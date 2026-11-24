Hotellpriset får AI gärna jaga

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På Perfect Weekend har vi tidigare berättat om det Kinnevikstödda hotellteknikbolaget Mews, som utmanar etablerade systemleverantörer och levererar teknik till Petter Stordalens Strawberry.

I en undersökning med 3 250 resenärer, bland annat från Sverige, vill 63 procent använda AI för att bevaka hotellpriser. Bara 44 procent är bekväma med att låta tekniken planera resrutten.

Skillnaden är 19 procentenheter. Vi vill gärna låta en dator hitta ett billigare hotellrum, men väljer fortfarande helst själva var vi ska äta middag.

I Realtid Perfect Weekend har vi också skrivit om hur Google Maps fått AI-funktionen Ask Maps, som började rullas ut i Sverige den 16 november. I artikeln ”Vi har googlat sönder semestern” beskrev vi dessutom hur resenärer kan känna igen en destination redan före ankomsten. Med AI blir förarbetet ännu mer omfattande.

Tolv procent litar på maskinens omdöme

En undersökning från Booking.com med drygt 37 000 deltagare visar att 89 procent vill använda AI när de planerar framtida resor. Däremot är bara 12 procent bekväma med att AI fattar beslut självständigt. Endast 6 procent säger sig lita helt på tekniken.

”Det är en sak för en AI-assistent att rekommendera ett hotell. En helt annan att hitta korrekta priser, kontrollera tillgängligheten i realtid och sedan genomföra bokningen”, säger Teresa Mackintosh, vd för hotellteknikbolaget Aven Hospitality, inför Phocuswright-konferensen, enligt Euronews.

Europas resenärer gillar ny teknik, men håller hårdare i både passet och personuppgifterna än resten av världen. (Foto: Anders Wiklund/TT)

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År 2032 kan maskinerna förhandla med varandra

Resesystemjätten Amadeus har tillsammans med forskare tagit fram fyra möjliga framtidsscenarier fram till 2032. I ett sköter AI-agenter kontakten med flygbolagens och hotellens egna system. I ett annat är tekniken skicklig på förslag men misslyckas när störningar, betalningar och olika bokningssystem ska samordnas.

Det är scenarier, inte prognoser. För flygbolag och hotellkedjor står kundrelationen på spel. Om AI-assistenten blir den självklara vägen till bokningen riskerar både hotellens egna webbplatser och flygbolagens lojalitetsprogram att förlora inflytande.

Amadeus beskriver därför möjligheten att samordna betalningar, digital identitet och kundservice som en stor affärsmöjlighet. Hotellkedjorna vill sälja sina rum. AI-bolagen vill äga vägen dit.

Flygteknikbolaget Sabre räknar med att förändringen kommer tidigare.

”Under 2027 kommer resenärerna verkligen att märka av AI i servicen”, säger Niklas Andréen, kommersiell chef för Sabres flygteknikverksamhet, till Euronews.

Hans exempel är inställda flyg där AI identifierar störningen och presenterar ombokningsalternativ på några minuter, ibland innan passageraren själv har förstått att något har hänt.

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