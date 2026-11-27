Julskinka, prinskorv, Janssons frestelse och en dansk tablett som ska hjälpa oss att gå ner i vikt. På självaste julafton lanserar läkemedelsjätten Novo sitt framgångsrika viktminskningsläkemedel Wegovy i tablettform på svenska apotek. Nästan sex av tio i en ny undersökning föredrar tabletter framför sprutor.
På julafton kommer mirakeltabletten till Sverige
Man får ändå ge danskarna på Novo höga poäng för sin tajming. Samma dag som svenska folket sätter sig till bords för att äta årets kanske mest kaloririka måltid lanserar bolaget den första tablettbaserade GLP-1-behandlingen mot obesitas som godkänts inom EU för viktkontroll.
Hittills har Wegovy tagits som en injektion en gång i veckan. Nu kommer alternativet i form av en tablett som tas varje dag.
För den danska läkemedelsjätten kan det bli en betydande affär. Att svälja en tablett är trots allt en sysselsättning som de flesta vuxna människor behärskar utan större dramatik.
Nästan sex av tio vill slippa sprutan
En undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Novo under november visar att 48 procent av de tillfrågade skulle bli mer intresserade av läkemedelsbehandling om den kunde tas i tablettform.
Hela 59 procent skulle föredra tabletter framför injektioner om båda behandlingsalternativen var medicinskt lämpliga.
”Lanseringen av Wegovy tablett är ett mycket stort steg för den svenska obesitasvården. Vi ser att fler blir intresserade av behandling när en tablett finns tillgänglig som behandlingsalternativ”, säger Jørgen Kronborg Jungersen, vd för Novo Sverige, i ett pressmeddelande.
Undersökningen omfattar 949 personer med obesitas eller övervikt i kombination med viktrelaterad samsjuklighet som tidigare inte behandlats med viktminskningsläkemedel.
Från 100 till 83,4 kilo
Resultaten från den kliniska studien OASIS 4 lär knappast minska intresset för den danska tabletten.
Efter 64 veckor uppgick den beräknade genomsnittliga viktminskningen till 16,6 procent om samtliga deltagare hade följt behandlingen, jämfört med 2,8 procent i placebogruppen.
Översatt till badrumsvågen motsvarar det en viktminskning från 100 till 83,4 kilo. Ungefär var tredje deltagare uppnådde enligt samma beräkningsmodell en viktminskning på minst 20 procent.
Studien omfattade 307 vuxna. Bland deltagarna som fick semaglutid avbröt 6,9 procent behandlingen på grund av biverkningar, jämfört med 5,9 procent i placebogruppen.
Fetmapillret snart i Sverige – ”mycket pengar”
Tabletten har redan landat på vissa apotek i Sverige via så kallad parallellimport, något som bland andra Dagens Medicin rapporterat om. Fetmaläkemedlet
Tomten kan inte skriva ut recept
Wegovy är receptbelagt och avsett för långsiktig behandling av vuxna med obesitas eller övervikt i kombination med minst en viktrelaterad följdsjukdom. Behandlingen ska kombineras med kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet.
Någon medicinsk frisedel för julbordets tredje portion Janssons frestelse är det alltså inte.
Novos undersökning visar att 49 procent skulle vara intresserade av läkemedelsbehandling om en läkare bedömde att den var lämplig. Ändå har bara fem procent av de tillfrågade någon gång erbjudits medicinsk behandling.
”Behandlingsgapet är reellt och oroande”, säger Jørgen Kronborg Jungersen.
Apoteken bestämmer priset
För svenska konsumenter återstår den kanske mest intressanta frågan efter julens alla utgifter. Vad kommer kalaset att kosta?
Eftersom läkemedlet ligger utanför förmånssystemet bestämmer apoteken själva priset. Enligt Novo kommer priserna att ligga i nivå med dagens injektionsbehandling med Wegovy.
Säljstarten på svenska apotek är den 24 december 2026.
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