Adobe lanserade den första versionen av Photoshop 1990. Sedan dess har programmet blivit så etablerat att företagets varumärke också blivit ett verb. Att photoshopa en bild är i dag ett begrepp även bland människor som aldrig öppnat programmet.

Men med den senaste versionen, Photoshop 2027, har Adobe gått ett steg för långt för en av världens mest inflytelserika tidningar.

New York Times har skickat ut ett mejl till sina frilansfotografer med beskedet att de inte får använda den nya versionen när de arbetar på uppdrag av tidningen, rapporterar The Verge och fototidningen PetaPixel.

Fotografen vet inte alltid vad AI gör

Problemet är att Adobe har byggt in generativ AI i allt fler funktioner. Tidigare var det relativt enkelt för en professionell fotograf att skilja mellan traditionell bildbehandling och AI-genererat innehåll.

Nu kan artificiell intelligens användas även när fotografen arbetar med ljussättningen i en bild.

”Vi har uppmärksammats på att vissa funktioner i Adobe Photoshop 2027 använder generativ AI på sätt som kanske inte är uppenbara för användarna av programvaran”, säger Graham James, talesperson för New York Times, till PetaPixel.

Tidningen vill alltså undvika att fotografer av misstag använder funktioner som strider mot redaktionens publicistiska regelverk.