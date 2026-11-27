Andy Taylor var med och gjorde Duran Duran till en av den brittiska musikindustrins största exportsuccéer. Med exklusiva kläder, påkostade musikvideor och en imponerande förmåga att producera hits erövrade bandet världen. Nu har gitarristen avlidit, 65 år gammal, efter flera års kamp mot prostatacancer.
Duran Durans gitarrist död – bandet har sålt över 100 miljoner skivor
Duran Duran har sålt över 100 miljoner skivor världen över. Mer än fyra decennier efter genombrottet fortsätter bandets musik att generera intäkter genom streaming, konserter, radio och musikrättigheter.
På onsdagen meddelade familjen och bandet att Andy Taylor hade avlidit.
”Han var vår familjs klippa. Trots alla fantastiska upplevelser som musiken gav honom kom familjen alltid först”, säger hustrun Tracey Taylor i ett uttalande, enligt Die Zeit.
En platsannons förändrade livet
Andy Taylor föddes 1961 i nordöstra England och började spela gitarr som elvaåring. I april 1980 svarade han på en annons i en musiktidning. Ett band i Birmingham behövde en gitarrist.
Tillsammans med Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor och Roger Taylor skapade han ett sound där rockgitarrer mötte syntar och dansmusik. Debutalbumet kom 1981 och året därpå följde det internationella genombrottet med Rio.
Andy Taylor medverkade på några av bandets största hits, däribland Hungry Like the Wolf, The Reflex och Rio.
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MTV blev en global marknadsmotor
Debuten sammanföll med starten av den amerikanska musikkanalen MTV 1981. Få artister utnyttjade det nya mediet lika framgångsrikt.
Med exklusiva kläder, vackra modeller och exotiska inspelningsplatser marknadsförde bandet en livsstil långt från industristaden Birmingham.
Musikvideon till Rio, inspelad i Karibien, hade mer gemensamt med en reklamfilm för en exklusiv resebyrå än med ett traditionellt framträdande av ett brittiskt popband.
1985 fick bandet uppdraget att göra titelmelodin till James Bond-filmen A View to a Kill, Roger Moores sista film som agent 007.
Bandet har belönats med två Grammys och placerat 20 singlar på den brittiska topp 20-listan.
Musiken fortsätter att dra in pengar
Enligt Warner Music Group har Duran Duran sålt över 100 miljoner skivor världen över.
Med ett tänkt genomsnittspris på 100 kronor per skiva skulle det motsvara en försäljning på tio miljarder kronor i skivbutikerna. Av dessa pengar har förstås även skivbolag, musikförlag och återförsäljare fått sin del.
I dag finns stora kommersiella värden i bandets låtkatalog. År 2020 ingick de fyra kvarvarande medlemmarna ett globalt musikförlagsavtal med Warner Chappell Music. De ekonomiska villkoren offentliggjordes inte.
Bandets publik har också blivit äldre och fått betydligt mer pengar att lägga på konsertbiljetter än när det begav sig på 1980-talet.
Lämnade bandet två gånger
Andy Taylor lämnade Duran Duran 1986 efter interna konflikter. Han spelade även i The Power Station tillsammans med sångaren Robert Palmer och gjorde karriär som soloartist och musikproducent.
I början av 2000-talet återförenades originaluppsättningen, men 2006 lämnade gitarristen åter bandet.
När Duran Duran valdes in i Rock & Roll Hall of Fame 2022 offentliggjorde Taylor att han sedan flera år levde med spridd prostatacancer. Sjukdomen hindrade honom från att delta i ceremonin.
Trots sjukdomen medverkade han på bandets album Danse Macabre 2023.
De tidigare bandkollegorna framhåller i sitt avskedsbrev Taylors gitarrspel, torra humor och jordnära inställning till livet.
Andy Taylor avled måndagen den 23 november 2026. Han blev 65 år.
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