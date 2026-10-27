Nora Ephron lyckades göra hösten till något man längtar efter. Meg Ryan i stickad tröja, Tom Hanks bland fallande löv, bokhandlar, långa promenader, kaffe och människor som fortfarande skrev brev till varandra. Condé Nast Traveller har gjort en guide till hur man lever som i hennes filmer i New York. Perfect Weekend gör det enklare och billigare.
Så lever du som i en Nora Ephron-film i Stockholm
Vi stannar i Stockholm.
You’ve Got Mail börjar på Stureplan
”You’ve Got Mail” från 1998 är kanske Ephrons mest höstiga film. Meg Ryan spelar Kathleen Kelly, ägare till en liten bokhandel på Upper West Side, som hamnar i krig med bokjätten Fox Books och samtidigt blir förälskad på nätet i dess ägare Joe Fox, spelad av Tom Hanks.
Joe Fox sammanfattar årstiden med orden ”Don’t you love New York in the fall?” och fortsätter med att han får lust att köpa skolmaterial. Det är ungefär så nära en romantisk kärleksförklaring till nyvässade blyertspennor som Hollywood har kommit.
Stockholmsversionen börjar på Hedengrens i Sturegallerian. Bokhandeln grundades 1897 och har över 60 000 titlar. Här går det fortfarande att fråga en människa vilken bok man ska köpa i stället för att låta en algoritm avgöra saken.
Därifrån är det några steg till Hotel Kung Carl, som har legat vid Stureplan sedan 1925. Det fungerar utmärkt som Stockholms motsvarighet till det klassiska Upper West Side-hotell där en Ephronfigur skulle kunna bo, läsa en roman och fatta dåliga beslut om sitt kärleksliv.
Vill du ha kaffe och något sött fortsätter du till Vete-Katten på Kungsgatan, öppnat 1928, där mjölkchokladen fortfarande serveras i kopp och ett klassiskt konditori får sköta jobbet som amerikansk coffee shop.
When Harry Met Sally flyttar till Djurgården
Den berömda höstpromenaden i ”When Harry Met Sally” spelades in i Central Park. Stockholm svarar med Djurgården.
Gå från Strandvägen ut mot Rosendal när träden har blivit gula. Rosendals Trädgård håller kafé, bageri och gårdsbutik öppna alla dagar och serverar lunch inne i de vinterbonade växthusen. Det finns även vin, vilket Central Park fortfarande är märkligt dåligt på.
Krogkampen om stolarna i Stockholm hårdnar
Nya krogar vid Slussen har gett lika många krogstolar som i hela Gamla stan, enligt Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Det var på Mälarterrassen som
Sedan behövs en Katz’s Deli. Här blir valet enkelt. Schmaltz på Nybrogatan är uttryckligen inspirerat av New Yorks delikultultur och serverar bland annat bagels och Reubenmackor. Det är Stockholms mest logiska plats att försöka återskapa scenen som slutar med repliken ”I’ll have what she’s having”.
Kvällen kan avslutas på Riche. Restaurangen öppnade 1893 och har varit ett socialt vardagsrum för Stockholm i över ett sekel. Här har människor sett varandra, blivit sedda och ibland gått hem med helt fel person sedan långt innan Nora Ephron skrev sitt första manus.
Sleepless in Stockholm
”Sleepless in Seattle” kräver vatten, utsikt och ett möte som känns tillräckligt osannolikt för att fungera på film.
Börja på Skeppsholmen och fortsätt över till Södermalm. Monteliusvägen är bara 500 meter lång men har utsikt över Mälaren, Stadshuset och Riddarholmen och fungerar hyggligt som Stockholms Empire State Building utan hisskö och biljett.
Vill du dessutom bo på vattnet finns Mälardrottningen vid Riddarholmen. Yachten byggdes 1924 åt en miljonär från New York och ägdes senare av Barbara Hutton, som under 1940-talet var gift med Cary Grant. Hollywoodkopplingen fanns alltså i Stockholm långt innan Meg Ryan skickade sitt första mejl.
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