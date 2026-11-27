När Petter Stordalen fyller 64 år den 29 november gör han det som ägare till 0,001 procent av det företagsimperium som han ägnat tre decennier åt att bygga upp. Redan 2018 överlät han merparten av koncernen till sina tre barn Emilie, Henrik och Jakob. Nyligen lämnade han även över fastighetsverksamheten.

Men en aktie har han behållit.

”Jag har 0,001 procent. Det är en ’golden share’, en aktie som bestämmer allt. Den dag jag dör försvinner den aktien”, säger Petter Stordalen i en intervju med Di Weekend.

Familjens samlade tillgångar uppskattades tidigare i år av den norska tidningen Kvartal till 33 miljarder kronor. Strawberry har omkring 30 000 anställda och koncernens rörelseintäkter uppgick 2025 till 30 miljarder kronor, enligt Di Weekend.

Barnen har delat upp imperiet

De tre syskonen har valt olika karriärer inom familjeföretaget. Emilie arbetar med hotell- och varumärkesutveckling, Henrik med fastigheter och kontrakt och Jakob med kapitalförvaltning.

Emilie Stordalen, som är den av syskonen som syns mest i offentligheten, tycks inte ha några problem med att pappa fortfarande bestämmer.

Hon säger till Di Weekend att hon har ”noll behov av att bestämma” och framhåller i stället möjligheten att lära sig av sin far.

Petter Stordalen har arbetat tillsammans med koncernchefen Torgeir Silseth i 30 år. Någon pensionering för hotellkungen är inte aktuell. Dagens 257 hotell skulle enligt Stordalen mycket väl kunna bli 357. All expansion ska ske inom Norden.

Miljardrenoveringen i Helsingfors

Ett exempel på vad Stordalens ägarkonstruktion möjliggör är renoveringen av Hotel Kämp i Helsingfors, där far och dotter tog emot Di Weekend.

Som Realtid tidigare berättat köpte Stordalen den finska hotellgruppen Kämp Collection Hotels 2019, några månader innan pandemin slog till.

Tillsammans med fastighetsägaren, det finska pensionsbolaget Ilmarinen, har Strawberry nu investerat 1,6 miljarder kronor i det anrika hotellet.

Det är mer än ett helt års rörelseresultat för Strawberrys samlade hotellverksamhet, som 2025 tjänade 1,4 miljarder kronor på rörelsen.

Stordalen medger själv att han skulle tjäna bättre med pengar om han koncentrerade sig på budgethotell, mellanklasshotell och flygplatshotell.

En börs-vd som presenterade samma resonemang på en kapitalmarknadsdag skulle sannolikt få en hel del frågor från analytikerna. Stordalen behöver knappast bekymra sig för någon ägaraktivist.

Grand Hôtel i Stockholm är en av få hotelljuveler i Norden som Petter Stordalen saknar i sin portfölj. Men Wallenbergarna har inget intresse av att sälja. (Foto: Pressbild)

Vill köpa Wallenbergarnas Grand Hôtel

Enligt Petter Stordalen finns det tre historiska lyxhotell i Norden som spelar i en egen division. Förutom Kämp i Helsingfors är det D’Angleterre i Köpenhamn och Grand Hôtel i Stockholm.

Det danska hotellet ägs av familjen Remmen och det svenska av Wallenbergsfären. Ingen av familjerna har visat något intresse för att sälja.

Skulle Wallenbergarna någon gång lyfta luren och ringa till Stordalen är den norske hotellkungen beredd att betala mer än vad hans ekonomiska kalkyler motiverar.

Med sin enda aktie har han säkrat möjligheten att genomföra även den affären utan att riskera att bli avsatt av sina ägare.