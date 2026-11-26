I mer än 35 år har Adobe Photoshop varit ett av världens viktigaste arbetsredskap för professionella fotografer. Nu förbjuder New York Times sina fotografer att använda den senaste versionen. Anledningen är att programmet blivit lite för bra på att förbättra verkligheten.
Världens mäktigaste tidning säger nej till nya Photoshop
Adobe lanserade den första versionen av Photoshop 1990. Sedan dess har programmet blivit så etablerat att företagets varumärke också blivit ett verb. Att photoshopa en bild är i dag ett begrepp även bland människor som aldrig öppnat programmet.
Men med den senaste versionen, Photoshop 2027, har Adobe gått ett steg för långt för en av världens mest inflytelserika tidningar.
New York Times har skickat ut ett mejl till sina frilansfotografer med beskedet att de inte får använda den nya versionen när de arbetar på uppdrag av tidningen, rapporterar The Verge och fototidningen PetaPixel.
Fotografen vet inte alltid vad AI gör
Problemet är att Adobe har byggt in generativ AI i allt fler funktioner. Tidigare var det relativt enkelt för en professionell fotograf att skilja mellan traditionell bildbehandling och AI-genererat innehåll.
Nu kan artificiell intelligens användas även när fotografen arbetar med ljussättningen i en bild.
”Vi har uppmärksammats på att vissa funktioner i Adobe Photoshop 2027 använder generativ AI på sätt som kanske inte är uppenbara för användarna av programvaran”, säger Graham James, talesperson för New York Times, till PetaPixel.
Tidningen vill alltså undvika att fotografer av misstag använder funktioner som strider mot redaktionens publicistiska regelverk.
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Verkligheten får inte möbleras om
New York Times har sedan länge strikta regler för hur journalistiska bilder får bearbetas. Fotografen får göra mindre justeringar av färgerna, men får inte lägga till eller ta bort människor och föremål. Även beskärningen måste göras med omsorg så att viktig information inte försvinner.
En politiker som talar inför en halvtom kongresshall ska exempelvis inte med hjälp av Photoshop få en större publik. Men även betydligt mindre förändringar kan påverka hur läsaren uppfattar en händelse.
En fotograf som i all välmening förbättrar ljuset i ett porträtt riskerar med den nya tekniken att låta datorn skapa information som aldrig registrerades av kameran.
För New York Times är detta ytterst en fråga om tidningens trovärdighet. Läsaren ska kunna lita på att en nyhetsbild dokumenterar en verklig händelse.
Adobe riskerar att förlora sina mest trogna kunder
Det finns en viss ironi i att Adobe hamnat i denna situation. Företaget är en av drivkrafterna bakom C2PA, ett internationellt initiativ som med hjälp av digital information ska göra det möjligt att kontrollera bilders ursprung och hur de har bearbetats.
New York Times stödjer sedan tidigare detta arbete.
Men när användningen av generativ AI registreras i bildens metadata kan även en oavsiktlig AI-bearbetning göra fotografiet oanvändbart för tidningen.
Adobe har under de senaste åren gjort artificiell intelligens till ett centralt försäljningsargument. För reklambranschen öppnar tekniken stora möjligheter. För nyhetsfotografer kan samma funktioner bli ett arbetsmiljöproblem.
Tillbaka till fjolårets Photoshop
Tills vidare får fotograferna som arbetar för New York Times använda äldre versioner av programmet. Det är möjligt att installera Photoshop 27.0 via Adobes prenumerationstjänst Creative Cloud.
PetaPixel har sökt Adobe för en kommentar till New York Times beslut. Företaget hade ännu inte svarat när artikeln publicerades i november.
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