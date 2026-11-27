Det finns gott om människor som betraktar tio timmars oavbruten sömn på ett hotell med fördragna mörkläggningsgardiner som den ultimata lyxen. Men att regelbundet behöva så många timmar i sängen kan vara anledning att undersöka hur kroppen egentligen mår.

De flesta vuxna behöver mellan sju och nio timmars sömn per natt. Det är rekommendationen från såväl amerikanska sömnforskare som svenska 1177.

Att regelbundet sova mindre än sju timmar är förknippat med ökad risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och depression. Men även i andra änden av skalan finns det anledning att vara uppmärksam.

Att vakna utvilad är viktigare än att slå personligt rekord i antal timmar under täcket. (Foto: Canva)

74 procent högre risk att dö i cancer

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature and Science of Sleep 2024 analyserade forskare uppgifter från 24 141 amerikanska vuxna mellan 26 och 79 år. Deltagarna följdes under i genomsnitt omkring åtta år.

Bland dem som sov nio timmar eller mer var risken att avlida under studieperioden 29 procent högre än bland dem som sov mellan sju och nio timmar. Risken att dö i cancer var 74 procent högre.

En ännu större internationell studie, publicerad i European Heart Journal 2019, omfattade 116 632 personer i 21 länder, däribland Sverige.

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Forskarna fann följande samband mellan sömn och risken att avlida eller drabbas av allvarliga hjärt-kärlhändelser, jämfört med personer som sov mellan sex och åtta timmar per dygn.

Åtta till nio timmar: 5 procent högre risk, en statistiskt osäker skillnad.

Nio till tio timmar: 17 procent högre risk.

Mer än tio timmar: 41 procent högre risk.

I studien räknades även tupplurar under dagen in i den sammanlagda sömntiden.