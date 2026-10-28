Det talas om dyrare flygbiljetter. På Arlanda behöver du dock inte vänta tills planet har lyft för att känna hur pengarna lämnar plånboken. En räkmacka kostar nu i snitt 220 kronor och på de dyraste ställena hela 315 kronor. Problemet är att Swedavia själv har lovat att priserna inte ska dra iväg på det här sättet.
Statliga Swedavias pristak håller inte – räkmackan på Alranda drar iväg
För några år sedan blev de höga matpriserna på Sveriges största flygplats en följetong. En räkmacka och en öl kunde plötsligt kännas som första avbetalningen på en weekend i Paris.
Swedavia svarade med ett pristak. Restaurangerna på Arlanda skulle generellt inte få ta mer än omkring tio procent över priserna på jämförbara restauranger i attraktiva lägen i Stockholm. I juni sade flygplatschefen Karl Eklund till SVT att man hade breddat utbudet så att det ”vid sidan av den dyra räkmackan finns billigare alternativ”.
Räkmackan har fått luft under vingarna
Nu har jämförelsetjänsten Zmarta gått igenom priserna igen. Resultatet är inte direkt någon reklamfilm för prispress.
På 14 serveringsställen på Arlanda kostar en räkmacka mellan 99 och 315 kronor. Snittet är 220 kronor, omkring 15 procent mer än genomsnittet på åtta restauranger och kaféer i centrala Stockholm.
Räknat baklänges motsvarar Stockholmspriset ungefär 191 kronor. Ett påslag på tio procent skulle ge cirka 210 kronor. Arlandas genomsnitt ligger alltså ungefär en tia högre även med den generösa flygplatsmarginalen.
Och då pratar vi fortfarande om en räksmörgås, inte en räkkryssning.
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315 kronor för räkmackan
Dyrast är Sky Horizon och Upstairs & Bar. Där kostar räkmackan 315 kronor.
Det är samma pris som på Cadierbaren på Grand Hôtel i Stockholm. Skillnaden blir ännu tydligare när ölen kommer in. Räkmacka och stor stark kostar 453 kronor på Sky Horizon och 442 kronor på Upstairs & Bar. På Cadierbaren stannar motsvarande nota på 410 kronor.
Billigast i Zmartas jämförelse är Waycup, där räkmackan kostar 99 kronor.
Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, konstaterar att restaurangnotan på flygplatsen ”kan lätt dra iväg och landa på höga höjder”.
Det är möjligen årets minst överraskande flygnyhet.
Swedavia kallar in krögarna
På Arlanda vill man nu gå igenom hur Zmarta gjort jämförelsen. Restauranger som ligger för högt kan därefter få ett samtal från hyresvärden.
”Vi sätter oss ned med de hyresgäster som ligger för högt och gör en plan för att rätta till det”, säger Aron Backström, kommersiell chef på Arlanda flygplats.
Zmarta mätte priserna i september 2026. Spannet på Arlanda var 99 till 315 kronor och genomsnittet 220 kronor.
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