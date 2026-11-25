Den amerikanska streamingtjänsten Tidal, som ägs av fintechkoncernen Block, inför den 9 december ett förbud mot helt AI-genererad musik. Beslutet innebär att uppskattningsvis 29 miljoner låtar kommer att raderas ur bolagets musikkatalog.

Därutöver räknar bolaget med att stoppa mellan 80 000 och 85 000 nya låtar om dagen, rapporterar Music Business Worldwide.

Beslutet kommer efter en kraftig ökning av mängden AI-producerad musik. Under de senaste tre månaderna har 43 procent av all ny musik som levererats till Tidal varit helt AI-genererad. Den 6 november uppgick andelen till 60 procent.

Samtidigt har 96 procent av de AI-märkta låtarna inte spelats en enda gång under de senaste tre månaderna.

Ökad konkurrens om royaltyintäkterna

Utvecklingen innebär en växande ekonomisk utmaning för skivbolag, artister och investerare i musikrättigheter.

Streamingbranschens ersättningsmodell bygger till stor del på att intäkterna fördelas mellan rättighetsinnehavarna utifrån deras andel av det totala lyssnandet. AI-producenter som lyckas generera stora mängder spelningar kan därmed ta en allt större del av royaltyintäkterna på bekostnad av etablerade rättighetsägare.

Med närmast obefintliga produktionskostnader kan även mycket små intäkter per låt göra massproduktion av musik till en lönsam verksamhet.

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Redan i somras stoppade Tidal royaltyutbetalningarna för helt AI-genererade låtar. Trots det har tillströmningen fortsatt.