Musikindustrin pressas av en explosionsartad ökning av AI-genererad musik. Nu förbjuder streamingtjänsten Tidal helt AI-producerade låtar för att skydda rättighetsägarnas intäkter. Svenska Spotify har hittills valt en annan strategi.
JUST NU: De förbjuder ai-genererad musik
Den amerikanska streamingtjänsten Tidal, som ägs av fintechkoncernen Block, inför den 9 december ett förbud mot helt AI-genererad musik. Beslutet innebär att uppskattningsvis 29 miljoner låtar kommer att raderas ur bolagets musikkatalog.
Därutöver räknar bolaget med att stoppa mellan 80 000 och 85 000 nya låtar om dagen, rapporterar Music Business Worldwide.
Beslutet kommer efter en kraftig ökning av mängden AI-producerad musik. Under de senaste tre månaderna har 43 procent av all ny musik som levererats till Tidal varit helt AI-genererad. Den 6 november uppgick andelen till 60 procent.
Samtidigt har 96 procent av de AI-märkta låtarna inte spelats en enda gång under de senaste tre månaderna.
Ökad konkurrens om royaltyintäkterna
Utvecklingen innebär en växande ekonomisk utmaning för skivbolag, artister och investerare i musikrättigheter.
Streamingbranschens ersättningsmodell bygger till stor del på att intäkterna fördelas mellan rättighetsinnehavarna utifrån deras andel av det totala lyssnandet. AI-producenter som lyckas generera stora mängder spelningar kan därmed ta en allt större del av royaltyintäkterna på bekostnad av etablerade rättighetsägare.
Med närmast obefintliga produktionskostnader kan även mycket små intäkter per låt göra massproduktion av musik till en lönsam verksamhet.
Redan i somras stoppade Tidal royaltyutbetalningarna för helt AI-genererade låtar. Trots det har tillströmningen fortsatt.
Spotify väljer en annan väg
Marknadsledaren Spotify har hittills avstått från ett generellt förbud mot AI-genererad musik. Den svenska streamingjätten har i stället riktat in sig på spam, manipulerade spelningar och falska artistidentiteter.
I oktober meddelade Spotify att över 50 miljoner låtar som klassats som spam eller lågkvalitativt massproducerad musik under året plockats bort från bolagets rekommendationer.
Parallellt arbetar de stora skivbolagen med att kommersialisera sina musikkataloger genom licensavtal med AI-bolag.
Utvecklingen är av särskilt intresse för kapitalmarknaden. Under det senaste decenniet har riskkapitalbolag och institutionella investerare investerat miljardbelopp i musikrättigheter, vars värderingar bygger på förväntade framtida royaltyintäkter.
En ökad konkurrens om streamingintäkterna riskerar att sätta press på dessa värderingar. Samtidigt kan licensavtal med AI-bolagen skapa nya intäktskällor för katalogägarna.
Tidals beslut markerar en tydligare skiljelinje inom musikindustrin, där streamingbolag och rättighetsägare nu utvecklar olika strategier för att försvara sina intäkter och samtidigt kapitalisera på den nya tekniken.