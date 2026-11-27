Medan svenska politiker diskuterar pensionsåldern för Bromma flygplats och hur mycket det ska kosta att åka tåg till Arlanda har danskarna betydligt större planer. Kastrup ska kunna ta emot 55 miljoner passagerare om året. Det är mer än dubbelt så många som passerade Sveriges största flygplats förra året.
Arlanda bromsar, Kastrup gasar – siktar på 55 miljoner resenärer
Mest läst i kategorin
Perfect Weekend
Så många timmar ska du sova – helst inte fler
Att sova för lite är dåligt för hälsan. Men även människor som sover länge löper större risk att drabbas av allvarliga sjukdomar och förtida död. En amerikansk studie med drygt 24 000 deltagare visar att människor som regelbundet sover nio timmar eller mer har 29 procent högre dödlighet. Det finns gott om människor som betraktar …
27 nov. 2026
Perfect Weekend
Duran Durans gitarrist död – bandet har sålt över 100 miljoner skivor
Andy Taylor var med och gjorde Duran Duran till en av den brittiska musikindustrins största exportsuccéer. Med exklusiva kläder, påkostade musikvideor och en imponerande förmåga att producera hits erövrade bandet världen. Nu har gitarristen avlidit, 65 år gammal, efter flera års kamp mot prostatacancer. Duran Duran har sålt över 100 miljoner skivor världen över. Mer …
27 nov. 2026
Perfect Weekend
Petter Stordalen äger 0,001 procent – men bestämmer allt
Petter Stordalen har lämnat över sitt mångmiljardimperium till sina tre barn. Själv har den norske hotellkungen behållit en enda aktie som ger honom makten över hela Strawberry fram till sin död. Det ger honom frihet att göra miljardaffärer som få börsnoterade hotellbolag skulle våga sig på. Nu avslöjar han också vad som skulle få honom …
27 nov. 2026
Perfect Weekend
Georgien på väg att bli det nya budget-Toscana
Vinodlingar med anor från stenåldern, exklusiva boutiquehotell, dramatiska bergslandskap och en gastronomi som ännu inte upptäckts av den breda turistmassan. Georgien vill bli nästa stora internationella destination för livsnjutare. Dessutom är priserna betydligt lägre än i Italien och Frankrike. Nu siktar landet på de svenska resenärerna. TBILISI. Det finns åtminstone en sak som italienarna har …
26 nov. 2026
Affärer
Flygbolag på randen till konkurs – skattebetalarna riskerar 600 miljoner
Flygbolaget Plus Ultra har ställt in samtliga flygningar och stoppat försäljningen av biljetter. Bolaget fick under pandemin statliga räddningslån på motsvarande närmare 600 miljoner kronor. Nu riskerar de spanska skattebetalarna att förlora en stor del av pengarna. På måndagen den 23 november meddelade spanska Plus Ultra att bolagets sista återstående flyglinje, mellan Madrid och Venezuelas …
26 nov. 2026