2. Boka ett möte med dig själv

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Decemberkalendern fylls snabbt med aktiviteter som involverar betydligt fler kalorier än steg.

Fysioterapeuten och löparen Carrie Pagliano, 50, föredrar att träna tidigt på morgonen, innan resten av familjen har vaknat.

Darlene Marshall bokar in sina träningspass i kalendern, precis som andra möten.

Steve Mura, tränare, har en egen tidsgräns.

”Om jag inte har gjort det före klockan elva på förmiddagen kommer det inte att bli av”, säger han.

3. Träna mellan julbestyren

Darlene Marshall delar ibland upp sin styrketräning över hela dagen. Slå in några julklappar, gör ett antal knäböj, diska och gör några armhävningar.

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Metoden har stöd i forskningen. En forskningsöversikt publicerad i British Journal of Sports Medicine har undersökt fenomenet exercise snacks, korta träningspass utspridda över dagen.

En mindre studie från 2019 visade exempelvis att unga, tidigare fysiskt inaktiva vuxna kunde förbättra sin kondition genom att vid tre tillfällen om dagen springa uppför tre trappor. Försöket pågick i sex veckor. bjsm.bmj.com+1

Styrketränaren Steph Gaudreau prioriterar övningar som aktiverar flera muskelgrupper samtidigt när tiden är knapp.

Vill du hinna träna på julafton är morgonen ett bra alternativ. Sedan tar familjen och Kalle Anka över kalendern.

4. Julbordet kräver ingen botgöring

Allan Bacon, personlig tränare, vänder sig mot föreställningen att vi måste kompensera för god mat genom att träna extra hårt.

”Du behöver inte förtjäna dina måltider eller kompensera för desserten”, säger han.

Han förespråkar motion för att det får oss att må bra.

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Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att omkring var femte vuxen svensk både motionerar mindre än rekommenderat och sitter stilla minst åtta timmar om dagen. Att bryta stillasittandet med regelbundna rörelsepauser är därför en bra ambition även under julledigheten.

5. Sänk ribban fram till nyår

Fysioterapeuten Victoria Sekely drar medvetet ner på löpningen under ledigheten. Vissa dagar föredrar hon en promenad med familjen efter frukost framför en löprunda på åtta kilometer.

Träningsfysiologen Julia Fari har följande strategi inför årets sista veckor.

”Jag gillar att sänka ribban, men inte att ta bort den helt.”