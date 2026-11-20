Söndag

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Limmud fortsätter. Hör bland annat min storasysters storebror Peter Haas prata om sin släktforskning. Peters pappa lyckades emigrera till Sverige och få med sig sin förstfödde son och sin fru. Den senare inledde sedermera en relation med min pappa, vilket gav mig en storasyster och Peter en lillasyster.

Peters pappa växte upp i en familj av handelsmän i Tyskland, men fick polio och blev sängliggande i ett år. Han ansågs så klen att han inte kunde bli handelsman i den lokala byn. I stället fick han en utbildning som ledde till ett fint jobb som metallhandlare på ett kontor i Berlin.

Han var så framgångsrik att svenska myndigheter accepterade honom i Sverige när Hitlers förföljelse av judar intensifierades 1938. De flesta judar i Tyskland fick ett J i sina pass och vägrades inresa.

Det ledde fram till en svensk familj med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Detta är förstås en roman, och då rekommenderar jag att ni läser min systerdotter Jessica Haas Forslings bok Främmande fåglar. Den handlar mest om Peters mamma och min storasyster.

Peter har lovat att han ska skriva en bok om sin pappa. Det ser jag fram emot.

Måndag

Vi tittar på The Gilded Age. Älskar kläderna. Och dramaturgin. Det händer stora saker snabbt och ofta. I senaste avsnittet ett storslaget bröllop och ett av världens första cocktailpartyn.

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Läser Kajsa Ekis Ekmans bok Livet. Väldigt underhållande. Och vass. Vi tycker inte alltid lika om Kuba och Israel. Men väl om surrogatmödraskap och synen på relationer.

Hinner även med att träna en stund. Förstår inte varför det är så svårt att få in detta i mitt schema när vi bor 100 meter från ett gym.

Ser Ekonomibyrån när Anna åkt till jobbet som barnmorska på NKS. Det är ett väldigt gnäll om riskerna med att tre svenska AI-bolag blivit enhörningar. Det gör Stockholm till en av världens ledande startupmetropoler. Och värst av allt, bolagen drivs av killar som precis lämnat pojkrummet.

Ibland hatar jag att journalistiken alltid ska leta fel och då oftast väljer den kortaste vägen. Frågan borde väl i stället vara hur vi kan få mer av detta och hur vi ska sprida dessa framgångar på samma sätt som Björn Borg lyfte svensk tennis och Zlatan svensk fotboll.

Det sägs att AI kommer att göra att en miljard jobb försvinner. Det kommer självfallet att komma nya jobb, och just nu händer detta i Sverige. Det borde vara utgångspunkten för ett samtal om svenska framgångsrika AI-entreprenörer.

Tisdag

Cyklar in till stan och går på Pandoxdagen. Fastighetsbolaget med fokus på hotell redovisar förstås siffror som tyder på att resandet kommer att öka i framtiden. Och att unga människor, generation Z, tycker att upplevelser är det bästa som finns.

Hör Magnus Lindkvist leverera en briljant föreläsning. En gång i tiden ville jag bli föreläsare, men jag var inte tillräckligt bra. Magnus är ett geni. Att lyssna på honom en gång om året borde vara obligatoriskt för alla människor.

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Det är lite ironiskt att vi är på Hamburger Börs, vars fastighet ägs av Vasakronan. Verksamheten drivs av Moment Group, men de klarade inte av att betala hyran, så alla på bygget sades upp och den stora lokalen skulle säljas.

Men Rusta sa nej och då tvingades Moment Group komma tillbaka och driva lådan tills hyreskontraktet går ut om några år.

Alla vill alltså ha upplevelser, men stadskärnornas hyror är så höga att alla roliga aktörer drivs ut ur city. Det gäller både Armémuseum och nya Gasometer i Norra Djurgårdsstaden/Ropsten.

Denna utveckling hotar att dränera city. Dessa frågor tycker jag att vi ska prata om på nästa Pandoxdag.

Onsdag

Lunch med Emelina på Riche, som i dag är försäljningschef på Liwlig. En gång i tiden arbetade vi på Resumé tillsammans när jag var vd och chefredaktör.

Då var vi minst 20 personer, vi var ett eget AB och jag hade en sekreterare. Nu är tidningen sammanslagen med värsta konkurrenten Dagens Media och har tillsammans sex personer och några skrivbord i utkanten av Dagens industris redaktion.

Vi skvallrar om gamla och nya bekanta. Och skryter förstås om våra barn.

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Torsdag

Firar min födelsedag med att spela in podcast med Claes de Faire i barfönstret på Hotel Kung Carl. Han tycker att min parfym från YSL luktar för mycket. Det tyckte jag ibland att Erik Lallerstedts parfym gjorde också, men nu kan jag verkligen sakna den.

Firar mig själv med att köpa två skjortor på Chemise, en vit som passar till mina nya manschettknappar från Skultuna och en ljusblå som jag ska ha på mig på nästa bröllop. Eller kanske blir det en begravning.

Äter middag och sedan ser vi Jonatan Unge på Bajit. Han berättar om sina dagdrömmar och fyra bilder från Gaza. Det kan vara det politiskt mest inkorrekta på länge. Men det är därför jag älskar judisk humor. Den är modigare än det mesta.

Fredag

Intervjuar Kajsa Ekis Ekman över en lunch på Kung Carl. Det är tjugofyra år sedan jag tog in henne som skribent på DN På stan. Nu har hon skrivit en självhjälpsbok för kvinnor.

En gång var vi på Dramaten och såg I väntan på Godot. Då somnade jag. Nu får jag höra att Kajsa tyckte att det var pinsamt. Det tycker inte jag. En tupplur då och då förlänger livet.

Artikeln kommer på måndag. Håll ut.

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