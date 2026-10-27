Så lever du som i en Nora Ephron-film i Stockholm

Vi stannar i Stockholm.

På Hedengrens kan du fortfarande bli förälskad i både en bok och fel person på samma eftermiddag.

You’ve Got Mail börjar på Stureplan

”You’ve Got Mail” från 1998 är kanske Ephrons mest höstiga film. Meg Ryan spelar Kathleen Kelly, ägare till en liten bokhandel på Upper West Side, som hamnar i krig med bokjätten Fox Books och samtidigt blir förälskad på nätet i dess ägare Joe Fox, spelad av Tom Hanks.

Joe Fox sammanfattar årstiden med orden ”Don’t you love New York in the fall?” och fortsätter med att han får lust att köpa skolmaterial. Det är ungefär så nära en romantisk kärleksförklaring till nyvässade blyertspennor som Hollywood har kommit.

Stockholmsversionen börjar på Hedengrens i Sturegallerian. Bokhandeln grundades 1897 och har över 60 000 titlar. Här går det fortfarande att fråga en människa vilken bok man ska köpa i stället för att låta en algoritm avgöra saken.

Hotel Kung Carl har sett fler kärleksaffärer vid Stureplan än Nora Ephron hann skriva manus om.

Därifrån är det några steg till Hotel Kung Carl, som har legat vid Stureplan sedan 1925. Det fungerar utmärkt som Stockholms motsvarighet till det klassiska Upper West Side-hotell där en Ephronfigur skulle kunna bo, läsa en roman och fatta dåliga beslut om sitt kärleksliv.

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Vill du ha kaffe och något sött fortsätter du till Vete-Katten på Kungsgatan, öppnat 1928, där mjölkchokladen fortfarande serveras i kopp och ett klassiskt konditori får sköta jobbet som amerikansk coffee shop.