Statliga Swedavias pristak håller inte – räkmackan på Alranda drar iväg

För några år sedan blev de höga matpriserna på Sveriges största flygplats en följetong. En räkmacka och en öl kunde plötsligt kännas som första avbetalningen på en weekend i Paris.

Swedavia svarade med ett pristak. Restaurangerna på Arlanda skulle generellt inte få ta mer än omkring tio procent över priserna på jämförbara restauranger i attraktiva lägen i Stockholm. I juni sade flygplatschefen Karl Eklund till SVT att man hade breddat utbudet så att det ”vid sidan av den dyra räkmackan finns billigare alternativ”.

Räkmackan har fått luft under vingarna

Nu har jämförelsetjänsten Zmarta gått igenom priserna igen. Resultatet är inte direkt någon reklamfilm för prispress.

På 14 serveringsställen på Arlanda kostar en räkmacka mellan 99 och 315 kronor. Snittet är 220 kronor, omkring 15 procent mer än genomsnittet på åtta restauranger och kaféer i centrala Stockholm.

Räknat baklänges motsvarar Stockholmspriset ungefär 191 kronor. Ett påslag på tio procent skulle ge cirka 210 kronor. Arlandas genomsnitt ligger alltså ungefär en tia högre även med den generösa flygplatsmarginalen.

Och då pratar vi fortfarande om en räksmörgås, inte en räkkryssning.