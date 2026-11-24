Snart kan en AI-reseassistent sköta både hotellbokningen och det inställda flyget. Resebranschen räknar med stora förändringar, men en ny undersökning visar att européerna är betydligt mer skeptiska än resten av världen. Maskinen får gärna leta billiga biljetter. Att ge den kreditkortet är en annan sak.
AI ska boka om ditt flyg – men resenärerna vill behålla sista ordet
En AI-assistent som hittar ett hotell i Rom är numera ungefär lika märkvärdig som en receptionist som kan engelska. Det verkliga testet kommer när flyget ställs in, hotellet kräver betalning för en extra natt och nästa lediga avgång går från en annan flygplats.
Då ska artificiell intelligens kunna jämföra alternativen, boka om resan och meddela hotellet medan du fortfarande står i kön till flygbolagets servicedisk. Det är visionen i en rad nya rapporter som Euronews har gått igenom. Än så länge är det betydligt lättare för tekniken att föreslå en resa än att genomföra den.
Europa bromsar när resten av världen testar
Flygbranschorganisationen IATA har frågat över 10 000 resenärer i omkring 200 länder. Nästan hälften, 49 procent, har redan använt AI för reseplanering. Var femte har sökt flyg till en bestämd destination och 19 procent har letat efter lägsta biljettpris.
Men Europas resenärer sticker ut. Här har bara 35 procent använt AI för att planera resor, enligt IATA:s undersökning för 2026. Det är 14 procentenheter under världsgenomsnittet och lägst av samtliga regioner.
”Folk använder AI för att planera sina resor”, konstaterar IATA-chefen Nick Careen. För flygbolagen gäller det nu att deras erbjudanden dyker upp i AI-tjänsterna och att samtalet faktiskt kan leda vidare till en bokning.
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Hotellpriset får AI gärna jaga
På Perfect Weekend har vi tidigare berättat om det Kinnevikstödda hotellteknikbolaget Mews, som utmanar etablerade systemleverantörer och levererar teknik till Petter Stordalens Strawberry.
I en undersökning med 3 250 resenärer, bland annat från Sverige, vill 63 procent använda AI för att bevaka hotellpriser. Bara 44 procent är bekväma med att låta tekniken planera resrutten.
Skillnaden är 19 procentenheter. Vi vill gärna låta en dator hitta ett billigare hotellrum, men väljer fortfarande helst själva var vi ska äta middag.
I Realtid Perfect Weekend har vi också skrivit om hur Google Maps fått AI-funktionen Ask Maps, som började rullas ut i Sverige den 16 november. I artikeln ”Vi har googlat sönder semestern” beskrev vi dessutom hur resenärer kan känna igen en destination redan före ankomsten. Med AI blir förarbetet ännu mer omfattande.
Tolv procent litar på maskinens omdöme
En undersökning från Booking.com med drygt 37 000 deltagare visar att 89 procent vill använda AI när de planerar framtida resor. Däremot är bara 12 procent bekväma med att AI fattar beslut självständigt. Endast 6 procent säger sig lita helt på tekniken.
”Det är en sak för en AI-assistent att rekommendera ett hotell. En helt annan att hitta korrekta priser, kontrollera tillgängligheten i realtid och sedan genomföra bokningen”, säger Teresa Mackintosh, vd för hotellteknikbolaget Aven Hospitality, inför Phocuswright-konferensen, enligt Euronews.
År 2032 kan maskinerna förhandla med varandra
Resesystemjätten Amadeus har tillsammans med forskare tagit fram fyra möjliga framtidsscenarier fram till 2032. I ett sköter AI-agenter kontakten med flygbolagens och hotellens egna system. I ett annat är tekniken skicklig på förslag men misslyckas när störningar, betalningar och olika bokningssystem ska samordnas.
Det är scenarier, inte prognoser. För flygbolag och hotellkedjor står kundrelationen på spel. Om AI-assistenten blir den självklara vägen till bokningen riskerar både hotellens egna webbplatser och flygbolagens lojalitetsprogram att förlora inflytande.
Amadeus beskriver därför möjligheten att samordna betalningar, digital identitet och kundservice som en stor affärsmöjlighet. Hotellkedjorna vill sälja sina rum. AI-bolagen vill äga vägen dit.
Flygteknikbolaget Sabre räknar med att förändringen kommer tidigare.
”Under 2027 kommer resenärerna verkligen att märka av AI i servicen”, säger Niklas Andréen, kommersiell chef för Sabres flygteknikverksamhet, till Euronews.
Hans exempel är inställda flyg där AI identifierar störningen och presenterar ombokningsalternativ på några minuter, ibland innan passageraren själv har förstått att något har hänt.
Vi har googlat sönder semestern
Vi reser till nya platser på semestern men har ofta sett hotellet, stranden, utsikten och restaurangens mest fotograferade rätt innan