Magdalena Andersson kan läsa en statsbudget, Göran Persson kunde memorera en hel mellanstadieklass och Ulf Kristersson kan beta av ett cocktailparty. Realtids Viggo Cavling om varför de två senare har lyckats bättre med politikens viktigaste uppgift.
Magdalena Andersson saknar politikens viktigaste talang
Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
Hur ska man förstå att Magdalena Andersson misslyckades med sitt uppdrag att forma en regering när hon hade en majoritet i riksdagen och väljarna bakom sig? Mitt svar är att hon inte förstått sitt viktigaste uppdrag som politiker, nämligen försäljning.
Nyligen fick Romina Pourmokhtari frågan i en podcast om hon var en pick-me-girl. Svaret var ja. Som politiker vill hon bli vald. Då är det okej att flörta lite för att vinna röster. Jag har noterat att Romina ofta ler och att hon är nästan omöjlig att få arg eller irriterad, oavsett hur många dumma frågor hon får om varför utsläppen ökar under hennes tid som miljöminister.
Det finns fler exempel på politiker som kan försäljning.
En lektion av Göran Persson
För tjugo år sedan följde jag Göran Persson när han ville bli omvald som statsminister en tredje gång. Vi var på en grundskola norr om Stockholm och Persson träffade en klass som hade skrivit brev till statsministern. Det var tjugo elever i mellanstadiet.
Persson frågade vad en tjej hette. Svaret var Emma. Då visste Persson vilken fråga hon hade ställt i sitt brev och besvarade den. Den handlade om maten i skolan. En pojke hette Mohammed. Då visste Persson att han undrade över Palestina. Julia räckte upp handen. Då visste Persson att hon undrade över skolan och betyg.
Persson hade alltså memorerat hela klassen och vem som hade ställt vilken fråga. Och nej, han hade ingen fusklapp.
Hade detta sänts i tv hade Persson vunnit valet, eftersom han var genuint intresserad av varje fråga och besvarade den på ett spännande sätt. Det var max två andra reportrar på plats i klassrummet.
Vi fick en lektion i politisk försäljning som jag aldrig glömmer.
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Magda är en helikopterpolitiker
Nyligen hörde jag en historia om när Magdalena Andersson arbetade som statsråd på Finansdepartementet. Någon hade sagt till henne att man skulle fråga medarbetarna vad de hade gjort på semestern. Så Magda gjorde detta. Men hon ställde aldrig några följdfrågor eller berättade något om sin egen semester.
Magda är en helikopterpolitiker. Sådana politiker studerar världen från ovan och kan en massa siffror och kartor. De kan alla teorier och har läst de senaste doktorsavhandlingarna om ditt och datt.
Som av en händelse är Magda gift med en professor i nationalekonomi. De har säkert mycket att prata om vid frukostbordet, men jag tror sällan att det handlar om deras nästa weekendresa till Ellery Beach House. Jag är ganska säker på att de inte vet att denna underbara resort ligger på Lidingö, en kort båtresa från deras radhus i Nacka.
Borde ha gullat med Nooshi och Ida
Helikopterpolitiker får problem när de landar på marken. Då blir det som ser lätt ut uppifrån svårt och det som redan uppfattas som en utmaning ännu svårare.
I går, när Magdalena Andersson fick frågor om vad hon hade gjort fel fram till nu, blev svaret att hon borde ha varnat för Vänsterpartiet och sagt att en röst på dem kanske var en röst på Tidö 2. Centern, som nu springer in i Jimmie Åkessons famn, fick däremot mildare kritik.
Vad jag förstår har Andersson inte en enda gång gullat med Nooshi och Ida, varken före eller efter valdagen. Då blir det svårt att få ett parti att kasta sitt kongressbeslut under bussen och än en gång sätta sig på läktaren och titta på när några andra partier får vara med i regeringen.
Konsten att beta av ett cocktailparty
Självfallet räcker det inte att smöra och le för att leda ett land. Men det kan vara avgörande.
Första och enda gången jag mötte Ulf Kristersson var på ett event i Filmhuset. Han var ny partiledare, gick runt på ett cocktailparty och skakade hand med alla som ville hälsa. Jag har även varit på cocktailparty med Göran Persson i Almedalen och han agerade på samma sätt.
De har en sak gemensamt. Bägge har ägnat många år åt kommunalpolitik. I den världen finns ytterst få helikoptrar.
Nästa gång sossarna väljer en ny ledare är jag säker på att de kommer att välja någon som varit verksam inom kommunalpolitiken. En som kan försäljning.
Och nej, det är inte heller fel med en pick-me-girl.
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