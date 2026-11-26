Flygbolaget Plus Ultra har ställt in samtliga flygningar och stoppat försäljningen av biljetter. Bolaget fick under pandemin statliga räddningslån på motsvarande närmare 600 miljoner kronor. Nu riskerar de spanska skattebetalarna att förlora en stor del av pengarna.
Flygbolag på randen till konkurs – skattebetalarna riskerar 600 miljoner
På måndagen den 23 november meddelade spanska Plus Ultra att bolagets sista återstående flyglinje, mellan Madrid och Venezuelas huvudstad Caracas, ställs in. Redan veckan innan hade bolaget stoppat flygningarna till Lima i Peru och Buenos Aires i Argentina.
Flygbolaget befinner sig sedan den 13 november i ett förfarande för att rekonstruera verksamheten och förhandla med sina fordringsägare. En formell konkurs har ännu inte beslutats, skriver danska Check-in.
Enligt den spanska nyhetsbyrån EFE har intensiva förhandlingar om att stärka bolagets ekonomi hittills inte resulterat i någon lösning.
Staten är största långivaren
Plus Ultra började flyga 2015 och har specialiserat sig på långdistansflyg mellan Spanien och Latinamerika. Bolaget har sin bas på Madrids internationella flygplats Barajas och konkurrerar framför allt med de betydligt större spanska flygbolagen Iberia och Air Europa.
Under pandemin fick Plus Ultra två statliga räddningslån på sammanlagt 53 miljoner euro genom det statliga investmentbolaget SEPI.
Finansieringen bestod av ett traditionellt lån på 19 miljoner euro med fem års löptid och ett vinstandelslån på 34 miljoner euro med sju års löptid.
Enligt den spanska affärstidningen Cinco Días överväger staten nu möjligheten att ingripa i flygbolagets ägande och ledning för att rädda delar av de utlånade pengarna.
Även konkurrenten Air Europa fick omfattande statligt stöd under pandemin, sammanlagt 475 miljoner euro.
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Bränslekostnaderna skenar
Bakom Plus Ultras akuta ekonomiska problem finns såväl skulderna från pandemin som kraftigt stigande kostnader för flygbränsle.
Enligt den spanska tidningen La Razón hade flygbolaget budgeterat för bränslekostnader på 69,1 miljoner euro under 2026. Bolagets redovisade kostnadsuppgifter uppgår i stället till närmare 105 miljoner euro, en ökning på drygt 51 procent jämfört med budget.
Mellan februari och augusti i år uppgick rörelseförlusten till drygt 31 miljoner euro, motsvarande omkring 340 miljoner svenska kronor.
Flygbolaget har 679 anställda och förhandlingar om omfattande personalneddragningar har inletts.
Tidigare premiärminister utreds
Det statliga räddningspaketet har varit politiskt kontroversiellt sedan det beviljades 2021. Plus Ultra hade då en marknadsandel på endast 1,6 procent av flygtrafiken mellan Spanien och Latinamerika, enligt El País.
Omständigheterna kring lånen är föremål för en rättslig utredning i Spanien. I denna förekommer landets tidigare socialdemokratiske premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero, som ledde den spanska regeringen mellan 2004 och 2011.
Utredningen gäller bland annat misstankar om otillbörlig påverkan i samband med att det statliga stödet beviljades. Zapatero har förnekat att han gjort något olagligt.
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Tusentals resenärer drabbas
Flygstoppet kommer bara några veckor före jul, en viktig period för flygtrafiken mellan Europa och Latinamerika.
Tusentals resenärer berörs, men Plus Ultra har ännu inte offentliggjort hur många sålda biljetter som omfattas av de inställda flygningarna.
Konkurrenterna Iberia och Air Europa fortsätter att trafikera de berörda latinamerikanska marknaderna.
Problemen för Plus Ultra kommer trots att efterfrågan på flygresor mellan Spanien och Latinamerika har ökat. Under första halvåret 2026 reste 6,6 miljoner passagerare mellan Spanien och Latinamerika, jämfört med 6,2 miljoner under motsvarande period förra året, enligt den spanska luftfartsmyndigheten.
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