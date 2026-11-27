Man får ändå ge danskarna på Novo höga poäng för sin tajming. Samma dag som svenska folket sätter sig till bords för att äta årets kanske mest kaloririka måltid lanserar bolaget den första tablettbaserade GLP-1-behandlingen mot obesitas som godkänts inom EU för viktkontroll.

Hittills har Wegovy tagits som en injektion en gång i veckan. Nu kommer alternativet i form av en tablett som tas varje dag.

För den danska läkemedelsjätten kan det bli en betydande affär. Att svälja en tablett är trots allt en sysselsättning som de flesta vuxna människor behärskar utan större dramatik.

Nästan sex av tio vill slippa sprutan

En undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Novo under november visar att 48 procent av de tillfrågade skulle bli mer intresserade av läkemedelsbehandling om den kunde tas i tablettform.

Hela 59 procent skulle föredra tabletter framför injektioner om båda behandlingsalternativen var medicinskt lämpliga.

”Lanseringen av Wegovy tablett är ett mycket stort steg för den svenska obesitasvården. Vi ser att fler blir intresserade av behandling när en tablett finns tillgänglig som behandlingsalternativ”, säger Jørgen Kronborg Jungersen, vd för Novo Sverige, i ett pressmeddelande.

Undersökningen omfattar 949 personer med obesitas eller övervikt i kombination med viktrelaterad samsjuklighet som tidigare inte behandlats med viktminskningsläkemedel.