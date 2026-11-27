Att sova för lite är dåligt för hälsan. Men även människor som sover länge löper större risk att drabbas av allvarliga sjukdomar och förtida död. En amerikansk studie med drygt 24 000 deltagare visar att människor som regelbundet sover nio timmar eller mer har 29 procent högre dödlighet.
Så många timmar ska du sova – helst inte fler
Det finns gott om människor som betraktar tio timmars oavbruten sömn på ett hotell med fördragna mörkläggningsgardiner som den ultimata lyxen. Men att regelbundet behöva så många timmar i sängen kan vara anledning att undersöka hur kroppen egentligen mår.
De flesta vuxna behöver mellan sju och nio timmars sömn per natt. Det är rekommendationen från såväl amerikanska sömnforskare som svenska 1177.
Att regelbundet sova mindre än sju timmar är förknippat med ökad risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och depression. Men även i andra änden av skalan finns det anledning att vara uppmärksam.
74 procent högre risk att dö i cancer
I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature and Science of Sleep 2024 analyserade forskare uppgifter från 24 141 amerikanska vuxna mellan 26 och 79 år. Deltagarna följdes under i genomsnitt omkring åtta år.
Bland dem som sov nio timmar eller mer var risken att avlida under studieperioden 29 procent högre än bland dem som sov mellan sju och nio timmar. Risken att dö i cancer var 74 procent högre.
En ännu större internationell studie, publicerad i European Heart Journal 2019, omfattade 116 632 personer i 21 länder, däribland Sverige.
Forskarna fann följande samband mellan sömn och risken att avlida eller drabbas av allvarliga hjärt-kärlhändelser, jämfört med personer som sov mellan sex och åtta timmar per dygn.
- Åtta till nio timmar: 5 procent högre risk, en statistiskt osäker skillnad.
- Nio till tio timmar: 17 procent högre risk.
- Mer än tio timmar: 41 procent högre risk.
I studien räknades även tupplurar under dagen in i den sammanlagda sömntiden.
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Kroppen kan ha goda skäl att sova
Daniel Buysse, professor i psykiatri med inriktning på sömn vid University of Pittsburgh, understryker i en intervju med New York Times att forskningen hittills inte har kunnat visa att lång sömn i sig gör oss sjuka.
Sambandet kan gå åt motsatt håll.
Elizabeth Klerman, professor i neurologi vid Harvard Medical School, förklarar att kroppen under sömnen bland annat bekämpar infektioner, reparerar skador och dämpar inflammationer.
En människa med en pågående sjukdom kan därför behöva betydligt mer sömn än en frisk person.
”Sömn är inte som att äta”, säger Elizabeth Klerman till New York Times.
Medan vi utan större ansträngning kan äta mer än kroppen behöver är det betydligt svårare att tvinga sig själv att sova längre än vad kroppen kräver.
Svenska forskare har studerat 44 000 personer
Även svenska forskare har undersökt sambandet mellan sömn och livslängd.
I en studie ledd av sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt vid Karolinska institutet och Stockholms universitet följdes 43 863 personer under 13 år. Studien publicerades 2017 i European Journal of Epidemiology och undersökte bland annat hur åldern påverkar sambandet mellan sömnlängd och dödlighet.
American Academy of Sleep Medicine och Sleep Research Society framhåller i sina gemensamma rekommendationer att mer än nio timmars sömn kan vara motiverat för unga vuxna, människor som behöver ta igen förlorad sömn och personer som är sjuka.
När väckarklockan inte räcker
Sömnapné och narkolepsi är två sjukdomar som kan påverka hur länge vi sover. Forskarna misstänker att en del av deltagarna i de stora internationella studierna kan ha haft oupptäckta sjukdomar som påverkat resultaten.
Enligt Daniel Buysse finns det ingen anledning för en frisk människa som naturligt behöver mycket sömn att ställa väckarklockan tidigare.
Men om tio timmars sömn ändå resulterar i trötthet under dagen, eller om det ökade sömnbehovet sammanfaller med oförklarliga viktförändringar eller kronisk smärta, rekommenderar forskarna en läkarundersökning
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