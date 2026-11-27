Köpenhamns flygplats fortsätter att stärka sin position som Nordens internationella flygnav. Nu förbereds en omfattande utbyggnad som ska öka kapaciteten med närmare 60 procent jämfört med årets förväntade passagerarvolym.

Under 2026 räknar Kastrup med att ta emot 34,5 miljoner resenärer, en ökning med 2,1 miljoner jämfört med föregående år. Under juli, augusti och september passerade 9,9 miljoner människor genom flygplatsen, vilket är nytt rekord.

På andra sidan Öresund kan vi konstatera att Arlanda under 2025 hade 24,3 miljoner passagerare, enligt Swedavia. Det var visserligen en ökning med sju procent, men fortfarande färre än före pandemin.

Danskarna har förstått affären

Kastrups vd Christian Poulsen betraktar flygplatsen som en central del av det danska näringslivets infrastruktur.

”Som ett litet land med en öppen ekonomi är Danmark djupt beroende av förbindelser med resten av världen”, säger Christian Poulsen till Euronews.

Enligt flygplatsens egna beräkningar kan verksamheten och flygindustrin bidra till att skapa 35 000 nya arbetstillfällen fram till 2030. Det samlade bidraget till Danmarks BNP beräknas då uppgå till mellan 60 och 90 miljarder danska kronor.

Bakom expansionsplanerna finns också flygbranschens internationella organisation IATA:s prognos om att det globala flygresandet kommer att fördubblas fram till 2050.

På Arlanda kostar det 157 kronor extra att kliva av tåget. På Kastrup funderar man på hur man ska få plats med ytterligare 20 miljoner passagerare.

I Sverige diskuterar vi biljettpriset

Som Realtid tidigare har uppmärksammat finns det en rad hinder för den svenska flygindustrins utveckling. Ett av de mer konkreta möter resenären redan innan säkerhetskontrollen på Arlanda.

Stationsavgiften på Arlanda central ligger på 157 kronor, utöver den ordinarie tågbiljetten. Den tidigare ministern och Arlandasamordnaren Peter Norman vill nu slopa avgiften.

Konkurrensen med Kastrup har också blivit tuffare sedan SAS med Air France-KLM som storägare koncentrerat en större del av sitt internationella linjenät till Köpenhamn.

Varje ny internationell direktlinje från Kastrup förbättrar förutsättningarna för danska företag att göra affärer utomlands. För den svenska besöksnäringen är utvecklingen mindre munter. Utländska turister måste först kunna ta sig till Sverige för att fylla våra hotell och restauranger.

Gör plats för framtidens långdistansflyg

I Köpenhamn planeras nya uppställningsplatser för större långdistansflygplan, utbyggda terminaler och en omläggning av en av flygplatsens landningsbanor.

Miljöfrågorna ska hanteras genom bland annat högre bullerskydd och kortare körsträckor för flygplanen på marken.

”Vi har aldrig tidigare haft så många passagerare”, konstaterade Christian Poulsen när flygplatsens delårsrapport presenterades tidigare i november.

Resultatet före skatt under årets första nio månader uppgick till 1,6 miljarder danska kronor. För helåret räknar flygplatsbolaget med ett resultat före skatt på närmare två miljarder danska kronor.

Större terminaler, nya uppställningsplatser och en omlagd landningsbana ska ge Kastrup utrymme att växa. Foto: TT

Arlandas framtid redan verklighet i Danmark

I Swedavias tidigare planeringsunderlag för Arlanda finns ett scenario med 29 miljoner passagerare 2030 och 34 miljoner 2040.

Med andra ord räknar Kastrup redan i år med att passera den resenärsvolym som Arlanda enligt det svenska scenariot kan nå om 14 år.

De danska myndigheterna räknar med att det nya planeringsunderlaget ska vara färdigt 2028. Därefter kan de enskilda byggprojekten gå vidare. Något slutdatum för när Kastrup ska kunna hantera 55 miljoner passagerare har ännu inte presenterats.