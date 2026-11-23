Kajsa Ekis Ekman är försenad till vår lunch på Hotel Kung Carl vid Stureplan. Hon har blivit fotograferad för Aftonbladet, där hon också medverkar som kulturskribent. Det är mycket uppmärksamhet kring hennes nya bok Livet, utgiven på Polaris.

Hon är van att vara i stormens öga. Kajsa Ekis Ekman har tidigare skrivit böcker som Varat och varan, Skulden och Om könets existens. Böcker som väckt debatt och fått människor att inta ganska bestämda positioner.

Kajsa Ekis Ekman sticker ut även när det gäller kläder. Många vänsterskribenter känns igen på svarta kläder och fula platta skor. Kajsa kommer in i vit parkas och höga vita stövlar. Under den finns en grön klänning och blonda lockar. Kajsa pratar med hög röst och intensiv blick. Ofta bollas en fråga tillbaka med en motfråga.

I tidigare intervjuer säger hon inte en flaska om sitt privatliv. Efter lite lirkning får jag veta att hon har två barn, 9 och 19 år och att de inte vet när hon skriver en ny bok. Men i övrigt är det locket på privatlivet.

I den senaste boken Livet får kvinnor råd om hur man skaffar en kille, hur man pratar med andra människor, hur man hanterar sorg, väljer bostad och uppför sig på en lyxjakt. Det senare är kanske inget akut problem för landets alla kvinnor, men man vet aldrig när en grekisk miljardär lägger till vid bryggan.

Kajsa själv är noga med att förklara att boken egentligen inte är någon vanlig självhjälpsbok. Hon tycker att de flesta av konkurrenterna är tämligen värdelösa.

”Jag har ju läst alla självhjälpsböcker som har kommit ut nu i Sverige på sistone för att kolla så här. Har någon skrivit samma grej som jag? Nej, ingen hade gjort det. Bra.”

Hon ogillar framför allt alla författare som uppmanar sina läsare att tro på sig själva och lyssna till sitt inre. Hon vill hellre tala om vad man faktiskt ska göra.

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Den nya boken heter Livet. En ganska ambitiös titel, men Kajsa Ekis Ekman har aldrig varit särskilt rädd för stora ämnen. (Foto: AP Photo/Andrew Medichin)

Livsguiden som försvann i Paris

Idén till boken är betydligt äldre än man kan tro. Redan 2004, när Kajsa bodde i Paris, började hon skriva en handbok om hur man kunde leva billigt och driva omkring i Europa.

”Det här var ett projekt jag påbörjade 2004. När jag bodde ett tag i Paris. Och så påbörjade jag en guidebok till hur man lever billigt och driftar runt i Europa.”

Manuskriptet försvann med en gammal dator. Därefter började hon ägna sig alltmer åt journalistik och politiska böcker. Men tanken på den förlorade livsguiden fanns kvar.

”Jag tänkte att någon gång ska jag göra färdigt den här. Och så kände jag att nu var verkligen tiden inne.”

Hon vill också överraska sina läsare. Inför släppet uppmanade hon sina 34 000 följare på Instagram att gissa vad nästa bok skulle handla om. Ingen gissade rätt.

Kanske för att många förknippar henne med tunga politiska ämnen och vet redan ungefär vad de tycker om henne innan de börjat läsa.

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Kajsa tycks nöjd med sitt oväntade ämne.

”Det här är en bok som öppnar som ett nytt territorium. Folk kommer tänka, aha, hur placerar vi den här? Så då får de myror i skallen.”

Målgruppen är vad hon själv kallar ”vanliga hetero-tjejen”. Hon tycker att boken passar kvinnor mellan 15 och 95 år och skulle fungera som julklapp till nästan vem som helst.

En del av råden är ganska krävande. En komplett människa bör enligt Kajsa läsa minst en bok i veckan, behärska någon idrott och kunna utföra något praktiskt arbete. Sy, bygga eller brodera.

Först då kan man kalla sig en komplett människa.

Hon medger att man också kan nöja sig med att existera. Men när jag frågar om lösningen ändå är att läsa hennes bok kommer svaret snabbt.

”Ja. För då får de skärpa sig lite.”

Det finns en humor i boken som jag känner igen från den unga Kajsa Ekis Ekman. När hon skrev för min dåvarande tidning DN På stan i början av nollnolltalet handlade artiklarna om att inte komma in på krogen och sluta i en fyllecell.

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Resonemangen i Livet kastar sig mellan vardagliga situationer och större livsfrågor. Ena stunden handlar det om att hitta en man, nästa om att få ett samtal att fungera.

Det är framför allt kapitlen om relationer som intresserar mig. Jag var själv singel i sju, åtta år efter en skilsmässa och hann uppleva Tinders intåg. Under den perioden gjorde jag också en podcast med hjärnforskaren Katarina Gospic och fick många råd om mänskliga relationer.

Ett av mina egna projekt var att bli bättre på att dansa.

”Bra. För det ska jag skriva i boken till män”, säger Kajsa.

I boken skriver hon att höfterna är avgörande när man ska dansa. Inte fötterna. Jag håller med.

Kajsa tycker också att svenska kvinnor behöver bli bättre på att säga nej till män som visar sexuellt intresse. Enligt henne kan den svenska jämlikhetskulturen göra det svårt att tolka situationer där någon har andra avsikter än han säger sig ha.

Kajsa anser att kvinnor behöver kunna sätta tydliga gränser. Hon vill ge konkreta råd om sådana situationer och menar att det saknas praktisk vägledning.

Jag frågar varför hon inte använder mer av sitt eget privatliv i boken, som så många andra författare i genren.

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”Jag har ju inte levt färdigt än. Så vi väntar med det. Så allt var har sin tid.”

Med tiden ska det komma en självbiografi, men inte än på ett tag uppenbarligen.

I stället kan ett råd bygga på något hon själv upplevt, något en vän berättat, något hon läst eller något hon hittat på. Läsaren får avgöra. Det viktiga för henne är att rådet fungerar.