Kajsa Ekis Ekman har ägnat stora delar av sitt vuxna liv åt att granska kapitalismen, prostitutionen och samhällets orättvisor. Nu har den vänsterskribenten skrivit en självhjälpsbok om hur kvinnor ska leva sina liv. Över en lunch på Hotel Kung Carl i Stockholm träffar hon sin gamla redaktör Viggo Cavling och berättar om livet, kärleken, konflikterna och varför hon känner sig mer uppskattad utomlands än i Sverige. Dessutom avslöjar hon att nästa bok redan är påbörjad. Då ska männen få lära sig ett och annat.
Vänsterskribenten Kajsa Ekis Ekman ska lära kvinnor att leva – och männen står näst på tur
Kajsa Ekis Ekman är försenad till vår lunch på Hotel Kung Carl vid Stureplan. Hon har blivit fotograferad för Aftonbladet, där hon också medverkar som kulturskribent. Det är mycket uppmärksamhet kring hennes nya bok Livet, utgiven på Polaris.
Hon är van att vara i stormens öga. Kajsa Ekis Ekman har tidigare skrivit böcker som Varat och varan, Skulden och Om könets existens. Böcker som väckt debatt och fått människor att inta ganska bestämda positioner.
Kajsa Ekis Ekman sticker ut även när det gäller kläder. Många vänsterskribenter känns igen på svarta kläder och fula platta skor. Kajsa kommer in i vit parkas och höga vita stövlar. Under den finns en grön klänning och blonda lockar. Kajsa pratar med hög röst och intensiv blick. Ofta bollas en fråga tillbaka med en motfråga.
I tidigare intervjuer säger hon inte en flaska om sitt privatliv. Efter lite lirkning får jag veta att hon har två barn, 9 och 19 år och att de inte vet när hon skriver en ny bok. Men i övrigt är det locket på privatlivet.
I den senaste boken Livet får kvinnor råd om hur man skaffar en kille, hur man pratar med andra människor, hur man hanterar sorg, väljer bostad och uppför sig på en lyxjakt. Det senare är kanske inget akut problem för landets alla kvinnor, men man vet aldrig när en grekisk miljardär lägger till vid bryggan.
Kajsa själv är noga med att förklara att boken egentligen inte är någon vanlig självhjälpsbok. Hon tycker att de flesta av konkurrenterna är tämligen värdelösa.
”Jag har ju läst alla självhjälpsböcker som har kommit ut nu i Sverige på sistone för att kolla så här. Har någon skrivit samma grej som jag? Nej, ingen hade gjort det. Bra.”
Hon ogillar framför allt alla författare som uppmanar sina läsare att tro på sig själva och lyssna till sitt inre. Hon vill hellre tala om vad man faktiskt ska göra.
Livsguiden som försvann i Paris
Idén till boken är betydligt äldre än man kan tro. Redan 2004, när Kajsa bodde i Paris, började hon skriva en handbok om hur man kunde leva billigt och driva omkring i Europa.
”Det här var ett projekt jag påbörjade 2004. När jag bodde ett tag i Paris. Och så påbörjade jag en guidebok till hur man lever billigt och driftar runt i Europa.”
Manuskriptet försvann med en gammal dator. Därefter började hon ägna sig alltmer åt journalistik och politiska böcker. Men tanken på den förlorade livsguiden fanns kvar.
”Jag tänkte att någon gång ska jag göra färdigt den här. Och så kände jag att nu var verkligen tiden inne.”
Hon vill också överraska sina läsare. Inför släppet uppmanade hon sina 34 000 följare på Instagram att gissa vad nästa bok skulle handla om. Ingen gissade rätt.
Kanske för att många förknippar henne med tunga politiska ämnen och vet redan ungefär vad de tycker om henne innan de börjat läsa.
Kajsa tycks nöjd med sitt oväntade ämne.
”Det här är en bok som öppnar som ett nytt territorium. Folk kommer tänka, aha, hur placerar vi den här? Så då får de myror i skallen.”
Målgruppen är vad hon själv kallar ”vanliga hetero-tjejen”. Hon tycker att boken passar kvinnor mellan 15 och 95 år och skulle fungera som julklapp till nästan vem som helst.
En del av råden är ganska krävande. En komplett människa bör enligt Kajsa läsa minst en bok i veckan, behärska någon idrott och kunna utföra något praktiskt arbete. Sy, bygga eller brodera.
Först då kan man kalla sig en komplett människa.
Hon medger att man också kan nöja sig med att existera. Men när jag frågar om lösningen ändå är att läsa hennes bok kommer svaret snabbt.
”Ja. För då får de skärpa sig lite.”
