannar

Vi åker till vindistriktet kring Tsinandali och äter lunch på ett nybyggt hotell i närheten av Alaverdiklostret, grundat på 500-talet. Det är en svindlande utsikt över Kaukasusbergen. På vägen besöker vi även Gomboripasset, en utsiktsplats där vi enligt vår guide kan se bergen i riktning mot Ryssland i norr och Turkiet och Armenien i söder.

Georgien har inte haft någon vidare tur med sina grannar. I väster ligger den bästa Svarta havet. Att detta vatten inte heller är helt pålitligt framgår av Bibelns berättelse om Noa och hans ark, som forskare har kopplat till teorin om en förhistorisk översvämning av Svarta havet.

Den ståtliga katedralen fick sin nuvarande form på 1000-talet och är över 40 meter hög. Bredvid altaret finns ett fotografi på den nyligen avlidne patriarken Ilia II, som gick bort i mars, 93 år gammal.

Enligt vår guide kom 1,4 miljoner människor för att ta farväl under de fem dagar som ceremonierna pågick. Georgiens befolkning ville tacka sin ”påve” för hans närmare 49 år vid det religiösa rodret.

Under sin tid som patriark passade han bland annat på att bli gudfar till tiotusentals barn. För att förbättra nativiteten i landet med knappt fyra miljoner invånare började han 2008 bli gudfar till det tredje och varje efterföljande barnet i gifta, ortodoxa familjer. Traditionen lever vidare med den nye patriarken Shio III, som så sent som den 15 november fick ytterligare cirka 700 gudbarn.

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Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har det enligt vår guide kommit 200 000 personer till Georgien från Ryssland, Belarus och Ukraina. De är måttligt populära eftersom de driver upp priserna på mat och hyror.

Han tror att Ryssland kommer att vinna kriget eftersom han anser att Ukrainas ekonomi har kollapsat och att landet är helt beroende av ekonomiskt stöd från omvärlden. Han hävdar också att EU köper fossila bränslen från Ryssland för lika mycket som kriget kostar Putin.

Sa jag att maten är fantastisk, likaså vinerna? Man har gjort vin här i 8 000 år. Det är här forskarna har hittat världens äldsta kända spår av framställning av druvvin.

Georgien var också ett av de första länderna i världen som kristnades, strax efter grannlandet Armenien. Kristendomen blev statsreligion omkring år 337 i det östgeorgiska kungariket Iberien, sedan den heliga Nino omvänt kungaparet.

Enligt den lokala religiösa traditionen spelade även landets judar en roll när kristendomen kom till Georgien. De som gick över till kristendomen var övertygade om att Jesus var den Messias som det talas om i Gamla testamentet.

Under kristendomens första århundraden var många övertygade om att Jesus snart skulle komma tillbaka. Det är många fortfarande, även om det nu har gått närmare 2 000 år sedan han försvann. En annan tanke är förstås att Jesus inte var Messias och att kristendomen följaktligen vilar på en lögn. Men det säger jag förstås inte högt i ett ortodoxt kristet land.

1970 fanns det drygt 55 000 judar i Georgien. I dag återstår bara några tusen. Den stora utvandringen började redan på 1970-talet, när Sovjetunionen började tillåta emigration till Israel, och fortsatte efter Sovjetunionens kollaps.

Dock är det många israeler här som åker skidor i Gudauri och köper fastigheter i Batumi, Georgiens eget Dubai. Under 2025 stod israeliska köpare för 13 procent av lägenhetsförsäljningen i de nyproduktionsprojekt i Batumi som analysföretaget Galt & Taggart undersökte.

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Vår grupp består av undertecknad, två indier, två från Kazakstan, två fransmän, två kineser, en italienare och en polack som ser ut exakt som Butt-head i Beavis and Butt-Head. Det är väldigt intressant att befinna sig i en grupp som är så olik det jag är van vid. Det är lite stelt ibland, men efter två glas vin flödar samtalen som en vårbäck.

