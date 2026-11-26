På måndagen den 23 november meddelade spanska Plus Ultra att bolagets sista återstående flyglinje, mellan Madrid och Venezuelas huvudstad Caracas, ställs in. Redan veckan innan hade bolaget stoppat flygningarna till Lima i Peru och Buenos Aires i Argentina.

Flygbolaget befinner sig sedan den 13 november i ett förfarande för att rekonstruera verksamheten och förhandla med sina fordringsägare. En formell konkurs har ännu inte beslutats, skriver danska Check-in.

Enligt den spanska nyhetsbyrån EFE har intensiva förhandlingar om att stärka bolagets ekonomi hittills inte resulterat i någon lösning.

Staten är största långivaren

Plus Ultra började flyga 2015 och har specialiserat sig på långdistansflyg mellan Spanien och Latinamerika. Bolaget har sin bas på Madrids internationella flygplats Barajas och konkurrerar framför allt med de betydligt större spanska flygbolagen Iberia och Air Europa.

Under pandemin fick Plus Ultra två statliga räddningslån på sammanlagt 53 miljoner euro genom det statliga investmentbolaget SEPI.

Finansieringen bestod av ett traditionellt lån på 19 miljoner euro med fem års löptid och ett vinstandelslån på 34 miljoner euro med sju års löptid.

Enligt den spanska affärstidningen Cinco Días överväger staten nu möjligheten att ingripa i flygbolagets ägande och ledning för att rädda delar av de utlånade pengarna.

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Även konkurrenten Air Europa fick omfattande statligt stöd under pandemin, sammanlagt 475 miljoner euro.