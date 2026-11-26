London, Paris och Edinburgh toppar listan när européernas intresse för julmarknader och nyårsresor kartläggs. Men för svenskar som vill kombinera julshopping med glögg, god mat och en hotellnatt finns det flera alternativ betydligt närmare hemmet.
Europas populäraste julmarknader – här är tio-i-topp
London är julens huvudstad
Resejätten TUI:s upplevelsebolag TUI Musement har undersökt vilka europeiska storstäder som väcker störst intresse inför jul och nyår. Undersökningen bygger på Googlesökningar under perioden november 2025 till oktober 2026 och omfattar städer med över 150 000 invånare.
London vinner med drygt 272 000 sökningar, varav cirka två tredjedelar handlar om julen.
Den brittiska huvudstaden har gjort julen till en turistindustri. Julbelysningen längs Oxford Street och Regent Street, varuhuset Harrods julskyltning och Winter Wonderland i Hyde Park lockar besökare.
På andra plats kommer Paris med närmare 253 000 sökningar. I år uppmärksammas återkomsten av julmarknaden på Champs-Élysées, där 200 utställare får plats i små trästugor.
Julstämning i Centraleuropa
Edinburgh kniper tredjeplatsen. Den skotska huvudstaden är också ett resmål för nyårsfirare tack vare Hogmanay, det traditionella skotska nyårsfirandet med konserter och gatufester.
Wien hamnar på fjärde plats. Här kan du kombinera julmarknaden framför det pampiga rådhuset med klassiska konserter och besök på stadens berömda kaféer.
Femman Strasbourg arrangerade sin första julmarknad redan 1570, när Sverige fortfarande styrdes av Johan III. På Place Kléber reser sig en omkring 30 meter hög julgran.
Prag och Budapest finns också med på tio-i-topp-listan. I den ungerska huvudstaden kan julshoppingen avslutas med ett varmt bad på Széchenyis berömda badanläggning. En semesteraktivitet som är särskilt sympatisk när temperaturen närmar sig noll.
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Fem svenska julmarknader värda en resa
Ingen nordisk stad kvalar in på TUI:s tio-i-topp-lista. Men redan till första advent öppnar flera av Sveriges klassiska julmarknader.
Skansen, Stockholm. Julmarknaden har arrangerats sedan 1903. Här säljs hantverk, hemstöpta ljus och delikatesser till julbordet. I de historiska husen får besökarna uppleva hur svenskarna firade jul innan det fanns både Kalle Anka och Black Friday. Öppet fredag till söndag 27 november–20 december.
Liseberg, Göteborg. Nöjesparken har gjort julen till en egen säsong med julbelysning, marknadsbodar och åkattraktioner. Öppet utvalda dagar fram till den 30 december.
Tjolöholms slott, Halland. Det brittiskinspirerade slottet söder om Göteborg erbjuder en svensk version av engelsk jul med hantverk, körsång och häst och vagn. Öppet 27–29 november och 4–6 december.
Bosjökloster, Skåne. Vid Ringsjön arrangeras Skånska Juldagarna i historisk miljö. Ett alternativ för julfirare som gärna handlar sina julklappar direkt från hantverkare och matproducenter. Öppet 27–29 november.
Jamtli, Östersund. Friluftsmuseets klassiska julmarknad är ett utmärkt skäl att boka en decemberhelg i Jämtland. Här finns också bättre geografiska förutsättningar för en vit jul än i London. Marknaden arrangeras den 4–6 december.
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Antal Googlesökningar kopplade till jul- och nyårsfirande under de senaste tolv månaderna enligt TUI Musement.
|Placering och stad
|Antal sökningar
|1. London
|272 320
|2. Paris
|252 800
|3. Edinburgh
|173 840
|4. Wien
|158 270
|5. Strasbourg
|140 560
|6. Amsterdam
|139 630
|7. Rom
|126 750
|8. Prag
|113 050
|9. Budapest
|110 510
|10. Dublin
|105 620
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