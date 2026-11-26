Två miljoner lampor, 200 julbodar, en skridskobana och en gigantisk ren. Efter närmare tio års uppehåll gör julmarknaden comeback på Champs-Élysées i Paris. Bakom satsningen finns ett regelverk som ska säkerställa att besökarna får en genuint fransk julupplevelse.
Världens turisthuvudstad får äntligen en rejäl julmarknad
Paris har Eiffeltornet, Louvren, några av världens mest berömda restauranger och ett shoppingutbud som kan knäcka även en välmående privatekonomi. Nu får den franska huvudstaden återigen en rejäl julmarknad på sin mest berömda paradgata.
I söndags invigdes julbelysningen på Champs-Élysées i närvaro av Paris borgmästare Emmanuel Grégoire och årets hedersgäst, den australiska filmstjärnan Cate Blanchett, rapporterar Euronews.
Totalt har 52 kilometer ljusslingor med två miljoner LED-lampor monterats i 400 träd. Det motsvarar i genomsnitt 5 000 lampor per träd.
Glögg med fransk adress
Mellan Rond-Point des Champs-Élysées och Place de la Concorde har 200 utställare installerat sig i julbodar av trä.
Men det är inte fritt fram att sälja vad som helst. Arrangörerna har tagit fram ett detaljerat regelverk för vad som får serveras. Mjölet ska vara ekologiskt, köttet och glöggen ska vara franska och varje matbod måste erbjuda ett vegetariskt alternativ.
”80 procent av utbudet kommer att vara tillverkat i Frankrike”, säger Marc-Antoine Jamet, generalsekreterare för lyxkoncernen LVMH och ordförande för Comité des Champs-Élysées, till 20 minuter
Hantverk som tillverkats i den franska huvudstaden får en särskild märkning, Fabriqué à Paris.
På området finns även en skridskobana, en karusell, jultomtens hus och ett tjugotal konstnärliga installationer.
Tio år av franskt julbråk
Den tidigare julmarknaden försvann efter en infekterad konflikt mellan Paris stad och nöjesentreprenören Marcel Campion.
År 2017 satte ett domstolsbeslut punkt för hans verksamhet på paradgatan. Stadshuset ansåg att kvaliteten på både underhållningen och produkterna som såldes var för låg.
Det skulle dröja närmare ett decennium innan en ny arrangör kom på plats. Nu är det familjeföretaget 2A från Nantes som ansvarar för julmarknaden.
För handlarna längs Champs-Élysées står stora ekonomiska intressen på spel. Förra året lockade julbelysningen hela 14,3 miljoner besökare till avenyn.
Stulna Louvre-juvelerna kan redan vara förlorade
Ovärderliga smycken har stulits från Louvren. Frågan är vad som händer med dem nu? Svaret är tyvärr nedslående.
Eiffeltornet är med på noterna
Fram till den 4 januari 2027 bjuder Champs-Élysées på en fem minuter lång ljusshow varje kvart mellan klockan 17 och 01.
Vid varje heltimme skiftar belysningen till silver för att synkroniseras med Eiffeltornets ljusshow på andra sidan Seine.
Julmusiken får besökarna däremot lyssna på i sina egna mobiltelefoner. De stora högtalarna som tidigare pumpade ut julsånger över paradgatan har försvunnit.
Handlarna hoppas på julefrid
Sedan mitten av oktober har demonstrationer ägt rum runt om i Frankrike mot de höga levnadskostnaderna och förhållandena i landets gymnasieskolor.
Champs-Élysées är sedan länge en symbolisk plats för franska protester, även om myndigheterna hittills inte har gett de aktuella demonstrationerna tillstånd att tåga längs avenyn.
Kommittén bakom julfirandet uppger att den har regelbunden kontakt med polismyndigheten i Paris.
Fakta Perfect Weekend: Julmarknaden på Champs-Élysées
- När: 22 november 2026–4 januari 2027.
- Var: Mellan Place de la Concorde och Rond-Point des Champs-Élysées.
- Storlek: Omkring 200 julbodar.
- Julbelysning: Två miljoner LED-lampor i 400 träd.
- Arrangörer: 2A Organisation och Comité des Champs-Élysées.
- Närmaste tunnelbanestationer: Concorde och Franklin D. Roosevelt.
- Förra årets julbelysning: 14,3 miljoner besökare.
- Hemsida: Julmarknaden på Champs-Élysées.
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