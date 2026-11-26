Paris har Eiffeltornet, Louvren, några av världens mest berömda restauranger och ett shoppingutbud som kan knäcka även en välmående privatekonomi. Nu får den franska huvudstaden återigen en rejäl julmarknad på sin mest berömda paradgata.

I söndags invigdes julbelysningen på Champs-Élysées i närvaro av Paris borgmästare Emmanuel Grégoire och årets hedersgäst, den australiska filmstjärnan Cate Blanchett, rapporterar Euronews.

Totalt har 52 kilometer ljusslingor med två miljoner LED-lampor monterats i 400 träd. Det motsvarar i genomsnitt 5 000 lampor per träd.

Glögg med fransk adress

Mellan Rond-Point des Champs-Élysées och Place de la Concorde har 200 utställare installerat sig i julbodar av trä.

Men det är inte fritt fram att sälja vad som helst. Arrangörerna har tagit fram ett detaljerat regelverk för vad som får serveras. Mjölet ska vara ekologiskt, köttet och glöggen ska vara franska och varje matbod måste erbjuda ett vegetariskt alternativ.

”80 procent av utbudet kommer att vara tillverkat i Frankrike”, säger Marc-Antoine Jamet, generalsekreterare för lyxkoncernen LVMH och ordförande för Comité des Champs-Élysées, till 20 minuter

Hantverk som tillverkats i den franska huvudstaden får en särskild märkning, Fabriqué à Paris.

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På området finns även en skridskobana, en karusell, jultomtens hus och ett tjugotal konstnärliga installationer.