Onsdag – böcker man inte vill ska ta slut

Läser ut Domarsagor av Lena Ebervall och Per E Samuelson på bussen till Tbilisi. Lysande om Johan Asplund, jämngammal med mig, som försvann i Sundsvall på morgonen den 7 november 1980. En outgrundligt sorglig berättelse som kidnappades av först inkompetenta poliser och sedan av Thomas Quicks läkare och terapeuter. Eller om det var åklagare Christer van der Kwast och polis Seppo Penttinen. Eller om det var psykoterapeuten Margit Norell.

Hjältarna i denna berättelse är advokaterna Kerstin Koorti och Pelle Svensson, även om den senare också spelar rollen som skurk i dramat. Att förlora ett barn utan att veta vad som hänt honom måste vara det värsta en förälder någonsin kan utsättas för. Jag vågar knappt tänka tanken på att själv drabbas.

Till sist rasade korthuset och Thomas Quick försvann och Sture Bergwall sa sanningen, nämligen att han hade ljugit i sex mordrättegångar. Till slut friades han från samtliga åtta mord som han hade dömts för.

Vi kan alla historien, men Ebervall och Samuelson ger nya perspektiv och lyfter fram några hjältar som många glömt bort. Läste nyligen även deras bok Strafflös om Johnny Bode. Den bjöd på många skratt och få tårar. Domarsagor innehåller nästan bara tårar.

Jag älskar att läsa när jag reser. Det ger ytterligare en dimension till upplevelsen. Jag minns fortfarande när jag tågluffade i Europa i tonåren och slukade Mobergs utvandrarepos på räls genom Jugoslavien. Att boken var tjock som en bibel var bara bra eftersom jag ville att den aldrig skulle ta slut.

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Det finns bara två sorters böcker, de man inte vill sluta läsa och de man inte orkar läsa klart. Varför man ska läsa de senare böckerna har jag aldrig riktigt begripit.

Torsdag – ett land med 1,8 miljoner års invandring

För att bli medborgare i Georgien krävs att man har bott här lagligt i tio år. Man ska kunna språket och blir förhörd på landets historia och grundläggande juridik. Man ska också ha ett arbete, äga en fastighet eller ha ekonomiska intressen i ett företag i landet.

Georgien är alltså ett land med en invandringshistoria som sträcker sig närmare 1,8 miljoner år tillbaka i tiden. Några av de äldsta fynden av tidiga människor utanför Afrika har gjorts i Dmanisi här i Georgien. Det var alltså hit en del av våra förfäder gick när de tröttnade på Afrika back in days.

Det moderna georgiska alfabetet innehåller 33 bokstäver och liknar inget annat i världen. Språket har inget grammatiskt genus och traditionellt gör man ingen skillnad mellan stora och små bokstäver i löpande text. Det tar enligt vår guide lite tid att lära sig.

Trots detta skulle jag gärna flytta hit. Det är väldigt trivsam stämning på gatorna och vädret är suveränt med mer sol och mer värme än hemma. Trots att det känns som om jag är i Asien säger alla att detta är Europa.

Demokratin har viss förbättringspotential och även yttrandefriheten är under press. Organisationen Freedom House klassar i sin senaste rapport Georgien som delvis fritt, med 51 av 100 möjliga poäng.

Fredag – Per Gessles drivkraft

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Åker hem med Air Serbia via Belgrad. Har tittat på Roxettedokumentären på SVT Play när jag varit här. Tre timmar med usla hemmavideor, men med fantastisk musik.

Det är svårt att hålla tårarna borta när Marie Fredriksson sjunger It Must Have Been Love i Beijing. Roxette var, enligt Gessle, den andra västerländska popgruppen som fick uppträda i Kina. Konserten ägde rum 1995.

Känner igen mig i Per Gessle i det att han hela tiden vill arbeta för att bandet ska bli större och nå ännu fler. Han är extremt produktiv, sprutar ur sig låtar som andra äter och … Han är verkligen en sucker för framgång.

Där skiljer vi oss åt. Jag tänker att om jag bara jobbar på så kommer det förr eller senare att gå riktigt bra. Men även om det inte gör det så har det varit kul under resans gång.