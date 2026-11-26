Julstämning i Centraleuropa

Edinburgh kniper tredjeplatsen. Den skotska huvudstaden är också ett resmål för nyårsfirare tack vare Hogmanay, det traditionella skotska nyårsfirandet med konserter och gatufester.

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Wien hamnar på fjärde plats. Här kan du kombinera julmarknaden framför det pampiga rådhuset med klassiska konserter och besök på stadens berömda kaféer.

Femman Strasbourg arrangerade sin första julmarknad redan 1570, när Sverige fortfarande styrdes av Johan III. På Place Kléber reser sig en omkring 30 meter hög julgran.

Prag och Budapest finns också med på tio-i-topp-listan. I den ungerska huvudstaden kan julshoppingen avslutas med ett varmt bad på Széchenyis berömda badanläggning. En semesteraktivitet som är särskilt sympatisk när temperaturen närmar sig noll.

Skansens julmarknad har lockat besökare sedan 1903, långt innan någon hade hört talas om Black Friday.

Fem svenska julmarknader värda en resa

Ingen nordisk stad kvalar in på TUI:s tio-i-topp-lista. Men redan till första advent öppnar flera av Sveriges klassiska julmarknader.

Skansen, Stockholm. Julmarknaden har arrangerats sedan 1903. Här säljs hantverk, hemstöpta ljus och delikatesser till julbordet. I de historiska husen får besökarna uppleva hur svenskarna firade jul innan det fanns både Kalle Anka och Black Friday. Öppet fredag till söndag 27 november–20 december.

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Liseberg, Göteborg. Nöjesparken har gjort julen till en egen säsong med julbelysning, marknadsbodar och åkattraktioner. Öppet utvalda dagar fram till den 30 december.

Tjolöholms slott, Halland. Det brittiskinspirerade slottet söder om Göteborg erbjuder en svensk version av engelsk jul med hantverk, körsång och häst och vagn. Öppet 27–29 november och 4–6 december.

Bosjökloster, Skåne. Vid Ringsjön arrangeras Skånska Juldagarna i historisk miljö. Ett alternativ för julfirare som gärna handlar sina julklappar direkt från hantverkare och matproducenter. Öppet 27–29 november.

Jamtli, Östersund. Friluftsmuseets klassiska julmarknad är ett utmärkt skäl att boka en decemberhelg i Jämtland. Här finns också bättre geografiska förutsättningar för en vit jul än i London. Marknaden arrangeras den 4–6 december.

Fakta Perfect Weekend: Europas populäraste julstäder 2026

Antal Googlesökningar kopplade till jul- och nyårsfirande under de senaste tolv månaderna enligt TUI Musement.

Placering och stad Antal sökningar 1. London 272 320 2. Paris 252 800 3. Edinburgh 173 840 4. Wien 158 270 5. Strasbourg 140 560 6. Amsterdam 139 630 7. Rom 126 750 8. Prag 113 050 9. Budapest 110 510 10. Dublin 105 620

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