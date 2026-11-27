Duran Duran har sålt över 100 miljoner skivor världen över. Mer än fyra decennier efter genombrottet fortsätter bandets musik att generera intäkter genom streaming, konserter, radio och musikrättigheter.

På onsdagen meddelade familjen och bandet att Andy Taylor hade avlidit.

”Han var vår familjs klippa. Trots alla fantastiska upplevelser som musiken gav honom kom familjen alltid först”, säger hustrun Tracey Taylor i ett uttalande, enligt Die Zeit.

En platsannons förändrade livet

Andy Taylor föddes 1961 i nordöstra England och började spela gitarr som elvaåring. I april 1980 svarade han på en annons i en musiktidning. Ett band i Birmingham behövde en gitarrist.

Tillsammans med Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor och Roger Taylor skapade han ett sound där rockgitarrer mötte syntar och dansmusik. Debutalbumet kom 1981 och året därpå följde det internationella genombrottet med Rio.

Andy Taylor medverkade på några av bandets största hits, däribland Hungry Like the Wolf, The Reflex och Rio.