Det finns en humor i boken som jag känner igen från den unga Kajsa Ekis Ekman. När hon skrev för min dåvarande tidning DN På stan i början av nollnolltalet handlade artiklarna om att inte komma in på krogen och sluta i en fyllecell.
Resonemangen i Livet kastar sig mellan vardagliga situationer och större livsfrågor. Ena stunden handlar det om att hitta en man, nästa om att få ett samtal att fungera.
Det är framför allt kapitlen om relationer som intresserar mig. Jag var själv singel i sju, åtta år efter en skilsmässa och hann uppleva Tinders intåg. Under den perioden gjorde jag också en podcast med hjärnforskaren Katarina Gospic och fick många råd om mänskliga relationer.
Ett av mina egna projekt var att bli bättre på att dansa.
”Bra. För det ska jag skriva i boken till män”, säger Kajsa.
I boken skriver hon att höfterna är avgörande när man ska dansa. Inte fötterna. Jag håller med.
Kajsa tycker också att svenska kvinnor behöver bli bättre på att säga nej till män som visar sexuellt intresse. Enligt henne kan den svenska jämlikhetskulturen göra det svårt att tolka situationer där någon har andra avsikter än han säger sig ha.
Kajsa anser att kvinnor behöver kunna sätta tydliga gränser. Hon vill ge konkreta råd om sådana situationer och menar att det saknas praktisk vägledning.
Jag frågar varför hon inte använder mer av sitt eget privatliv i boken, som så många andra författare i genren.
”Jag har ju inte levt färdigt än. Så vi väntar med det. Så allt var har sin tid.”
Med tiden ska det komma en självbiografi, men inte än på ett tag uppenbarligen.
I stället kan ett råd bygga på något hon själv upplevt, något en vän berättat, något hon läst eller något hon hittat på. Läsaren får avgöra. Det viktiga för henne är att rådet fungerar.
Det var faktiskt du som tog in mig i medierna
Kajsa Ekis Ekman och jag har som sagt en gemensam historia som går tillbaka mer än 24 år.
”Det var ju faktiskt du som tog in mig i media. Det får du gärna skriva. Det har jag sagt till folk. Du tog ju in mig i media.”
Hon berättar att hennes politiska uppvaknande kom redan på mellanstadiet, när hon började läsa Nelson Mandelas självbiografi och böcker om Sydafrika. På högstadiet växte det politiska intresset ytterligare.
Kajsa konstaterar att den tidiga karriären blev avgörande. Efter DN fredagsbilaga På stan gick hon vidare till DN:s kultursidor och senare till Aftonbladet, där hon fann ett sammanhang som passade henne bättre.
“Åsa Linderborg är roligare än Björn Wiman.”
De politiska frågorna tog allt större plats. Hennes tidigare humoristiska och mer lättsamma journalistik hamnade i bakgrunden.
”Jag blev väldigt upptagen av att lösa världsproblemen. Och allt det tunga i världen.”
Hon fortsätter.
”Det är rätt tungt att bära.”
Med Livet vill hon återuppta något av det hon gjorde som ung. Hon beskriver det som att visa en annan sida av sig själv.
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I Sverige känner hon sig förminskad
I dag arbetar Kajsa Ekis Ekman både som skribent och internationell föreläsare. Hon skriver bland annat i Aftonbladet och Dala-Demokraten, men framträder också i andra länder.
Hon berättar att hon föreläser på svenska, engelska, franska och spanska samt kan göra sig förstådd på grekiska och katalanska.
Mycket av hennes internationella arbete handlar om kvinnofrågor, prostitution och surrogatmödraskap.
Hon har nyligen medverkat vid ett arrangemang i det franska parlamentet med anledning av tioårsjubileet för den franska sexköpslagen. Hon var själv engagerad i kampanjen för att Frankrike skulle införa en lag efter svensk förebild.
Hon berättar också om föreläsningar i bland annat Colombia, Spanien, Australien och Serbien.
Jag frågar hur hon upplever skillnaden mellan Sverige och utlandet.
”Det är helt olika kan jag säga.”
Utomlands känner hon sig uppskattad för sina kunskaper och erfarenheter. Hon blir inbjuden som expert och bemött med respekt.
”I Sverige är det så förminskande.”
Hon tycker att hennes meriter ofta försvinner när hon diskuteras i svensk offentlighet.
”I Sverige är meriter tyvärr en belastning.”
Det finns förstås också en annan förklaring. Kajsa Ekis Ekman har under lång tid deltagit i några av Sveriges mest konfliktfyllda offentliga debatter. Hennes bok Om könets existens från 2021 väckte starka reaktioner, liksom flera av hennes ställningstaganden i frågor om feminism och identitetspolitik.
Hon har blivit en person som människor ofta har en åsikt om redan innan hon öppnar munnen.
