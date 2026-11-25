Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.





Hur ska man förstå att Magdalena Andersson misslyckades med sitt uppdrag att forma en regering när hon hade en majoritet i riksdagen och väljarna bakom sig? Mitt svar är att hon inte förstått sitt viktigaste uppdrag som politiker, nämligen försäljning.

Nyligen fick Romina Pourmokhtari frågan i en podcast om hon var en pick-me-girl. Svaret var ja. Som politiker vill hon bli vald. Då är det okej att flörta lite för att vinna röster. Jag har noterat att Romina ofta ler och att hon är nästan omöjlig att få arg eller irriterad, oavsett hur många dumma frågor hon får om varför utsläppen ökar under hennes tid som miljöminister.

Det finns fler exempel på politiker som kan försäljning.

En lektion av Göran Persson

För tjugo år sedan följde jag Göran Persson när han ville bli omvald som statsminister en tredje gång. Vi var på en grundskola norr om Stockholm och Persson träffade en klass som hade skrivit brev till statsministern. Det var tjugo elever i mellanstadiet.

Persson frågade vad en tjej hette. Svaret var Emma. Då visste Persson vilken fråga hon hade ställt i sitt brev och besvarade den. Den handlade om maten i skolan. En pojke hette Mohammed. Då visste Persson att han undrade över Palestina. Julia räckte upp handen. Då visste Persson att hon undrade över skolan och betyg.

Persson hade alltså memorerat hela klassen och vem som hade ställt vilken fråga. Och nej, han hade ingen fusklapp.

Hade detta sänts i tv hade Persson vunnit valet, eftersom han var genuint intresserad av varje fråga och besvarade den på ett spännande sätt. Det var max två andra reportrar på plats i klassrummet.

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Vi fick en lektion i politisk försäljning som jag aldrig glömmer.