Jag påpekar att hon också har en girlystil som skiljer sig från hur svenska intellektuella förväntas se ut. Hon kan kombinera vita stövlar och grön klänning med ganska avancerade resonemang om politisk filosofi.
Kajsa förstår inte varför det skulle vara något problem.
”Ja, men då får de väl försöka. Ingen i resten av världen har något problem med det.”
Hon tycker att svenskarna borde passa på att uppskatta henne medan hon fortfarande är verksam.
”Vadå om 40 år kanske jag är död? Då har de ju missat mig. De får ju passa på nu när jag är här. Ska de göra en dokumentär om mig när jag är 80 och säga Förlåt Ekis, för hur vi behandlade dig? Och så måste jag sitta där som ett russin och bara: Vad var det jag sa? Gör den nu istället.”
Vi pratar om hur det offentliga samtalet har förändrats. Kajsa tycker att den politiska mitten har förflyttats åt höger och att uppfattningar som tidigare låg nära socialdemokratins mittfåra numera betraktas som betydligt mer radikala.
”Jag tror att mina åsikter är ungefär mitten i Sverige år 2003.”
Hon saknar också de gamla debattprogrammen där personer med helt olika uppfattningar bjöds in för att diskutera. Samtidigt tycker hon att det är positivt att gamla politiska konsensusuppfattningar har brutits upp.
”I början av 2000-talet skrev alla inom samma fåra, man försökte få in sin åsikt så att den harmoniserade med det generella konsensus. Nu har det här brutits upp, folk kan säga vad som helst, men paradoxalt nog har det blivit mer censur, idag blir människor canclade eller avskedade för sina åsikter och så var det inte då.”
Hon har inga planer på att sluta delta i debatten för att slippa kritik.
”Om jag väl har skrivit en artikel eller en bok om någonting. Jag kan ju inte bara hoppa av den. Eller förstår du? Bara för att man får kritik.”
Nästa bok ska lära männen hur man får en tjej
Vi återvänder till Livet. Jag undrar om Kajsa har några särskilda förebilder bakom boken.
Hon berättar att den rör sig mellan etikettböcker i Magdalena Ribbings anda och den amerikanska författaren Cynthia Heimels Sex Tips for Girls från 1983.
Det är framför allt Heimels respektlösa humor och sprudlande inställning till livet som inspirerat henne.
”Den har den här sprittande livsglädjen som det som skrevs på 80-talet tydligt har.”
Hon tycker att boken ska kunna läsas både som en praktisk handbok och som underhållning. “Man kan läsa den på blodigt allvar och det är då den blir på skämt eftersom livet är komiskt till sin natur.”
Hon har också valt ett omslag som för tankarna till gamla Harlequinromaner. Förebilden är en bok hon har hemma med titeln Frestad av en grek. Hon skickade den till formgivaren Sara R. Acedo och bad om något i samma anda.
Hittills har Kajsa blivit överraskad av vilka som läser boken.
”Folk skickar bilder till mig på sina pojkvänner som sitter helt begeistrade över boken”
Hon förstår inte riktigt varför männen är så intresserade.
”De kanske vill förstå fienden?”
Kanske finns det något i råden som fungerar även för män. Men de kommer snart att få en egen bok.
”Jag har redan börjat på den här boken till män. För jag måste smida medan järnet är varmt.”
Hon vill använda samma ton som i Livet, men ge särskilda råd till män om kärlek, relationer och livet i allmänhet. Jag ska till exempel tala om för dem vilka emojis de absolut inte ska använda när de skriver till tjejer, vad de gör för fel på gymet samt hur man får självrespekt.
Hon vill nå vanliga män som gärna vill träffa kvinnor men inte känner sig hemma i den sortens raggningskultur som finns i The Game.
Hon har också funderat på hur boken till män skulle kunna marknadsföras.
”Såhär får du garanterat en tjej. Eller ska jag skriva såhär får du hundra tjejer? Tusen kanske?”
Ett löfte som skulle få åtskilliga manliga läsare att åtminstone öppna boken tror undertecknad.
Sluta vänta på det perfekta livet
Mot slutet av lunchen kommer vi in på ett av bokens viktigaste resonemang. Kajsa tycker att många människor väntar för länge med stora livsbeslut eftersom de föreställer sig att allt ska bli perfekt först.
Det gäller inte minst kärlek och familjebildning. Hon menar att människor väntar för länge på den perfekta partnern eller den perfekta livssituationen.
”Jag tror att de inte tänker på att livet inte är evigt. Du väntar på den perfekte mannen och sen sitter du där vid 47 med tio flikar öppna till IVF-kliniker. Mitt råd är därför: skaffa barn så fort du kan med vem som helst.”
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